La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 22 juin

Les Championnats canadiens de cyclisme se poursuivent en fin de semaine

Les Championnats canadiens de cyclisme se poursuivent cette fin de semaine à Saint-Georges pour les athlètes élites, juniors et paracyclistes.

Un incendie dans une résidence pour personnes en situation de handicap

Une maison d'hébergement pour personnes en situation de handicap a subi un incendie ce samedi matin, vers 7 h 30, dans la rue du Coteau à Sainte-Marie.

Petits canards: une bonne année malgré l'absence de la course

Bien que la 13e Grande Course des Petits Canards n'ait pas pu avoir lieu, la campagne de financement du Club de natation régional de Beauce (CNRB) est réussie.

Dimanche 23 juin

Le dernier Symposium international de la sculpture est terminé

L'ultime Symposium international de la sculpture de Beauce art s'est conclu ce dimanche matin avec une présentation des oeuvres réalisées par les artistes de cette 10e édition.

Faire face à l'impensable: un cancer du sein diagnostiqué à 19 ans

À l'âge de 19 ans, la Beauceronne Catherine Boulanger a reçu un diagnostic inimaginable: un cancer du sein.

Lundi 24 juin

Saint-Joseph : le quai flottant déjà vandalisé

Installé le 14 juin dernier, le quai flottant de la Ville de Saint-Joseph a été vandalisé à l'aide d'un petit bicycle motorisé, ce vendredi 20 juin.

Une pétition lancée pour la fermeture de l'Escouade Canine MRC

Alors que deux Beauceronnes ont récemment été accusées de cruauté animale lorsqu'elles étaient employées à l'Escouade Canine MRC, une pétition a été lancée ce samedi 15 juin, pour encourager la fermeture de l'entreprise.

Mardi 25 juin

C'est l'heure du bilan pour Richard Lehoux

Le député de Beauce, Richard Lehoux, dresse le bilan de la dernière session parlementaire qui s’est terminée jeudi dernier à la Chambre des communes d’Ottawa.

Les Premières Nations s'invitent au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a mis en place une série d’activités visant à sensibiliser la communauté collégiale et le grand public aux réalités et à la richesse culturelle des Premières Nations et des Inuit.

Championnats canadiens de cyclisme: sept podiums pour l'équipe du Québec

Les coureurs des catégories U23 femme, junior homme, U17 homme et paracyclisme de l’équipe du Québec ont pris part à la course sur route à l’occasion de la troisième journée des Championnats canadiens à Saint-Georges.

Les conditions climatiques ont un impact direct sur les petits fruits

Les conditions climatiques ont un impact direct sur les récoltes de petits fruits en Beauce, que ce soit de façon positive ou négative.

Mercredi 26 juin

CSSBE: Fabien Giguère dresse le bilan d'une « très belle année »

À la sortie du dernier conseil d'administration de l'année pour le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Fabien Giguère, directeur, a dressé le bilan d'une « très belle année ».

Pont de l’Île d’Orléans : Canam préoccupée par une fabrication hors du Québec

L’entreprise beauceronne Canam, a exprimé son inquiétude face à la possibilité que la fabrication du nouveau pont de l’Île d’Orléans soit confiée à des entreprises étrangères. Située à seulement 11 kilomètres du chantier du futur pont, Canam Ponts propose une alternative de construction boulonnée, déjà utilisée pour d’autres projets majeurs au Canada et aux États-Unis.

La Ville de Saint-Georges dépose deux plaintes pour vandalisme

Des actes de vandalismes ont été commis sur le territoire de la Ville de Saint-Georges la semaine passée et encore un peu plus tôt cette semaine.

Le conseil de Saint-Georges interpelle le député Lehoux sur les propos de Pierre Poilievre

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce mardi 25 juin, la conseillère Esther Fortin, a tenu à interpeller le député, Richard Lehoux, suite aux déclarations du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre sur la mairesse de Montréal.

(VIDÉO)Roxanne Bolduc : une jeune Québécoise qui conquiert le soccer européen

De passage en Beauce cette semaine, la jeune joueuse de soccer, Roxanne Bolduc, revient pour EnBeauce.com, sur ses deux années passées à Levante UD en Espagne, son passage en Équipe de France et ses essais dans des clubs prestigieux.

Jeudi 27 juin

Balado: En tête-à-tête avec Andréanne Poulin et Nancy Paquet

Andréanne Poulin et Nancy Paquet sont deux coiffeuses passionnées à la tête du Complexe Signature, anciennement Complexe 10e avenue, à Saint-Georges.

Saint-Georges: la Randonnée Jimmy Pelletier remet 4 000$ à l'APHC

La bonne humeur était au rendez-vous ce jeudi matin pour le départ de la 8e Randonnée Jimmy Pelletier qui se tenait pour la première fois à Saint-Georges.

Des projets d'agrandissement de plus de 170 M$ chez Manac

Afin de maintenir un site manufacturier efficace et compétitif, le fabricant de semi-remorques Manac investira plus de 170 M$, principalement pour la modernisation et l'agrandissement de son usine de Saint-Georges, a annoncé ce matin le président et chef de la direction de l'entreprise, Charles Dutil.

Un parc pour le personnel et les usagers de l’Hôpital de Saint-Georges

Le parc de l’Hôpital de Saint-Georges a été inauguré ce jeudi afin de rendre hommage à tout le personnel de santé et d'offrir un espace de détente aux usagers et à leurs familles.

«Un zoo pas comme les autres» revient pour une 7e saison

Le réseau TVA vient d'annoncer que la grande famille du Miller Zoo de Frampton sera de retour au petit écran en 2025.

(VIDÉO) Yvan Bélanger témoigne des services du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Dans cette entrevue vidéo, Yvan Bélanger témoigne pourquoi il fait affaire avec le Groupement forestier Beauce-Sud Inc. (GFBS) pour entretenir son lot forestier de 50 acres qu'il possède à Saint-Côme-Linière.

Vendredi 28 juin

Samuel Poulin dresse un bilan positif de la récente session parlementaire

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dressé un bilan positif de la récente session parlementaire et des derniers mois dans la circonscription de Beauce-Sud dans le cadre d’une rencontre avec les médias régionaux.

La Fromagerie Gilbert inc finaliste pour la Sélection Caseus

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, ont annoncé les choix du jury de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, pour l'année 2024.

Une performance de Victor-Abel Gagné en direct au Marius B. Musée

Marius B. Musée organise un 5 à 7 dédié à l'art, au patrimoine et à la culture le jeudi 11 juillet, et, pour l'occasion, l’artiste plasticien international Victor Abel réitérera sa performance en érigeant son chevalet monumental et en y installant sa toile intitulée « Les baigneurs ».

(VIDÉO) Boulangerie d'ici: une passion commune entre père et fils

Étienne Rancourt a ouvert les portes de La Boulangerie d’ici pour EnBeauce.com et nous a raconté son histoire.