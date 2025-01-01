La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 20 décembre

Près de 6 000 adresses privées de courant en Beauce-Etchemins

Près de 6 000 adresses étaient privées de courant en Beauce-Etchemin ce matin.

Permis de construction: très bonne année à Beauceville

La Ville de Beauceville a connu une très bonne année, quant à l'émission des permis de construction et de rénovation sur son territoire.

Dimanche 21 décembre

Un succès pour le marché de Noël du Centenaire

La magie de Noël s’est emparée de Notre-Dame-des-Pins le samedi 13 décembre, alors que se déroulait le marché de Noël extérieur du centenaire à la halte routière du pont couvert Perrault.

Lundi 22 décembre

Une enveloppe de 240 000 $ pour le développement territorial

La MRC des Etchemins tiendra une rencontre d'information pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle enveloppe de 240 000 $ qui sera disponible pour le développement territorial.

Trois cadets de la Beauce récompensés pour leur leadership exceptionnel

Trois jeunes cadets de la Beauce ont récemment reçu certaines des distinctions les plus prestigieuses du Programme des cadets de l’Armée du Canada, soulignant leur engagement remarquable et leur leadership exemplaire.

Mardi 23 décembre

Frampton adopte un budget de 4,2 M$

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 22 décembre, le conseil municipal de Frampton a adopté budget de fonctionnement pour l'année 2026, qui s’élève à 4,2 millions de dollars.

Retour sur les Portraits de femmes de cette année

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes et comme le veut la tradition, EnBeauce.com a réalisé huit portraits de femmes en mars dernier. En ces temps de rétrospectives annuelles, votre média vous propose de voir ou revoir celles qui ont été choisies en 2025.

Mercredi 24 décembre

Un élan de solidarité pour les personnes aînées de Beauceville

Le projet communautaire Merci d’être là a rassemblé la communauté beaucevilloise, le samedi, 13 décembre, dans un bel élan de solidarité.

(EN VIDÉO) Six rassemblements pour définir l'avenir de trois paroisses

Les membres des 27 communautés, qui forment l’Unité missionnaire Beauce-Sud, seront invités, en début d'année 2026, à des rencontres pour «écrire l'avenir de leur église.»

Jeudi 25 décembre

Le Noël de Charles-Eugène

En cette journée de la Nativité, EnBeauce.com a le plaisir de diffuser en primeur, un conte de Noël original, écrit par les deux frères Daniel et Jean-Louis Lessard, des natifs de Saint-Benjamin.

Les 12 termes de l’année 2025

Algorithme prédictif qui fournit des résultats de recherche personnalisés, en fonction des intérêts présumés des internautes ou des utilisateurs d'une plateforme.

Vendredi 26 décembre

Écoutez à nouveau les balados de 2025 — 1 de 2

En cette période de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de d'écouter ou de réécouter les balados enregistrés durant l'année 2025. En voici la première partie.

(EN VIDÉO) Une première au Canada: le Krazy Darts débarque chez DiXtrAction

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction de Saint-Georges n’a qu’une seule obsession: se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs.