Rétrospective de l'année 2017 : les événements marquants du mois d'août

Hydro-Québec a déposé une demande auprès de la Régie de l'énergie afin d'augmenter ses tarifs de 1,1 % pour ses clients résidentiels et de 0,8 % pour ses clients industriels de grandes puissances à partir du 1er avril 2018. Plus de détails dans notre article « Hydro-Québec demande à augmenter ses tarifs de 1,1 % », publié le 1er août 2017.

La famille de Katia Labranche, de Saint-Georges, a reçu près de 50 000 $ en dons anonymes pour adapter sa maison aux besoins de cette dernière, âgée de 11 ans, qui a une déficience intellectuelle profonde en plus de souffrir d’épilepsie et de troubles de sommeil. Tous les détails se trouvent dans notre article « La famille de Katia reçoit 50 000 $ en une semaine pour adapter la maison à ses besoins », publié le 2 août 2017.

Un homme en crise a été atteint par balle par un agent de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan près du concessionnaire automobile Kennebec à Saint-Georges le 10 août dernier, et est décédé des suites de cette intervention policière. Tous les détails dans nos articles « Un homme atteint par balle à Saint-Georges », publié le 10 août 2017, et « Le BEI confirme le décès de l'homme de 25 ans atteint par balle à St-Georges », publié le 10 août 2017 également.

L'entrepreneur beauceron Claude Poulin a été choisi comme conférencier invité du 32e Souper des jeunes gens d’affaires du Conseil économique de Beauce. PLus de détails dans l'article « Claude Poulin sera le conférencier invité au 32e Souper des jeunes gens d’affaires du CEB », publié le 15 août 2017, et dans l'entrevue vidéo « Entretien avec Claude Poulin, invité du 32e Souper des jeunes gens d'affaires du CEB », publiée le 17 août 2017.

Plus de 300 personnes se sont réunies dans le stationnement du IGA familles Rodrigue et Groleau à Saint-Georges le 21 août dernier, afin d'observer l'éclipse solaire partielle qui avait lieu entre 13 h 27 et 15 h 51. Plus de détails dans notre article « Plus de 300 personnes observent l'éclipse solaire à Saint-Georges », publié le 21 août 2017.