La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 14 octobre

Le Murmure bien installé dans ses nouveaux locaux

C'était jour de visite, hier, des nouveaux locaux du groupe d'entraide Le Murmure, maintenant installé à Place Beauceville.

« Aujourd'hui, la vie me redonne beaucoup » — Vincent Rodrigue

Vincent Rodrigue est un Beauceron de 42 ans ayant vécu un drame que l'on ne souhaite à personne. Aujourd'hui devenu conférencier et désormais auteur d'un livre sur son histoire, EnBeauce.com est allé à la rencontre du « papa de Philou ».

Dimanche 15 octobre

Alfred Martinette Ferblantier il y a plus de 100 ans

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Feu d'industrie chez Royal Mat à Beauceville

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Beauceville ont été demandés, ce samedi 14 octobre, dans l'entreprise Royal Mat pour un incendie d'industrie.

Lundi 16 octobre

Le CPS Les Passerelles reçoit un appui des caisses Desjardins

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles Beauce-Sartigan a annoncé, ce lundi 16 octobre, le soutien financier de trois caisses Desjardins dans le cadre de sa campagne de financement « Visons GRAND pour les enfants » lancée le 12 septembre dernier.

Un don de 10 000 déjeuners pour Moisson Beauce

Beauce Mitsubishi a annoncé, ce lundi 16 octobre, avoir réalisé un don de 10 000 déjeunes pour les enfants de la région à l'organisme Moisson Beauce.

Une 9e Fête des Anges remplie d'émotion

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins organisait, ce dimanche 15 octobre, la 9e Fête des Anges sur l’Île Pozer de Saint-Georges.

Pourquoi tant de violence?

L'éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil.

Mardi 17 octobre

Protection contre les inondations: Beauceville reçoit 400 000$

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ont annoncé un soutien financier de 400 000 $ à la Ville de Beauceville pour la préparation du réaménagement de son noyau urbain.

Incendie à l'Accueil inconditionnel: Brigitte Bergeron condamnée à 45 mois de prison

Après avoir plaidé coupable pour l'incendie criminel du nouveau bâtiment de l'Accueil inconditionnel, Brigitte Bergeron a finalement été condamnée à 45 mois de prison.

Le projet « Donner au suivant » reprend vie

Dû au contexte économique actuel, Zita Gauthier a décidé de relancer le projet Donner au Suivant en aidant 15 familles beauceronnes.

Ann-Sophie Moisan propose l'Halloween à l'année

La saison préférée d’Ann-Sophie Moisan c’est Halloween et ses créations Uneven peuvent en témoigner à l'année.

Mercredi 18 octobre

L'École Jésus-Marie lance les travaux de sa salle d'entraînement

L'École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville a lancé officiellement, ce mardi 17 octobre, les travaux de sa nouvelle salle d'entraînement en réalisant la première pelletée.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin lance sa campagne de financement

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a lancé, ce mardi 17 octobre, sa campagne de financement annuelle en sollicitant l'aide de la population et des entreprises locales.

Plus de 600 personnes au sentier hanté de Saint-Benjamin

La frayeur et le plaisir étaient au rendez-vous, en ce vendredi 13 octobre, alors que plus de 600 personnes ont visité le sentier hanté de Saint-Benjamin.

Trois Beauceronnes sélectionnées dans l'équipe de hockey Québec M18

Trois joueuses originaires de la Beauce, ont découvert, ce mardi 17 octobre, qu'elles étaient retenues pour le prochain Championnat national féminin des M18, du 5 au 11 novembre prochain à Dawson Creek, en Colombie-Britannique.

Jeudi 19 octobre

Trois athlètes de la Beauce en nomination

Trois des 37 athlètes en nomination pour le 51e Gala de l’athlète, qui sera présenté par Beneva en novembre prochain, viennent de la Beauce.

Un Solstice Hivernal au Woodooliparc

Un tout nouveau rendez-vous s’installe sur le site du Woodooliparc de Scott, à compter du 30 novembre prochain: le Solstice Hivernal.

La Maison des aînés de Saint-Martin est officiellement ouverte

C'est aujourd'hui que la Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce a été officiellement ouverte alors que les premiers occupants ont été accueillis cette semaine.

Voie de contournement à Lac-Mégantic: des études à venir sur l'environnement?

Le Gouvernement du Canada a lancé officiellement les appels d'offres des travaux préparatoires de la future voie de contournement ferroviaire, le vendredi 6 octobre dernier.

Vendredi 20 octobre

Un déblocage dans le dossier du Motel Royal

L'impasse entre la Ville de Beauceville et les propriétaires du Motel Royal, dans le projet de réfection des lieux, aurait connu un déblocage important à la suite d'une rencontre tenue entre les parties à la fin du mois dernier.

Fraude «Grands-Parents»: deux individus arrêtés à Beauceville

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé hier à l’arrestation de deux individus dans le cadre d’une fraude de type Grands-Parents survenue à Beauceville.

Cam découvre la Beauce pour vous

Moi, c'est Cam, et je suis ravie de vous présenter la nouvelle chronique "Cam découvre la Beauce pour vous". Arrivée en Beauce il y a déjà six mois, je suis immédiatement tombée sous le charme de la région.