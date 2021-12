Le monde des affaires: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Les mesures sanitaires n’ont cessé de changer au courant de l’année 2021 obligeant les entreprises à faire face à divers scénarios. Le développement économique n’a pas cessé. Voyez les évènements marquants en affaires de janvier à juin.

JANVIER

Un nouveau décor au resto La Belle Province

Histoire de partir l'année sous de nouvelles couleurs, le resto La Belle Province de Saint-Georges s'est permis de se refaire une légère beauté durant la période des Fêtes.

Wio Culture à Saint-Georges: la construction des serres va bon train

Les installations de 12 000 pieds carrés sont présentement érigées dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges. Elles représentent un investissement de 1,8 M$.

FÉVRIER

10 M$ investis pour protéger l'usine Vachon à Sainte-Marie des inondations

Bimbo Canada investit 10 M$ dans son usine Vachon à Sainte-Marie pour la construction d'un mur de 848 mètres de longueur et de 2 à 3.5 mètres de haut, hors du sol, qui entourera les installations afin de les protéger contre les inondations.

L'entreprise Industries P. F. certifiée « Employeur Remarquable »

L’entreprise de deuxième transformation du bois, Industries P. F., installée à Saint-Martin, vient d'obtenir la certification Employeur Remarquable du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) qui évalue la qualité du milieu de travail.

Québec accorde près de 13,5 M$ à six entreprises de la Beauce

Investissement Québec et le gouvernement du Québec octroient des aides financières totales, sous forme de prêts, de 13 490 688 $ à six entreprises de la Beauce, pour des projets totalisant plus de 24 millions de dollars.

Acériculture: Le Québec aura besoin de 168 millions d’entailles d’ici 60 ans

Selon les projections, le Québec aura besoin de 168 millions d’entailles en 2080 pour que la production acéricole puisse répondre à la demande croissante d’un marché mondial en pleine expansion.

MARS

Fermeture de la RPA Saint-Éphrem: 26 résidents forcés au déménagement

Quelques 26 aînés ont été forcé de quitter la Résidence Saint-Éphrem après que la propriétaire des lieux ait annoncé la vente de son établissement alors que le CISSS de Chaudière-Appalaches avait l'endroit sous surveillance.

Un milieu d'affaires en marche vers une culture de l’innovation

Les agences de développement économique du territoire de la Beauce font la promotion de la mécatronique, une orientation jugée prioritaire pour soutenir les entreprises dans leurs défis de croissance et assurer leur pérennité.

Les consignes sanitaires perturbent le deuil des familles

Pendant certaines périodes de l'année 2021, le nombre de personnes permises pendant des funérailles ont varié.

AVRIL

Une année d’entraide et de solidarité pour le CEB

C’est devant plus d’une soixantaine de personnes présentes en visioconférence que le Conseil économique de Beauce (CEB) a exposé le bilan de son année 2020 lors de son assemblée annuelle du 8 avril.

Une ferme ovine de Saint-Zacharie reconnue à l'échelle provinciale

La ferme Larivière Gingras Senc., située à Saint-Zacharie, a remporté la seconde place lors de la 2e édition du Prix Reconnaissance GenOvis 2021, volet Québec, catégorie Race prolifique.

Les employés font la grève chez Olymel

Les employés de l'usine Olymel à Vallée-Jonction ont déclenché une grève illimitée à 9 h 05 ce matin pour manifester leur mécontentement quant au manque de réponses de la part de leur employeur au sujet des négociations en cours sur leur convention collective.

MAI

Marie-Claude Drouin remporte le prix Mercure « Relève femme d'exception »

Marie-Claude Drouin, Beauceronne d'origine, a remporté le prix Relève femme d'exception BMO, Grande entreprise lors du concours Les Mercuriades 2021 qui s'est déroulé jeudi dernier.

Le Manoir du Quartier célèbre ses dix ans!

Le premier mai, le Manoir du Quartier, une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes installée à Saint-Georges, marquait son dixième anniversaire de fondation.

Le Restaurant Feuille d’Érable ferme définitivement ses portes

L'établissement, situé sur la rue Principale, en plein centre-ville, à l'intersection de la rue du Pont, se trouve aussi en pleine zone inondable. Les crues importantes des dernières années de la rivière Chaudière auront eu raison du bâtiment, notamment au niveau des fondations.

JUIN

Pomerleau: un chiffre d'affaires de 3 milliards $

Quelque 55 ans après sa fondation, l'entreprise beauceronne Pomerleau est devenue l'un des plus grands entrepreneurs en construction au Canada avec un chiffre d'affaires qui atteint maintenant les 3G $.