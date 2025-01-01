Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de février.

Samedi 1er février

Première course de l'année et première médaille d'or pour Eliot Grondin

Alors qu'il participait à sa première Coupe du monde de snowboard cross en 2025, Eliot Grondin a remporté une médaille d'or à Beidahu, en Chine, ce samedi 1er février.

Dimanche 2 février

« On est prêt, on s'y attendait » - Samuel Poulin

« On est prêt, on s'y attendait », a déclaré Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, en réagissant à son tour aux droits de douane de 25 % qui seront désormais imposés sur les produits canadiens qui entrent aux États-Unis.

Impact: un documentaire sur la vie après un traumatisme craniocérébral

Le documentaire intitulé "Impact : La reconstruction après un traumatisme craniocérébral", présenté par Servio, sera diffusé gratuitement le mardi 25 février prochain à 18 h 30 au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges.

Lundi 3 février

Un soutien alimentaire à la communauté étudiante

Dans le cadre de sa mission, l'Association Générale Étudiante (AGE) du Cégep Beauce-Appalaches mène des initiatives concrètes et solidaires tout au long de l'année, pour le bien-être de ses membres.

Campus de Saint-Georges: un réaménagement de 1,65 M$

Des travaux d'aménagement ont débuté au campus de Saint-Georges, du Cégep Beauce-Appalaches, pour la transformation complète du niveau 1 de l’aile B, sur deux étages.

Mardi 4 février

Crise de confiance envers la mairesse de Saint-Alfred

Six mois seulement après avoir été élue pour un tout premier mandat, la mairesse de Saint-Alfred, Marie-Josée Therrien, fait déjà l'objet d'une crise de confiance de la part des six conseillers qui siègent avec elle.

Mercredi 5 février

Marie-Philip Poulin parmi les joueuses du mois dans la LPHF

La Beauceronne Marie-Philip Poulin, capitaine de la Victoire de Montréal, a été désignée SupraStar du mois de janvier dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), ce mardi 4 février, une distinction qui souligne son impact majeur sur la glace.

Seize travailleurs de la construction s'envoleront pour le Guatemala

Une équipe de 16 travailleurs de chez Construction MGP, basée à Saint-Éphrem-de-Beauce, s’envoleront bientôt vers le Guatemala pour un projet humanitaire.

Période d'incertitude et tarifs douaniers : une menace pour l’emploi des jeunes en région

Malgré l'accord entre le président Trump et le premier ministre Justin Trudeau sur la suspension des tarifs douaniers pendant 30 jours, cette période d'incertitude suscite beaucoup d'inquiétudes dans de nombreux secteurs économiques, notamment pour l’avenir des jeunes en région.

Jeudi 6 février

Josée Doyon intronisée au Temple de la renommée de son alma mater

La Beauceronne Josée Doyon vient d'être intronisée au Temple de la renommée de l'équipe sportive des Golden Flashes de l'université Kent State, en Ohio, lors d'une cérémonie qui s'est tenue samedi dernier.

Réfection des routes Cumberland et Taylor: le projet va de l'avant

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines entreprendra ce printemps la réfection d'une partie de la route Cumberland et d'une section de la route Taylor.

Fermeture de l’usine SBI à La Guadeloupe : une transition en douceur pour les employé

L’entreprise SBI International, spécialisée dans la fabrication de poêles et de foyers résidentiels, fermera son usine de La Guadeloupe, en Beauce, d’ici le 1er mai 2025.

Menace de tarifs douaniers: François Legault en Beauce pour réaffirmer le soutien aux entreprises

Le premier ministre du Québec, François Legault, a passé un grande partie de la journée à Saint-Georges, pour rencontrer les représentants de la communauté beauceronne, concernant les enjeux de l’incertitude économique créée par les menaces d’imposition de tarifs douaniers de 25% de la part des États-Unis.

Vendredi 7 février

Mobilisation citoyenne pour l’avenir agricole des Etchemins

La révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Etchemins a franchi une étape importante avec la tenue d’une première consultation publique, ce jeudi 6 février.

Un nouvel album signé Maxime Landry

Annie Blanchard et Maxime Landry dévoilent leur album À bon port, dont les chansons originales sont essentiellement des compositions du Beauceron.

Samedi 8 février

Lots forestiers du secteur Chaussegros: gel des aménagements dans un avenir immédiat

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines a mis sur la glace tout projet d'aménagement des lots forestiers à haute valeur écologique, qui lui ont été cédés par le gouvernement du Québec dans le rang Chaussegros et la route Cumberland.

Dimanche 9 février

Deux nouveaux membres au Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches

Le Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches (PEVCA) vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son organisation.

Pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux: les soins affectés en Chaudière-Appalaches

Le manque de pharmaciens dans les établissements de santé au Québec, notamment en Chaudière-Appalaches, entrave les soins aux patients, selon les résultats de la dernière enquête sur les effectifs de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.).

Lundi 10 février

C'est officiel: Trump impose des droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium

C'est désormais officiel, le président des États-Unis Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium qui sera importé dans son pays.

Mardi 11 février



Tensions au conseil de ville : le débat sur la fluoration de l'eau relancé à Saint-Georges

Le groupe citoyen Saint-Georges sans fluor était de retour au conseil municipal, ce lundi 10 février, pour exiger l'arrêt de la fluoration de l'eau potable. Depuis 2017, le collectif milite pour mettre fin à cette pratique, jugée inutile et dangereuse par ses membres.



Plus de 5 M$ pour trois projets routiers municipaux

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, une aide financière de 5 026 254 $ afin de supporter trois projets municipaux de réfection routière.

Mercredi 12 février

«Ma priorité, c'est de garder nos travailleurs», dit le PDG du Groupe Mundial

«Ma première priorité, c'est de garder nos travailleurs, mais aussi de voir comment on est capable d'aider nos clients», a déclaré au téléphone depuis Dubaï, le PDG du Groupe Mundial, Louis Veilleux, au sujet des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium, qui entreront en vigueur le 12 mars.

Beauce Atlas face aux tarifs : « Nos partenaires américains nous soutiennent », dit Nicolas Blais

Alors que les États-Unis ont officialisé des tarifs douaniers de 25 % sur l’acier et l’aluminium, des entreprises beauceronnes comme Beauce Atlas, spécialisées dans la fabrication de structures d’acier, doivent jongler avec une incertitude économique grandissante.

Jeudi 13 février

Avantis Coopérative enregistre sa 2e meilleure année financière

Malgré un contexte économique au ralenti, et une diminution des ventes par rapport à l'année précédente, Avantis Coopérative a clôturé son exercice 2023-2024 avec un excédent de 15,7 millions $, ce qui représente la 2e meilleure année de l’histoire du groupe.

Maxime Bernier veut reprendre la Beauce avec une réforme de la gestion de l'offre

«Les Beaucerons n’ont jamais été des suiveux. Ils ont aujourd’hui l’occasion d’envoyer une voix différente à Ottawa. La Beauce a toujours été dans mon coeur, malgré mes deux dernières défaites crève-cœur. C’est en Beauce que j’ai grandi. C’est là où habitent toujours mes parents et plusieurs amis et connaissances. Ce sont les Beaucerons qui me connaissent le mieux et ce sont eux que j’ai représentés pendant 13 ans. C’est pourquoi je leur demande à nouveau de m’appuyer à la prochaine élection générale.»

Vendredi 14 février

Près de 3 200 cartes de Saint-Valentin prêtes à partager l'Amour

Pas moins de 3 197 cartes de Saint-Valentin ont été récoltées cette année par l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS), un nombre record pour le projet Semons le bonheur.

Une ferme de la Beauce remporte la Coupe Stanley du lait

C'est la Ferme Gagnonval, de Sainte-Hénédine en Beauce, qui est arrivée au premier rang, parmi 3 000 fermes canadiennes, pour remporter le prix Qualité du lait, décerné par Agropur.

Tarifs douaniers : valse entre inquiétude et opportunités pour les entreprises de la région

Les entreprises de Chaudière-Appalaches sont confrontées à une incertitude grandissante, alors que les États-Unis ont officialisé des tarifs douaniers de 25 % sur l’acier et l’aluminium et qu'une seconde vague est attendue le 4 mars prochain. Cette situation inquiète plusieurs manufacturiers de la région, mais pousse aussi certains à envisager des solutions alternatives.