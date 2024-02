La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 27 janvier

« On veut développer le rugby » - Jessica Beaudoin des Lumberjacks de Saint-Georges

« On veut toucher le plus de personnes possible et développer le rugby », a souligné la présidente du club de rugby des Lumberjacks de Saint-Georges, Jessica Beaudoin.

Un garage résidentiel ravagé par les flammes à Notre-Dame-des-Pins

Un garage résidentiel de la 26e rue à Notre-Dame-des-Pins a été ravagé par un incendie qui s'est déclaré vers 19 h 05 ce samedi soir.

Dimanche 28 janvier

Anne-Marie Coulombe partage son expérience familiale au concours de sculpture sur neige

Anne-Marie Coulombe, son mari et leurs quatre enfants participent au concours de sculpture sur neige de la ville de Saint-Georges depuis 2015.

Lundi 29 janvier

Guignolée 2023: les Chevaliers de Colomb dépassent leur objectif de 25 000$

Les Chevaliers de Colomb ont remis 28 302$ à la Société Saint-Vincent-de Paul de Saint-Georges grâce à la Guignolée 2023.

C'est la période de mise en candidature du prix Jeune personnalité Desjardins

La période de mise en candidature du prix Jeune personnalité Desjardins 2024 s’ouvre ce jeudi, 1er février, vient d'annoncer la Caisse Desjardins des Etchemins, par voie de communiqué de presse.

Décès du maire de Saint-Éphrem-de-Beauce

La Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce vient d'annoncer le décès de son maire actuel, André Longchamps.

Mardi 30 janvier

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière vote en faveur de l'entente

Les membres du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC), affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), ont voté en faveur des ententes de principes du front commun du secteur public, en assemblée les 16 et 17 janvier.

«Je suis la voix des gens de mon comté» — Le député Luc Provençal

« Mon devoir, c'est de dire ce que les gens ont à dire. Je suis la voix des gens de mon comté et je vais continuer à être la voix des gens de mon comté. On m'a élu pour ça. »

Une marche militante pour sensibiliser la population à la réalité des personnes malvoyantes

Une marche militante est organisée par le Groupe V.O.I.R. afin de sensibiliser la population à la réalité des personnes malvoyantes et non voyantes lorsqu'elles se promènent en ville.

«Si on veut changer le monde, il faut en faire partie» — Pascal Binet, maire d'Adstock

« Si on veut changer le monde, il faut en faire partie » et c’est pour cette raison que Pascal Binet s’applique à son rôle de maire à la municipalité d’Adstock depuis 10 ans.

Mercredi 31 janvier

Le hockeyeur Tommy Groleau est décédé

Tommy Groleau, hockeyeur originaire de Beauceville, est décédé ce mardi 30 janvier, des suites d'un cancer. Âgé de 45 ans, il était notamment passé par le Décor Mercier de Montmagny.

Desjardins annonce une diminution de 30 % des centres de services et des guichets

Jean-Benoit Turcotti, porte-parole du Mouvement Desjardins, a confirmé lors d'une entrevue avec EnBeauce.com, ce mercredi 31 janvier, la fermeture de 30 % des points de services et des guichets automatiques, d'ici décembre 2026.

Une nouvelle vision éducative pour l’école primaire les Sittelles

Bienveillance, créativité et persévérance, telles sont les trois valeurs qui seront mises de l'avant dans le projet éducatif 2023-2027 de l’école primaire les Sittelles de Saint-Georges.

Le footballeur Antony Auclair range ses épaulettes

Le Beauceron Antony Auclair vient d'annoncer sur sa page Facebook, qu'il mettait fin à sa carrière de joueur de football professionnel.

Un premier projet d'appart-école à Saint-Georges

Un tout premier projet d'«appart-école» est en cours d'élaboration à Saint-Georges afin d'aider les personnes en situation d'itinérance à se forger des bases solides.

Jeudi 1er février

Quel avenir pour Saint-Alfred?

L'année 2024, qui vient à peine de commencer, s'annonce tout aussi tumultueuse à Saint-Alfred, que celle qui vient de se terminer.

Les billets pour la 15e Maison Moisson Beauce sont maintenant disponibles

La Fondation Moisson Beauce, en collaboration avec Desjardins, Construction Robert Bernard et Signé SP, a présenté aujourd'hui sa 15e Maison Moisson Beauce.

Itinérance: le nerf de la guerre c’est le logement

La crise du logement s’intensifie depuis quelques années et les personnes en situation d’itinérance en paient le prix fort.

Vendredi 2 février

(BLOGUE) Ma première aventure en ski de fond sur les pistes de la Beauce

Cette semaine, j’ai fait du ski de fond pour la première fois. Étant déjà habituée au ski alpin depuis petite, c’est avec un grand enthousiasme que j’ai accepté l’activité proposée par mes amis.

Saint-Georges: les services de loisirs compromis par la grève des employés

La grève de deux jours d'un groupe d'employés du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges, prévue le samedi 3 février et le dimanche 4 février, perturbera partiellement certaines activités.

Football: des trophées remis à plusieurs athlètes de la polyvalente Bélanger

Le traditionnel banquet des équipes de football des Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin a réuni 215 convives.

« Je serais toujours proche du snowboard! », confie Anne Gagné

Bien qu’Anne Gagné ait décidé de se consacrer à ses études, elle garde le snowboard cross proche d’elle grâce à son implication dans le sport.