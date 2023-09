La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 2 septembre

Arrêts Gourmands: la saison n'est pas terminée

Lancée en juin, la saison des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches bat son plein.

Près de 40 % des répondants ont réalisé des études universitaires

Plus de 40 % des répondants à notre sondage de la semaine se sont rendus jusqu'au diplôme universitaire.

Sainte-Marie: une cagnotte pour aider une mère victime du cancer

Une cagnotte a été lancée le 5 juin dernier afin de venir en aide à une résidente de Sainte-Marie, Marylee Binette. Le but est de pouvoir lui venir en aide dans ses traitements contre le cancer.

Dimanche 3 septembre

Lambton: une belle parade pour le 175e anniversaire

Plusieurs activités étaient prévues ce samedi 2 septembre dans le cadre du 175e anniversaire de la Municipalité de Lambton. Au programme: parade, spectacle et grands feux.

Lundi 4 septembre

Les Condors football débutent leur saison par une défaite

Ce samedi 2 septembre, au stade du Cégep Beauce-Appalaches, les Condors ont joué leur match inaugural en recevant les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, s'inclinant 28-9 face à leur premier adversaire de la saison.

Réfection du lit d'arrêt à Vallée-Jonction

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprend, à compter de demain matin, la réfection complète du lit d'arrêt situé sur la Route 112 à Vallée-Jonction, entre la rue Jacques et la Route 173.

Les influenceurs, qui sont-ils?

L'éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil.

Mardi 5 septembre

Distribution gratuite de verrous de pontet dans la région

Une distribution gratuite de verrous de pontet, dispositif de sécurité permettant de neutraliser une arme à feu en empêchant d’actionner la détente, aura lieu du 7 septembre au 6 octobre dans plusieurs villes en Chaudière-Appalaches.

Les Condors signent deux choix de première ronde

Charles-Étienne Lemay et Charles-Antoine Beauregard ont apposé leur signature pour officialiser leur prochaine saison avec les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Charles-Antoine Loignon évolue avec le FC Berdenia Berbourg

Le Beauceron Charles-Antoine Loignon porte, depuis le 18 août, les couleurs du club de football Berdenia Berbourg, une équipe du Luxembourg.

Mercredi 6 septembre

Décès de l’ancien député de Beauce-Nord, Adrien Ouellette

L’ancien député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale, Adrien Ouellette, est décédé samedi dernier à l’âge de 83 ans.

Hôpital de Saint-Georges: 3,5 millions $ pour agrandir le service d'urgence

Québec a annoncé un financement de 3,5 millions $ pour l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges

Marie-Philip Poulin jouerait pour Montréal

Selon le journaliste du réseau Sportsnet, Jeff Marek, la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin aurait été embauchée pour faire partie du club montréalais de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Souper des jeunes gens d’affaires: Sylvain Bernard sera le conférencier

C'est Sylvain Bernard qui agira comme conférencier invité du 36e Souper des jeunes gens d’affaires, du Conseil économique de Beauce (CEB).

Jeudi 7 septembre

Les Fermières donnent 80 bonnets au Groupe Espérance et Cancer

Le Cercle de Fermières No 33 de Saint-Georges a remis récemment quelque 80 bonnets au Groupe Espérance et Cancer de Saint-Georges.

Accident à la compétition de camions: l'homme blessé grièvement repose toujours aux soins intensifs

Le spectateur qui a été grièvement blessé par l'explosion d'un moteur dimanche, lors des compétitions de tir et d'accélération de camions tenues à Saint-Joseph-de-Beauce, repose toujours aux soins intensifs.

« C’est ici que je me voyais réaliser mon rêve » — Marie-Philip Poulin

La nouvelle a été confirmée dans un communiqué publié en début d’après-midi aujourd'hui: Marie-Philip Poulin fera partie de la formation montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LHPF).

Prolongement de la piste cyclable: le tracé bien acueilli

Le tracé proposé pour le prolongement de la piste cyclable, dans le secteur Est de la Ville de Saint-Georges, entre l'usine d'épuration des eaux et le barrage Sartigan, est bien accueilli par les intéressés.

Vendredi 8 septembre

Quatre bénévoles accueillis par l'Ordre du mérite georgien

Quatre bénévoles oeuvrant depuis de nombreuses années dans diverses organisations à Saint-Georges ont été accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien.

Hockey: plus de 250 joueurs ont rendez-vous au Showcase Sleeman

Les gouverneurs de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches (LHJAACA) ont annoncé la tenue d'une deuxième édition du Showcase Sleeman et cela aura lieu les 15 et 16 septembre sur les glaces du Centre Caztel à Sainte-Marie.

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan déménage temporairement

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS), installée sur la 3e avenue à Saint-Georges, déménage au 1 500 boulevard Dionne le 20 septembre, et ce, jusqu'au début de l'été prochain.