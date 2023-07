Revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 24 juin

De nouveaux espaces de loisir à Saint-Honoré

Saint-Honoré a inauguré de nouveaux infrastructures de loisir aux citoyens, avec notamment un parc de planche à roulette et un terrain de volley-ball de plage. Il y a également un nouveau cinéparc.

De nouvelles façons d'améliorer le système de santé, dit le CISSS

Le CISSS de Chaudière-Appalaches mentionne travailler sur un exercice de modulation au niveau de la main-d'oeuvre en santé. Cette initiative veut améliorer la qualité de vie des travailleurs de la santé, tout en offrant un service de soin efficace aux patients.

«Une seconde d'inattention et c'est toute une vie qui bascule»

On l'oublie souvent, mais il suffit d'«une seconde d'inattention et c'est toute une vie qui bascule ». C'est justement ce que rappelle Huguette Giroux, la mère de Yohan Breton, un homme de 47 ans qui a subi un accident de la route il y a 30 ans. « On croit toujours que ça arrive qu'au voisin, mais on oublie souvent que le voisin du voisin c'est nous. »

Dimanche 25 juin

Scènes de la vie courante à Saint-Georges il y a 100 ans

La Société Historique Sartigan détient dans ses archives photographiques de nombreuses illustrations des scènes toutes simples de la vie courante chez nous au siècle dernier. On en a présenté quelques-unes.

La parade de Saint-Honoré-de-Shenley en photos et en vidéo

C'était jour de parade en ce 24 juin à Saint-Honoré-de-Shenley pour marquer la Fête nationale du Québec. Pas moins d'une centaine d'attelages de chevaux et de véhicules ont défilé sur la rue principale du village alors que les résidents n'ont pas été incommodés par la faible pluie qui tombait sur la région vers 13 h 30.

Une nouvelle directrice à la Boulangerie Vachon

L'usine de fabrication «des p'tits gâteaux Vachon» à Sainte-Marie-de-Beauce compte une nouvelle directrice en la personne de Valérie Huot. C'est le 15 mai dernier qu'elle est entrée en fonction, a-t-elle confirmé lors d'une rencontre récente avec EnBeauce.com.

Lundi 26 juin

Autodrome Chaudière: encore un podium pour Chloé Grondin

La pilote Chloé Grondin a terminé en troisième position lors de la course de Nascar sport compact senior qui avait lieu ce dimanche à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Ascension du Kilimandjaro: le départ approche pour Thomas Morin-Cabana

Il ne reste plus qu’une semaine avant que Thomas Morin-Cabana s’envole pour la Tanzanie où il va réaliser le projet Potentiel infini en faisant l'ascension du Kilimandjaro, le 4e plus haut sommet du monde par continent.

Baseball: match particulier pour les Riverains

Les lanceurs des Riverains du Bas-Saint-Laurent / Beauce Midget AAA ont accompli un exploit très rare au baseball ce dimanche.

Mardi 27 juin

Élections municipales 2025: un vote par internet à Saint-Georges?

Alors qu'Élections Québec travaille sur un projet pilote concernant les votes par internet, la Ville de Saint-Georges a adopté par résolution en séance de conseil sa candidature au projet pour les élections de 2025.

Un nouveau service de premiers répondants dans Beauce-Centre

La Régie intermunicipale du service de sécurité incendie (RISSI) des municipalités de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin ajoute un service de premiers répondants à ses services pour la population.

Plus de 1,7 M$ pour le tourisme dans la MRC de Beauce-Sartigan

Le gouvernement du Québec vient de concrétiser une entente de 1 735 872 $ avec la MRC de Beauce-Sartigan pour bonifier l'offre touristique d'envergure sur son territoire.

Traverse de la 90e rue: l'appel d'offres tire à sa fin

Il y a environ trois semaines, l'appel d'offres a été lancé par la Ville de Saint-Georges pour la réalisation d'une traverse sécuritaire sur la 90e rue. Cet appel d'offres se terminait le 27 juin.

Mercredi 28 juin

La fusion entre Courcelles et Saint-Évariste: ce serait pour janvier 2024

Depuis un moment déjà, les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth préparent une fusion. Si des démarches demeurent à suivre, cette union est prévue très bientôt, soit pour janvier 2024.

Près de 2M$ accordés à Sainte-Clotilde-de-Beauce pour des infrastructures municipales

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé ce matin qu'une somme de 1 908 000 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce pour la construction d'une caserne de pompiers et de bureaux municipaux, tous situés au 974B, route 271.

Bilan parlementaire du député fédéral Richard Lehoux

Le député de Beauce, Richard Lehoux, vient de dresser son bilan de la session parlementaire qui s’est terminée jeudi dernier à la Chambre des communes à Ottawa.

Des investissements de 440 M$ pour réhabiliter le chemin de fer de Québec Central

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, ce mercredi 28 juin.

Usine de Vallée-Jonction: Olymel devance la fermeture du quart de soir

Devant les difficultés inhérentes à la disponibilité de la main-d’œuvre et au départ de 161 employés depuis l’annonce, le 14 avril dernier, de la fermeture définitive de l’usine d’abattage de Vallée-Jonction pour le 22 décembre prochain, la direction d’Olymel a pris la décision de mettre en place plusieurs mesures, ce qu'elle vient d'annoncer dans un long communiqué de presse diffusé en fin d'après-midi aujourd'hui.

Jeudi 29 juin

Fusion: Courcelles doit s'entendre avec la MRC du Granit pour assurer le transfert

Alors que la fusion entre Saint-Évariste-de-Forsyth et Courcelles va bon train, il reste encore du travail à faire avec la MRC du Granit pour assurer le transfert.

Le maire François Veilleux entend rester en poste

Le maire de Beauceville, François Veilleux, n'a absolument pas l'intention de démissionner de son poste, malgré la résolution adoptée en ce sens le 19 juin par quatre élus de son conseil municipal.

VR Maguire: une expérience de qualité

Installée le long de la route du Président Kennedy à Beauceville, l’entreprise VR Maguire propose une vaste gamme de véhicules récréatifs neufs et d'occasions, ainsi que remorques neuves et usagées.

Le métier d'horloger se perpétue à la Bijouterie Saint-Georges

Comment il est possible de nos jours de faire réparer une montre ou une horloge qui brise, considérant que l'expertise pour un tel travail se fait rare? En Beauce, la famille Poulin s'est chargée de garder ce service d'horloger au sein de sa bijouterie qu'elle opère à Saint-Georges depuis plus de 40 ans.

Vendredi 30 juin

Hockey: Clara Génier gardera les buts de l'Université d'Ottawa

La gardienne Clara Génier, native de Saint-Georges, a été sélectionnée pour intégrer l'équipe de hockey féminin des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa.

Accident à Saint-Georges: un motocycliste blessé sérieusement

Un motocycliste aurait subi des blessures sérieuses, sans toutefois mettre sa vie en danger, à la suite d'un accident survenu vers 12 h 30 aujourd'hui, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, près de l'intersection de la 118e rue.

Accident à Beauceville: les deux motocyclistes sont décédés

Les deux motocyclistes impliqués dans l'accident, survenu vers 15 h 30 aujourd'hui sur la Route 108 à Beauceville, sont décédés.