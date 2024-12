Renouez avec les Gens de chez-nous: mai à août

Voir la galerie de photos

Chaque jour, EnBeauce.com travaille à mettre en avant les gens d'ici en partageant leur histoire et leurs talents. Dans cette rétrospective, votre média vous propose de revoir les portraits réalisés entre mai et août dernier.

MAI



Cheerleading: Clara Fortin rêve d'un retour au championnat du monde

Clara Fortin, athlète originaire de Saint-Évariste-de-Forsyth, a récemment remporté une médaille de bronze avec son équipe de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval.



Poussée par l'adrénaline, India Jacques poursuit son rêve de Quad Cross

« À chaque départ de course, l’adrénaline vient te chercher au plus profond de toi », se réjouit India Jacques, une résidente de La Guadeloupe qui participe à des compétitions de Quad Cross depuis l’âge de 13 ans.



Pierre-Luc Siméon: quatre ans de passion au service des Condors

Arrivé en tant qu'entraîneur adjoint des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre-Luc Siméon a donné quatre ans de sa vie dans le seul but de développer la filière hockey dans la Beauce.



BECatou: des clowns pour apporter de la joie en résidences de personnes âgées

Depuis maintenant deux ans, les clowns de BECatou se déplacent dans les résidences de personnes âgées pour apporter de la joie aux résidents, au personnel ainsi qu'aux proches aidants.



Francine et ses copines: un joyeux party pour les aînés

Francine Thibodeau, musicienne et chanteuse, a créé le groupe Francine et ses copines pour amener de la bonne humeur et faire danse les personnes âgées.



L'acte de bravoure de Florian «Senior» Veilleux raconté par son arrière-petite-nièce

L'héroïsme d'un soldat beauceron, qui a pris part au débarquement de Normandie — le fameux Jour J dont le 80e anniversaire sera souligné le 6 juin prochain — est raconté dans un livre qui sera officiellement lancé le 25 mai au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.



Dave Allaire : de l'ultra-marathon au vélo quotidien

Le mois de mai 2024 est officiellement le premier mois du vélo au Québec. En ce sens, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Dave Allaire, un coureur d'ultra-marathon devenu cycliste quasi quotidien.



Le cuisinier Beauceron Guillaume Couture brille dans la saison 13 des Chefs!

Depuis sa deuxième place en finale des Chefs! en 2020, Guillaume Couture a continué de marquer l'univers culinaire québécois, notamment avec sa seconde participation à l'émission les Chefs! cette année.



Le défi d'une mère en mémoire de son fils

Avec les membres de son équipe des Road Runner, Mélissa Rodrigue relèvera le 15 juin le Défi Kilimandjaro, qui prendra place au Parc de la Chute-Montmorency à Québec.

JUIN



Dylan Champagne, capitaine des Condors, se distingue au Gala Méritas

Dylan Champagne, jeune joueur de l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, a récolté, ce lundi 27 mai, deux honneurs lors du 35e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).



Claude Morin : une décennie de dévouement à la tête de la Ville de Saint-Georges

Après dix années marquées par le dévouement et l’engagement en tant que maire de Saint-Georges, Claude Morin revient sur sa carrière politique, alors qu’il prépare actuellement son départ.



Hockey-balle: Pierre Poulin derrière le banc de l'équipe de France

Le Beauceron Pierre Poulin s'envolera bientôt pour la Suisse, afin d'agir comme entraîneur-adjoint de l'équipe de hockey-balle de France.



Survivor Québec: une expérience qui rend accroc à l'adrénaline, selon Florence

Florence, une Georgienne de 24 ans, a participé à la deuxième saison de Survivor Québec tournée aux Philippines et diffusée sur Noovo.



Beauce Carnaval: la passion transmise de génération en génération

Jacques Vallée, président de Beauce Carnaval, a récemment fait le transfert à ses enfants pour que l'entreprise familiale suive la nouvelle génération.



Maladies incurables: des «champignons magiques» pour réduire la détresse existentielle

À compter de cet automne, le Georgien François Provost sera greffé à un projet du Centre de recherche du CHU de Québec, portant sur l'acceptabilité sociale de l'utilisation de la psilocybine dans un contexte de soins palliatifs et de fin de vie.



Faire face à l'impensable: un cancer du sein diagnostiqué à 19 ans

À l'âge de 19 ans, la Beauceronne Catherine Boulanger a reçu un diagnostic inimaginable: un cancer du sein.



Roxanne Bolduc : une jeune Québécoise qui conquiert le soccer européen

De passage en Beauce cette semaine, la jeune joueuse de soccer, Roxanne Bolduc, revient pour EnBeauce.com, sur ses deux années passées à Levante UD en Espagne, son passage en Équipe de France et ses essais dans des clubs prestigieux.



Boulangerie d'ici: une passion commune entre père et fils

Étienne Rancourt a ouvert les portes de La Boulangerie d’ici pour EnBeauce.com et nous a raconté son histoire.



« Viande d'Autrefois » : vers un élevage porcin écoresponsable en Beauce

Alors que la crise de la filière porcine au Québec représente un véritable enjeu pour les producteurs de la Beauce, Guillaume Gagné, propriétaire d’une ­fer­me à Saint-Frédéric, a décidé de reprendre son exploitation en main pour la faire évoluer.

JUILLET



Apiculture : un métier entre passion et défis permanents

À l'évidence, le métier d'apiculteur et d'apicultrice n'est pas bien connu du grand public. EnBeauce.com est allé à la rencontre de Sophie Roy, fondatrice de la Miellerie de Sophie située à Notre-Dame-des-Pins afin de mieux comprendre les défis liés à ce secteur de l'agriculture.



Nathan Chatigny : un jeune footballeur de 16 ans à la conquête des États-Unis

Âgé de seulement 16 ans, Nathan Chatigny, jeune joueur de football originaire de Saint-Georges, a choisi de tenter l’aventure aux États-Unis afin de pouvoir continuer son secondaire tout en poursuivant son développement dans le football.



« Je ne manque pas de choses à faire dans ma journée et j’adore ça! »

La Scottoise Marianne Felteau, âgée de 18 ans, est passionnée par le tir et c’est justement ce qui a fait d’elle une cadette aussi investie.



Quarante ans de vie municipale pour Paul Morin

Le Beaucevillois Paul Morin a consacré toute sa carrière professionnelle au service de la localité qui l'a vu naître, et voilà maintenant 40 ans que dure son aventure municipale.



Musée du Régiment de la Chaudière: pour le devoir de mémoire

Membre des Forces armées canadiennes pendant 38 ans, Éric Marmen est devenu le directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, à Lévis, en 2007.



Visite guidée au Musée du Régiment de la Chaudière

Éric Marmen est le directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, à Lévis, depuis 2007. Pour EnBeauce.com, il nous a ouvert les portes de son établissement.



Du bœuf Wagyu en Beauce : rencontre avec Michel Vachon des Élevages Westmount

Installés à Saint-Joseph depuis 2015, les Élevages Westmount ont fait le choix d’élever des bœufs Wagyu, reconnus pour être l'une des meilleures viandes du monde.



L’Observatoire du Mont-Cosmos : un joyau astronomique et unique en Beauce

Depuis 1995, les amateurs d'astronomie en Beauce peuvent profiter d'un endroit unique pour discuter autour de leur passion, tout en profitant d'instruments professionnels : l'Observatoire du Mont-Cosmos de Saint-Elzéar.

AOUT



Du hockey en Allemagne pour Isadora Quirion

La Beauceronne Isadora Quirion s'envole lundi prochain pour aller poursuivre sa carrière de hockey en Allemagne.



Lorik Paulin : un jeune joueur de soccer de Saint-Georges invité au camp du PSG

Lorik Paulin est un jeune joueur de soccer originaire de Saint-Georges pleinement passionné de son sport. À seulement 13 ans, il a été sélectionné par le Paris-Saint-Germain (PSG), lors d'un camp organisé à Québec la semaine passée, afin de se rendre à Paris pour un camp de perfectionnement.



Tony Doyon : un chanteur amateur passionné prêt à conquérir la scène

À 56 ans, Tony Doyon, directeur des ventes chez Beauce Mitsubishi, s’est lancé le pari un peu fou de réaliser son propre spectacle de chant. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, le natif de Saint-Georges va voir son rêve se réaliser les 4 et 5 octobre prochains.



Sa passion pour le crochet est née d'une boîte d'activité

Depuis plus de deux ans, Léane Gravel s’est découvert une passion pour le crochet et réalise de nombreux projets plus doux et colorés les uns que les autres.



Mario Bernard : un artiste beauceron qui sublime l'église de Saint-Victor

Alors que la 45e édition des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) s’est terminée le 28 juillet dernier, EnBeauce.com a rencontré Mario Bernard, un citoyen de Saint-Victor, qui a créé les décorations de la messe western et du concert de Paul Daraîche.



Robert Paré : le gardien du patrimoine québécois à Saint-Frédéric

Si la collection est un art, alors Robert Paré en est l'orfèvre. Installé sur les terres familiales à Saint-Frédéric depuis toujours, le retraité s’est passionné pour les objets anciens.



«J’adore mon travail et transmettre ma passion» — Richard Dulac

Richard Dulac est un entraîneur passionné qui exerce au Tennis Beauce depuis 1987.



Fin de parcours pour Normand Lapointe après 35 ans de service

Après 35 ans d'aventure chez Autobus Lapointe ltée, Normand Lapointe a finalement pris sa retraite en cédant l’entreprise familiale à sa fille Catherine et son gendre Janic.