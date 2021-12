Les nouvelles sportives de janvier à juin

Voir la galerie de photos

Les Beauceronnes et les Beaucerons excellent dans de nombreux sports à travers la planète. Que ce soit en sports d'hiver ou d'été, en Europe ou en Amérique, ils sont nombreux à faire parler d'eux.

Aujourd'hui, EnBeauce.com vous propose de vous replonger dans les étapes importantes de ceux d'ici qui ont suivi leur passion cette année.

JANVIER

« Une épopée beauceronne » réimprimée à 600 copies

(Entrevue vidéo) Une réimpression du livre Une épopée beauceronne, qui traite de l’histoire de la ligue de hockey de Beauce, a permis de mettre sur le marché quelque 600 nouvelles copies de l'ouvrage à la fin du mois de janvier 2021.

Antony Auclair aimerait bien avoir ses parents au match du Super Bowl

Le Beauceron Antony Auclair aimerait bien que ses parents, Marie-André Quirion et Julien Auclair, puissent être présents au 55e Super Bowl qui sera disputé le 7 février prochain à Tampa Bay.

FÉVRIER

Football: une affaire de famille chez les Auclair

Après une longue semaine de sollicitation médiatique fort épuisante et « rocambolesque », la mère d'Antony Auclair, ce Beauceron qui a pris part au 55e match du Super Bowl, a accepté de me recevoir vendredi pour une brève entrevue.

Retour sur l'histoire du Super Bowl

À l’occasion du Super Bowl LV qui s'est tenu le 7 février à Tampa Bay en Floride, où se sont affrontés les Buccaneers de Tampa Bay et l'équipe championne de l'an dernier, les Chiefs de Kansas City, on vous explique l'origine de cet événement.

Le pilote Raphaël Lessard est fin prêt pour la saison 2021

(Entrevue vidéo) Un départ tout en nouveautés pour le pilote beauceron de course automobile, Raphaël Lessard: nouvelle écurie, nouveau bolide et aussi nouvelle saison en série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS) qui s'est amorcée le vendredi 12 février sur le mythique ovale de 2,5 milles du Daytona International Speedway en Floride.

Lysanne Richard plongera dans l’eau glacée en Beauce

(Entrevue vidéo) Une athlète de plongeon en haut vol, qui s'exécute notamment sur le circuit international Red Bull, a effectué un saut périlleux en eau glacée dans un lac de la Beauce le 15 mars.

MARS

Lysanne Richard et Yves Milord ont réussi leur plongeon de haut vol hivernal

(Vidéo) C'est par un temps froid et venteux que Lysanne Richard et Yves Milord ont chacun exécuté un plongeon de haut vol dans un trou percé dans la glace à partir d’une plateforme de 22 mètres.

Éliot Grondin sacré champion du monde de snowboard cross junior

Le mariverain Éliot Grondin poursuit sa belle saison en remportant la médaille d’or aux Championnats du monde junior de snowboard cross, qui s’est déroulé à Krasnoïarsk, en Russie.

Marie-Philip Poulin: encore et toujours le hockey

(Entrevue vidéo) En conférence de presse, le maire de Beauceville, François Veilleux, a rendu public l'imagerie qui ornera l’Aréna EJM/ René-Bernard afin de rendre hommage à son enfant chéri qu'est la « meilleure joueuse de hockey au monde », Marie-Philip Poulin.

MAI

Football: Antoine Guay-Tanguay prendra la route de la Floride

(Entrevue vidéo) Le joueur de football et de hockey du Collège de Lévis, et ancien étudiant de l'écoleJésus-Marie de Beauceville, Antoine Guay-Tanguay, va poursuivre son parcours de footballeur sous le chaud soleil de la Floride.

L'ascension vers la LPGA se poursuit pour Josée Doyon

(Entrevue vidéo) La golfeuse originaire de Saint-Georges a franchi une étape importante dans sa carrière professionnelle. En mai, la Beauceronne a disputé son premier tournoi sur le Circuit Symetra.

L'athlète « Ironman » Simon LeBlanc se prépare en vue d’une éventuelle saison

L’année 2020 était très prometteuse pour l'Ironman Simon LeBlanc. À la fin 2019, il avait obtenu sa licence professionnelle pour le circuit de triathlon, mais comme pour plusieurs athlètes, la pandémie de COVID-19 est venue chambarder ses plans.

Jeff Côté est prêt à reprendre le volant

Le pilote Beaucevillois, Jeff Côté, qui évolue dans la série québécoise NASCAR Late Model Series, se dit très fébrile à l’idée de reprendre la compétition.

Une victoire historique pour la pilote Chloé Grondin

La jeune pilote automobile de Saint-Georges, Chloé Grondin, a marqué l'histoire des courses avec sa victoire d'hier en Nascar Sport Compact Amateur.

JUIN

Rencontre avec la jeune pilote Chloé Grondin

Chloé Grondin est une jeune pilote de 14 ans qui court en NASCAR Sport Compact Amateur à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.