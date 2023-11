La revue de la semaine

Ce matin, caméra à la main, je me suis rendue à la cérémonie du Jour du Souvenir qui avait lieu près du Cénotaphe de la Place des Vétérans à Saint-Georges. Native de la France et ayant moi-même été stagiaire dans un corps d'armée durant quelques mois, le 11 novembre est une date marquée de souvenirs pour moi. Je me souviens surtout du 11 novembre ...