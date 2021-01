Les arts beaucerons en 2020: janvier à juin

Voir la galerie de photos

2020 ne fut pas la plus belle des années... Mais certaines personnes, comme les artistes, ont heureusement continué leur travail de nous rappeler toute la beauté du monde. Ils avaient ainsi, un rôle essentiel. Voyez les nouvelles beauceronnes du monde de l'art visuel, l'art dramatique et de la danse en 2020.

JANVIER

Une exposition qui fait du bien aux gens atteints du cancer

Cette exposition est le fruit des ateliers d’Expression Peinture offerts par Jacqueline Ferland partout dans la Beauce et dans Les Etchemins par Diane Vielleux.



Exposition « et si je me racontais » à la bibliothèque de Beauceville

Cette exposition présente des montages numériques, tirés de sa série « Au-delà de soi », créée à partir de ces photos et giclées sur acrylique.



Beauce Art : L’International de la sculpture finaliste du prix Hector-Fabre

L’organisme a été sélectionné pour ce prix décerné par le ministère des Relations internationales pour la région de Chaudière-Appalaches en raison de son symposium annuel.

FÉVRIER



Catherine Lessard : traductrice d'émotions

Avec son exposition Je suis mémoire, je suis avenir, Catherine Lessard souhaite davantage faire connaître au public le fléché. Rencontre avec une artiste de tradition, de passion et d'émotions.



Le froid glacial n'a pas eu raison de l'élan créatif des sculpteurs

Que ce soit pour créer kangourou, personnages, hérons, bottes ou érable, les artistes amateurs ont pu se mettre à l'œuvre dans le cadre 21e Festival de sculptures sur neige de Saint-Georges.



Francis Pomerleau est le nouveau président d'honneur pour Beauce Art 2020

Le chef exécutif de l’entreprise Pomerleau, Francis Pomerleau agira à titre de président d’honneur de l’édition 2020 de Beauce Art: L’International de la sculpture.



Hugues Nolet-Voyer, le chaman artiste de métier

On découvre Hugues Nolet-Voyer, un chaman artiste de 71 ans. Anciennement camionneur, cet artiste a notamment peint la vie d'Édouard Lacroix. Ses racines plongent dans l’amour du bois et des traditions amérindiennes.



300 élèves de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph réalisent une mosaïque collective

Le tout a été initié par deux enseignantes en arts plastiques, soit Annie Gagné et Nathalie Bolduc.

MARS



Exposition « Imaginous » de l’artiste Lucie Veilleux

Il s’agit de l’histoire d’un rêve éveillé d’une grand-maman discutant avec ses deux petites-filles.



Louise Champagne : sortir l'art de son cadre

En 20 ans, en plus de voir son travail artistique évoluer vers de nouveaux horizons, l'artiste beauceronne a cherché à faire sortir l'art de son cadre habituel. Entrevue avec une artiste, sensible, éclectique et créative.

AVRIL



Lancement de « Chaudière-Appalaches en œuvres – Troisième temps »Pour cette troisième édition, le temps est apparu comme une thématique inspirante. Ainsi, les artistes étaient invités à créer à propos du passé-présent-futur et, plus particulièrement, en se questionnant : « sur quoi Marius Barbeau aurait posé son regard en ce troisième temps ? »

MAI



Une vidéo de l'École de danse Dan-zaa pour « remonter le moral »

L'École de danse Dan-zaa de Beauceville décide de mener un méga projet de vidéo dans laquelle chaque famille des danseuses et danseurs qui font partie de la troupe ont produit une chorégraphie individuelle afin de mettre du soleil dans le temps de confinement.



Une exposition virtuelle pour l'artiste Joseloise, Danielle Robinson

Cette exposition présente une vingtaine d’œuvres et met en relation les femmes et les rivières qui sont toutes deux porteuses d’eau. À mi-chemin entre le rêve et la réalité, chaque œuvre raconte une histoire à sa façon.



Ariane Desbiens B parmi les meilleurs photographes au Canada

La photographe Ariane Desbiens B de Saint-Georges a été sélectionnée pour une prestigieuse exposition, le Salon national de l’image 2020. Trois de ses photographies font partie des meilleures au Canada.

JUIN



Le Moulin La Lorraine ouvre ses portes à partir du 20 juin

Paul Duval, Rosalie Gamache et Pierrette Comeau sont présentés pour la réouverture du Moulin La Loraine de Lac-Etchemin.



Une pièce en ciné-théâtre pour aider Partage au Masculin

Ce qui rend spéciale cette pièce c’est qu’elle a été produite en respectant la distanciation physique. Les répétitions avec les quatre comédiens ont toutes été faites en vidéoconférence, le tournage a été fait de manière individuelle et la magie opérera au montage vidéo.