Le monde de l'éducation de juillet à décembre

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets d'éducation qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2024, de juillet à décembre.

CollaborAction remet des fournitures scolaires à 300 élèves de Beauce-Sartigan

La table de concertation jeunesse-famille de Beauce-Sartigan et CollaborAction ont informé, ce jeudi 11 juillet, avoir remis des fournitures scolaires à 300 élèves de la MRC Beauce-Sartigan pour la rentrée prochaine.

C'est journée de rentrée scolaire le 27 août

Dans une semaine jour pour jour, près de 20 000 élèves, étudiantes et étudiants, retourneront sur les bancs d'école du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Quelque 21 569 élèves attendus dans les établissements du CSSBE

C'est une clientèle totalisant 21 569 élèves qui est attendue dans les établissements du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), à l’occasion de la rentrée du mardi 27 août.

Plus de 2 000 étudiants font leur rentrée au Cégep Beauce-Appalaches

En cette rentrée 2024, le Cégep Beauce-Appalaches franchit un nouveau cap historique avec plus de 2 072 étudiantes et étudiants inscrits, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’an dernier.

«Une ingérence dans notre processus décisionnel» — Caroline Bouchard, dg du Cégep Beauce-Appalaches

«Il est regrettable que cette décision a été prise sans consultation préalable avec les cégeps, ce qui apparaît comme une ingérence dans notre processus décisionnel.»

Retour aux études: une bourse de 1 500 $ pour William Tremblay

Le Beaucevillois William Tremblay vient de recevoir une bourse Retour réussite, d’une valeur de 1 500 $, décernée par la Fondation pour l’alphabétisation, en collaboration avec la Fondation Desjardins.

L’école des Deux-Rives inaugure son nouveau terrain synthétique

L’école des Deux-Rives de Saint-Georges a procédé aujourd'hui à l’inauguration officielle de son nouveau terrain synthétique.

Une nouvelle cour à l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Les responsables de l’école Arc-en-Ciel, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, ont inauguré vendredi la nouvelle cour de jeux de l'établissement.

Trois véhicules conçus par des élèves ont coursé à l'Autodrome Chaudière

Trois véhicules entièrement conçus par des élèves de la formation Mécanique automobile du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) ont participé à une course automobile organisée à l’autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Antony Auclair présente sa BD sur l’intimidation aux jeunes de Notre-Dame-des-Pins

L’ancien joueur de football professionnel, Antony Auclair, était de retour en Beauce, plus précisément chez lui, à Notre-Dame-des-Pins, afin de lancer son nouveau livre Les Aventures d’Antony, qu’il a réalisé avec l’équipe de Sport’Aide, ce lundi 21 octobre.

La Fondation Audrey-Lehoux remet plus de 22 000 $ en bourses

La Fondation Audrey-Lehoux vient de remettre 38 bourses à des diplômés en agriculture de Chaudière Appalaches, pour un montant total de plus de 22 000 $.

Coupes de services en francisation: un choc, selon Fabien Giguère

L’annonce des coupes de services en francisation à l’éducation des adultes est un choc pour les étudiants et le personnel, estime Fabien Giguère, directeur du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

La Polyvalente de Saint-Georges inaugure sa nouvelle piste d’athlétisme et ses plateaux sportifs

La polyvalente de Saint-Georges a officiellement inauguré sa nouvelle piste d’athlétisme et ses installations sportives, ce mardi 12 novembre. avec la présence du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que les acteurs majeurs du projet.

Don de 10 000 $ à l’école du Trait-d’Union

C’est lors d’une visite aux élèves de l’école du Trait-d’Union de Saint-Prosper que Denis Paquet, membre de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions (ARPAC), et employé de Pièces d’auto Fernand Bégin, a remis un don de 10 000 $ à l’école.

CPE Au palais des merveilles: déjà 30 ans

Le Centre de la petite enfance Au palais des merveilles célèbre cette année son 30e anniversaire d’existence.

Don de 6 000 $ à la polyvalente de Saint-Georges

Des membres du Club automobile Beauté d’acier, ainsi que des commerces et entreprises de Saint-Georges, viennent d'effectuer un don de 6 000 $, pour les élèves de la polyvalente de Saint-Georges

Les enseignants de la Beauce réclament le maintien des services de francisation

Les enseignantes et enseignants en francisation du Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin à Saint-Georges manifestaient ce matin devant le bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches remet 11 750 $ en bourses

Vingt-trois bourses d’automne totalisant un montant de 11 750 $ ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches sur les campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic.

Prix d’excellence en histoire pour Christian Lagueux

L'enseignant retraité Christian Lagueux vient de recevoir un prix d’excellence en histoire, remis par la Société des professeurs d’histoire du Québec.

Le Cégep Beauce-Appalaches honore ses diplômés de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, campus de Saint-Georges, a récemment célébré ses 385 diplômes d’études collégiales dans les programmes préuniversitaires et techniques lors de la cérémonie de remise des diplômes.

Décembre 2024

«On ne veut pas la lune, on veut juste ce qu’on mérite», revendiquent les éducatrices

« On ne veut pas la lune, on veut juste ce qu’on mérite », disent les membres du Syndicat des intervenants et intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ) qui manifestaient ce vendredi matin devant le bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.