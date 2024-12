La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce.

C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 14 décembre

Plus de 350 enfants seront comblés par «Un cadeau pour Noël»

L'événement Un cadeau pour Noël, qui en était cette année à sa 20e présentation, permettra à plus de 350 enfants de la région de recevoir un cadeau pour la grande fête du 25 décembre.

« J’ai toujours aimé m’impliquer dans la communauté », dit Élise Dion

Sherbrookoise d’origine, Élise Dion vit en Beauce depuis 1988 où elle investit depuis son temps et son énergie au bénéfice de la communauté.

Dimanche 15 décembre

Le quartier historique de Saint-Georges

Avant la création de l'espace Carpe Diem, on a organisé pendant quelques années des spectacles à ce qu'on appelait alors la Place de l'église car c'était possible d'aménager une scène près de la 1re avenue et d'accueillir des centaines de spectateurs sur les grands espaces entourant l'église. En fait, il s'agit vraiment d'un secteur historique regroupant plusieurs édifices anciens et bien conservés.

Entre classiques et nouveautés, vivez des soirées Fêtes 100% cosy

En cette période du temps des Fêtes, EnBeauce.com vous propose quelques idées de films de Noël à regarder pour les congés.

Myriam Busque donne une voix à la jeunesse et à la diversité dans son dernier roman

La Georgienne Myriam Busque a récemment sorti son troisième roman « Cette étincelle qui a transformé ma vie », un livre qui aborde certains questionnements que l’on peut avoir entre l’adolescence et le début de l’âge adulte.

Lundi 16 décembre

La Ferme Gagnonval de Sainte-Hénédine honorée pour la qualité de son lait

La Ferme Gagnonval, située à Sainte-Hénédine en Nouvelle-Beauce, s’est distinguée en remportant le prestigieux titre de Champion régional de la qualité du lait décerné par Agropur.

Sainte-Marguerite adopte un budget de 3,1 M$ pour 2025

La Municipalité de Sainte-Marguerite a adopté un budget 2025 de 3 133 770 $, marquant une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente.

Comme des enfants dans une cour d'école

Il peut être parfois amusant de voir des enfants se crier des noms dans une cour d’école primaire, tant et aussi longtemps que cela n’a pas de conséquences néfastes.

Mardi 17 décembre

Un budget de 65,5 M$ pour Saint-Georges en 2025

La Ville de Saint-Georges a adopté son budget 2025 lors d’une séance extraordinaire tenue ce lundi 16 décembre.

Crime organisé dans la région: les gens peuvent se sentir en sécurité, dit le ministre Bonnardel

«Les gens de la région peuvent se sentir et doivent se sentir en sécurité. La visibilité et la présence des policiers est forte sur le terrain. La situation est sous contrôle.»

Bilan de fin d’année du député Richard Lehoux

Nous reproduisons ici l'intégrale du bilan de l'année parlementaire du député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, qu'il vient de dresser par voie de communiqué de presse.

Un complexe sportif et événementiel pour Saint-Lambert-de-Lauzon

Si tout fonctionne comme prévu, un complexe sportif et événementiel d'envergure devrait ouvrir ses portes à Saint-Lambert-de-Lauzon au cours de l'année 2026.

Mercredi 18 décembre

Budget du CSSBE: un excédent de 2,7 M$ pour l'année 2023-24

Le directeur du service des finances du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Patrick Beaudoin, a présenté mardi les états financiers pour l’année 2023-2024, lesquels ont été adoptés lors de la séance du conseil d’administration du CSSBE du 17 décembre 2024.

Balado: les organismes jouent un rôle capital dans le développement des ados

Julie Barrette, directrice de la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, et Marc-Antoine Boisvert, directeur général chez L'ADOberge Chaudière-Appalaches, sont impliqués depuis dans nombreuses années dans le développement et l'accompagnement des adolescents.

Une femme gravement blessée dans un accident à Vallée-Jonction

Une femme a été gravement blessée dans un accident survenu ce mercredi vers 12 h 30 au croisement du boulevard du Cap et de la rue principale (route 173) à Vallée-Jonction.

Économie, jeunesse et valeurs : Samuel Poulin dévoile ses priorités pour 2025

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dressé un bilan détaillé de son année 2024 tout en présentant les projets et priorités qui guideront son action en 2025, ce mercredi 18 décembre.

Jeudi 19 décembre

Guignolée 2024: 19 000 $ amassés pour les enfants du CPS Les Passerelles

La 3e Guignolée du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles, qui s'est déroulée samedi dernier dans neuf municipalités de Beauce-Sartigan, a permis d'amasser un montant de 19 000 $.

Plus de 1 000 signatures en soutien à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

Plus de 1 000 personnes ont jusqu'ici signé la pétition en ligne pour soutenir la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA), qui refuse de se conformer aux exigences de Québec pour protéger le Château Beauce à Sainte-Marie, qui a notamment été très endommagé par les inondations de 2019, et saccagé depuis.

Immigration et francisation : le parcours semé d’embûches d’une famille colombienne à Saint-Éphrem

Installée à Saint-Éphrem depuis 18 mois, la famille de Johanna Giraldo, accompagnée de sa fille Sofía et de son mari, vit au quotidien les répercussions des récentes mesures gouvernementales sur les travailleurs étrangers temporaires et les coupes en francisation.

Vendredi 20 décembre

Deux feux ce matin à Saint-Victor

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Victor ont été fort occupés ce matin, alors qu'ils ont été appelés sur deux incendies en peu de temps.

L'entreprise Rocky Mountain fait appel à la Cour supérieure pour rester à flot

Le fabricant de vélos tout-terrain, Rocky Mountain, dont le siège social est à Saint-Georges, vient de déposer une demande auprès de la Cour supérieure du Québec pour obtenir la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Accident mortel à Vallée-Jonction: l'identité de la victime rendue publique

L'identité de la femme de 26 ans, qui est décédée sur le coup, lors d'un accident de la route survenu mercredi à Vallée-Jonction, a été officiellement rendue publique par le bureau du coroner du Québec.

Prix d'interprétation pour Félix-Antoine Duval

Le Beaucevillois Félix-Antoine Duval vient de recevoir le prix de la Meilleure interprétation dans un film canadien, décerné par la Toronto Film Critics Association.

Josée Doyon rate son entrée à la LPGA

La Beauceronne Josée Doyon n'a pas connu les performances nécessaires pour devenir membre à part entière de la LPGA (Ladies Professionnal Golf Association), lors de l'ultime étape de sélection, qui s'est déroulée la semaine dernière.