Quels restaurants ou commerces de la Beauce ont ouvert ou fermé leurs portes en 2017 ?

L'année 2018 arrive à grands pas. À peine trois jours avant le début de la nouvelle année, EnBeauce.com propose à ses lecteurs une rétrospective dans le monde des affaires de la région, pour y recenser les commerces et les établissements de restauration qui ont fait leur apparition dans le paysage beauceron au cours de la dernière année ou qui, au contraire, ont fermé leurs portes à la clientèle.

N'hésitez pas à compléter cette liste non-exhaustive dans les commentaires sous cet article ou encore sur notre page Facebook.

JANVIER 2017

La boutique de chaussures Spring du Carrefour Saint-Georges a fermé ses portes.

FÉVRIER 2017

L’usine de Boulangerie Canada Bread a fermé ses portes à Saint-Côme-Linière.

AVRIL 2017

Le restaurant Pizza Hut de Saint-Georges a fermé ses portes.



La P’tite Grenouille a ouvert ses portes à Saint-Georges.

MAI 2017

Une franchise 825° Pizza Factory a ouvert ses portes à Saint-Georges.



L’épicerie Bonichoix de Saint-Côme-Linière a fermé ses portes.

JUIN 2017

Le Shaker - Cuisine & mixologie a vu le jour à Saint-Georges.

JUILLET 2017

Le magasin Sears du Carrefour Saint-Georges a fermé ses portes.



Le commerce Arachides Dépôt et plus de Sainte-Marie a cessé ses activités.



Le Burger King et le Thaï Express de Saint-Georges ont définitivement fermé leurs portes après un incendie causé par une voiture-bélier.

AOÛT 2017

Le Resto-Pub DIX 93 par Frampton Brasse a vu le jour à Sainte-Marie.

La petite école Vision Beauce a vu le jour à Saint-Georges.

NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

Le Jack Saloon a vu le jour à Saint-Georges.



La Maisonnette Café-Boutique a fermé ses portes lors du jeudi 21 décembre dernier à Saint-Georges.

Il est également possible de consulter notre dossier « Rétrospective 2017 » et de découvrir quels ont été les événements marquants des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017 en Beauce en cliquant sur chacun de ces mois.