La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 10 août



Tempête Debby : plusieurs pannes encore en cours ce matin en Beauce

La tempête post-tropicale Debby a touché une bonne partie du sud du Québec et notamment la Beauce causant de nombreuses pannes en raison de bris causés par les fortes rafales de vent.



La Municipalité de Saint-Honoré inaugure deux nouvelles installations

Lors du lancement de l'Exposition agricole de Beauce, ce jeudi 8 août, le comité organisateur et la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ont effectué l'inauguration du nouveau terrain de tennis et de pickleball ainsi que du pavillon familial Promutuel assurance.



Tony Doyon : un chanteur amateur passionné prêt à conquérir la scène

À 56 ans, Tony Doyon, directeur des ventes chez Beauce Mitsubishi, s’est lancé le pari un peu fou de réaliser son propre spectacle de chant. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, le natif de Saint-Georges va voir son rêve se réaliser les 4 et 5 octobre prochains.

Dimanche 11 août



Roxanne Bolduc signe un premier contrat professionnel avec Valence

La jeune joueuse de soccer Roxanne Bolduc a signé son premier contrat professionnel ce jeudi 8 août avec le club de Valence en Espagne.



L'Exposition agricole de Beauce en images

L'Exposition agricole de Beauce entamait sa dernière journée de festivités, ce dimanche 11 août à Saint-Honoré-de-Shenley. Au programme : sculpture d'arbres, vol en hélicoptère, concours d'attelage et de génisse.

Lundi 12 août



Récolte historique de médailles pour le Canada

Équipe Canada a remporté 27 médailles aux Jeux olympiques de 2024 à Paris — neuf médailles d’or, sept d’argent et 11 de bronze. Il s’agit de la deuxième meilleure récolte de médailles d’or et du deuxième total de médailles au cours de mêmes Jeux olympiques d’été.



Québec accorde plus de 150 000 $ à quatre MRC de la région

Quatre MRC de la région recevront une subvention maximale de 150 330 $ pour leur projet d'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles.



Beauce Art: souvenirs de la quatrième édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Mardi 13 août



Près de 52 M$ versés aux municipalités de la Beauce

Toutes les villes et villages, ainsi que les municipalités et localités des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, se partageront une nouvelle aide financière de 51 845 675 M$ en vertu du nouveau Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ), renouvelé pour la période 2024-2028.



Sa passion pour le crochet est née d'une boîte d'activité

Depuis plus de deux ans, Léane Gravel s’est découvert une passion pour le crochet et réalise de nombreux projets plus doux et colorés les uns que les autres.

Mercredi 14 août



Un grande réussite pour le festival de soccer de l'Ascalon

Le club de soccer de l'Ascalon organisait, la fin de semaine passée, leur festival de soccer annuel, sur les terrains synthétiques de Saint-Georges.



Mairie de Saint-Alfred: la date du scrutin fixée au 29 septembre

Les résidents de la Municipalité de Saint-Alfred seront invités à se choisir un nouveau maire lors du scrutin qui a été fixée au dimanche 29 septembre prochain, selon l'avis rendu public aujourd'hui.



Santé active +: promouvoir les saines habitudes de vie des 50 ans et plus

Le Gouvernement du Québec a accordé un financement de 247 916 $ au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin pour son projet « Santé active + », visant à promouvoir les saines habitudes de vie auprès des personnes de 50 ans et plus, dans Beauce-Centre.



Jeudi 15 août



Incendie à Saint-Georges: la Sûreté du Québec enquête

La Sûreté du Québec enquête présentement sur l’incendie qui a détruit un bâtiment résidentiel de Saint-Georges ce mercredi soir.



Balado: En tête-à-tête avec Martin Beaulieu

Dans cet épisode, nous recevons Martin Beaulieu, directeur du CJE Beauce-Sud depuis deux ans à Saint-Georges.



Maison délabrée à Beauceville: un citoyen réclame sa démolition

Un citoyen de Beauceville a décidé de déposer une plainte officielle afin qu'une maison délabrée, sise au 526 du boulevard Renault, tombe sous le pic des démolisseurs rapidement.



Une collection de tapis en hommage à la culture autochtone

L’entreprise manufacturière Tapis Venture à Saint-Georges a réalisé récemment une collection spéciale en collaboration avec des artistes autochtones.

Vendredi 16 août



LNAH : le Cool FM continue de se renforcer

L'équipe du Cool FM de Saint-Georges commence à se dévoiler avec les récentes signatures annoncées par le club beauceron sur ses réseaux sociaux.



Bernard Drainville dresse un bilan positif avant la rentrée scolaire

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a brossé un portrait positif concernant la rentrée scolaire à venir, lors d'une conférence de presse tenue ce matin. En effet, la situation serait mieux que l'année dernière.



Route 173 à Beauceville: réouverture potentielle la semaine prochaine

La route 173, qui enjambe la rivière des Plante à Beauceville, devrait rouvrir à la circulation, quelque temps au cours de la semaine prochaine.



Saint-Simon-les-Mines ouvre la voie à des projets résidentiels dans le secteur Cumberland

Malgré une demande de « suspendre indéfiniment » son adoption, les élus municipaux de Saint-Simon-les-Mines sont allés de l'avant, mardi soir, avec une modification au règlement de lotissement, qui ouvre la voie à du développement résidentiel dans les zones F-2 et F-3 du secteur Cumberland.



Mario Bernard : un artiste beauceron qui sublime l'église de Saint-Victor

Alors que la 45e édition des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) s’est terminée le 28 juillet dernier, EnBeauce.com a rencontré Mario Bernard, un citoyen de Saint-Victor, qui a créé les décorations de la messe western et du concert de Paul Daraîche.