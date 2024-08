La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 17 août

Lumberjacks Rugby : une saison parfaite couronnée par le titre de championnes provinciale

L’équipe féminine U18 des Lumberjacks de la Beauce a remporté le titre de championne lors du tournoi provincial de Rugby Québec, qui s’est tenu le dimanche 11 août au PEPS de l’Université Laval.

Balado: à la découverte du métier de procureure avec Annik Harbour

Entrevue balado avec Annik Harbour, qui est procureure de la couronne au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

L'Assiettée beauceronne: nourrir le corps et l'esprit

L'Assiettée beauceronne offre non seulement un bon repas aux personnes qui en ont besoin, mais également un espace de socialisation essentiel. Entrevue avec Sarah Bellemarre.

Dimanche 18 août

Balado: En tête-à-tête avec Gilles Bernier (1 de 2)

Premier de deux entretiens en formule balado avec Gilles Bernier, qui a été animateur radiophonique, homme d'affaires, député et même ambassadeur.

Une réussite pour le 12e Pique-nique interculturel du CJE Beauce-Sud

Plus d'une soixantaine de personnes étaient présentes au 12e Pique-nique interculturel du CJE Beauce-Sud, qui se tenait samedi au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.

Beauce Art: souvenirs de la sixième édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Lundi 19 août

Bientôt un centre d'escalade à Saint-Georges

Jenny Dumont Blais et Thomas Pozer s'apprêtent à réaliser leur rêve en ouvrant un centre d'escalade à Saint-Georges.

Nascar : les Beaucerons Jeff Côté et Raphaël Lessard sur le podium

Lors de la course Tom Curley 150, qui se déroulait ce samedi 17 août à l'autodrome de Montmagny, les pilotes beaucerons ont fait bonne figure.

Le Défi Beauceron reviendra pour une 13e présentation

C'est aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, que le comité organisateur de la course du Défi Beauceron, a annoncé le retour de cet événement, pour une 13e présentation à Saint-Prosper.

Robert Paré : le gardien du patrimoine québécois à Saint-Frédéric

Si la collection est un art, alors Robert Paré en est l'orfèvre. Installé sur les terres familiales à Saint-Frédéric depuis toujours, le retraité s’est passionné pour les objets anciens.

Mardi 20 août

Avantis Coopérative remet 71 000 $ en région

Grâce à sa 3e campagne philanthropique Coopère-Don, Avantis Coopérative a remis 71 000 $ en région pour les travailleurs de rang, la santé et les familles.

Saint-Georges : une citoyenne interpelle la ville sur la sécurité des enfants en camp de jour

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 19 août, une citoyenne est venue interpeller les conseillers sur la sécurité des enfants lors des sorties au Parc des 7 Chutes pendant les camps de jour.

Poupilou: une peluche pour réconforter petits et grands à la rentrée

Que ce soit pour les petits ou pour les grands, la rentrée scolaire peut être synonyme d'anxiété. Alors pour faciliter cette épreuve, une Beauceronne a créé Poupilou.

C'est journée de rentrée scolaire le 27 août

Dans une semaine jour pour jour, près de 20 000 élèves, étudiantes et étudiants, retourneront sur les bancs d'école du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Mercredi 21 août

Gestion animalière : la Ville de Sainte-Marie choisit finalement Passeport Animal

La Ville de Sainte-Marie a annoncé, ce lundi 19 août, avoir résilié son contrat auprès de Service Animalier Beauce Chaudière-Appalaches inc. (S.A.B. Chaudière-Appalaches inc.), lors de son dernier conseil de ville.

Acériculture et génétique: la Beauce à l’avant-garde avec l’héritage de Marcel Faucher

La Beauce pourrait bientôt se retrouver à l’avant-garde de l’acériculture grâce à un projet novateur, qui marie la science et la tradition.

Un entretien avec le président de la FQM, Jacques Demers

Pour le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, les effets des changements climatiques sur les localités sont devenus l'enjeu majeur avec lequel les élus municipaux doivent composer régulièrement.

Jeudi 22 août

La Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Beauce rouvre le Mont Grand Morne

La Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Beauce a annoncé, ce mercredi 21 août, avoir conclu une entente avec les propriétaire du Mont Grand Morne, pour rouvrir le site aux visiteurs jusqu'au 31 décembre prochain.

Gestion animalière : Saint-Jules et Tring-Jonction choisissent S.A.B. Chaudière-Appalaches

Les municipalités de Saint-Jules et Tring-Jonction ont annoncé lors de leur conseil de ville du 8 juillet dernier, avoir octroyé un contrat à la société S.A.B. Chaudière-Appalaches inc. pour la gestion animalière de leur territoire.

Quelque 21 569 élèves attendus dans les établissements du CSSBE

C'est une clientèle totalisant 21 569 élèves qui est attendue dans les établissements du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), à l’occasion de la rentrée du mardi 27 août.

Soccer: trois jeunes Beaucerons s'envolent pour la France

Dévoilés par Yo Sports Advisor, une agence de scouting en Beauce, trois jeunes athlètes de la région, Émerick Boutin et Annabelle Mathieu de Saint-Georges, et David Bolduc, de Saint-Côme-Linière, s’envoleront pour la France afin de développer leurs compétences en soccer.

Vendredi 23 août

Beau succès pour la Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges

L'activité annuelle de la Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) se tenait ce jeudi 22 août, sur les terrains du club de golf de Saint-Georges.

J’adore mon travail et transmettre ma passion. » - Richard Dulac

Richard Dulac est un entraîneur passionné qui exerce au Tennis Beauce depuis 1987.