La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 21 octobre

Une performance de cinq points de Joshua Roy

Le Beauceron Joshua Roy a mené la charge du Rocket de Laval, hier soir à la Place Bell, en marquant trois buts et en inscrivant deux mentions d'aide, dans une victoire convaincante de 8 à 4 devant les Americans de Rochester.

Près de 150 personnes à La Nuit des sans-abri

Ce sont près de 150 personnes, de tous âges, qui se sont déplacées afin de démontrer leur solidarité envers les personnes itinérantes ou à risque de l’être, dans le cadre de la 16e Nuit des sans-abri, qui s'est tenue hier soir à Saint-Georges.

Le Domaine à l'Héritage a un nouveau propriétaire

L'homme d'affaires mariverain, Paul-André Lehoux, vient de se porter acquéreur du Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin.

Dimanche 22 octobre

Visite du ministre Pierre Fitzgibbon en Beauce

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Saint-Jules le 17 octobre dans le cadre d’une activité de financement du Comité d’action local (CAL) CAQ Beauce-Nord.

Cam découvre la Beauce pour vous

Moi, c'est Cam, et je suis ravie de vous présenter la nouvelle chronique "Cam découvre la Beauce pour vous". Arrivée en Beauce il y a déjà six mois, je suis immédiatement tombée sous le charme de la région.

« Les jours »: dans les coulisses d'un cancer du sein

Une semaine avant ses 29 ans, Marie-Philip a appris qu'elle avait un cancer du sein. Alors qu'elle voulait garder ce combat "secret", elle est finalement la protagoniste du documentaire Les jours.

Lundi 23 octobre

Un balado pour découvrir l'histoire de Cumberland

Les dignitaires et bénévoles de la Corporation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, ont lancé, le dimanche 15 octobre, le nouveau balado sur l'histoire de Cumberland à l'église Saint-Paul de Cumberland.

L'École Vision Beauce inaugure son nouveau gymnase

L'école Vision Beauce de Sainte-Marie a inauguré, jeudi 19 octobre, son nouveau gymnase ainsi que la réfection de ses cours extérieures.

Monsieur Legault, respirez par le nez

Je ne sais pas si François Legault est sur le point de faire un «burn out» ou si, tout simplement, il joue au jeu Action-Réaction, mais il se comporte d’une drôle de façon depuis sa réélection pour un deuxième mandat.

Mardi 24 octobre

Saint-Georges: la ville redevient promoteur du projet de complexe de soccer intérieur

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 23 octobre, les conseillers ont autorisé un mandat afin de prendre les devants dans le projet de complexe de soccer intérieur.

Un nouveau service de Premiers répondants verra bientôt le jour dans Beauce-Centre

La Régie intermunicipale du service de sécurité incendie (RISSI) de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin aura un nouveau service de Premiers répondants à partir du 1er janvier 2024.

« Les dons d'organes sauvent des vies » — Bruno Faucher

Bruno Faucher est le porte-étendard de l'organisme Chaîne de Vie en Chaudière-Appalaches Sud et a été touché par le don d'organes dans son histoire familiale.

Mercredi 25 octobre

Moisson Beauce répond mensuellement à 12 500 demandes d'aide alimentaire

Le Bilan-Faim 2023 note notamment que Moisson Beauce et les organismes qu’elle dessert répondent mensuellement à 12 500 demandes d’aide alimentaire.

La Sûreté du Québec inaugure une zone neutre à Saint-Prosper

Les agents de la Sûreté du Québec et la municipalité de Saint-Prosper ont inauguré, ce mercredi 25 octobre, une zone neutre installée devant le centre récréatif Desjardins.

Un nouveau parc familial par et pour les jeunes de Saint-Elzéar

La municipalité de Saint-Elzéar a inauguré son tout nouveau parc familial au terrain multifonctionnel visant à répondre aux besoins grandissants de sa population, en particulier de sa jeunesse, en matière d'espaces de loisirs et de détente.

Prix de l'essence: la marge de profit multiplié par 10 en Chaudière-Appalaches

Depuis 2018, les marges de profit des détaillants d'essence, sur le litre vendu dans le territoire de Chaudière-Appalaches, se sont multipliées par dix.

«J’ai passé l’un des plus beaux moments de ma vie!» — Caroline Pomerleau

Caroline Pomerleau, dont la famille est originaire de Saint-Georges, a vécu l’un des plus beaux jours de sa vie lorsqu’elle a remporté la première place de la catégorie féminine au Toronto Waterfront Marathon, avec un temps de 2 h 34 min 44 s.

Jeudi 26 octobre

Les producteurs et productrices inquiets pour la pérennité de la zone agricole Les producteurs et productrices agricoles sont inquiets de la perte des terres cultivées et cultivables, qui survient dans la région et pour l'ensemble du Québec.

Décès d'un travailleur à la Maison des aînés: le coroner conclut à un accident

Le coroner, Dr Jean-Marc Picard, vient de publier son rapport concernant le décès de Simon Longchamps, survenu le 16 novembre 2022 sur le chantier de construction de la Maison des aînés à Saint-Martin, et conclut à un accident.

[VIDÉO-INFOGRAPHIE] Aide alimentaire: la situation ne va pas en s'améliorant, explique Marie Champagne de Moisson Beauce

Depuis 2019, les demandes d'aides alimentaires ne cessent d'augmenter auprès des organismes de la région et cela n'ira pas en s'améliorant si l'on en croit les explications et observations de Marie Champagne, directrice générale chez Moisson Beauce, en entrevue avec EnBeauce.com.

Vendredi 27 octobre

À la découverte du Pont couvert Perrault

Moi, c'est Cam, et je suis ravie de vous présenter la nouvelle chronique "Cam découvre la Beauce pour vous". Arrivée en Beauce il y a déjà six mois, je suis immédiatement tombée sous le charme de la région.

Soirée des Sommets: Safari Condo est l'Entreprise de l'année

Le Centre Frameco de Saint-Joseph accueillait, ce jeudi 26 octobre, la 24e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.

Nathaniel Doyon a été retrouvé sans vie

Le corps de Nathaniel Doyon, 19 ans, a été retrouvé sans vie aujourd'hui, près du ruisseau de l'Ardoise, dans le secteur de la 10e avenue à Saint-Georges.

La maison Havre l'Éclaircie accroit sa capacité d'accueil

La maison Havre l’Éclaircie, qui offre aide et hébergement aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale, a procédé ce matin à l’inauguration de ses nouvelles installations.

Un 4e album pour la chanteuse de jazz Caroline Nadeau

Le chanteuse de jazz originaire de la Beauce, Caroline Nadeau, vient de lancer son 4e album dans lequel elle revisite des grands classiques de la chanson anglophone canadienne.