La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 1er mars

Aéroport de Saint-Georges: des aéronefs pointés au laser

Au cours des dernières semaines, des pilotes utilisant l’aéroport de Saint-Georges ont signalé que leur aéronef avaient été pointés par des faisceaux laser.

La médaille d'argent pour Éliot Grondin

Le Beauceron Éliot Grondin a été décoré d'argent en snowboard cross, samedi, à la Coupe du monde d'Erzurum, en Turquie.

Portrait de femme: Paule Veilleux

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui, rencontre avec Paule Veilleux, qui a troqué ses ciseaux de coiffure, voilà quelques années, pour adopter la scie à chaîne et faire des sculptures! Rien de moins

Dimanche 2 mars

Un homme arrêté pour vol qualifié à Saint-Georges

Une homme a été arrêté cet après-midi après une tentative de vol dans un dépanneur de Saint-Georges.

Portrait de femme: Patricia Drouin

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui, rencontre avec Patricia Drouin, mairesse de Vallée-Jonction.

Lundi 3 mars

Nathan Loignon en lice pour le 17e᠎ Gala des Zapettes d’or

Le jeune pianiste beauceron Nathan Loignon se trouve parmi les finalistes du 17e᠎ Gala des Zapettes d’or présenté par C’est juste de la TV.

La MRC Beauce-Centre adopte son Plan régional des milieux humides et hydriques

La MRC Beauce-Centre a officiellement adopté son premier Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) lors de sa séance du 19 février dernier. Ce plan vise à préserver ces écosystèmes essentiels à l’équilibre environnemental du territoire.

Une séance photo pour soutenir la recherche sur le cancer du sein à Saint-Georges

Katia Carrier et Kim Champagne participeront à l’événement provincial Une pose pour le rose, dans le but de récolter des fonds pour la Société canadienne du cancer.

Portrait de femme: Lisa-Marie Breton-Lebreux

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui rencontre avec Lisa-Marie Breton-Lebreux.

Mardi 4 mars

L'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges à nouveau blâmée par un coroner

Une rapport du coroner Me Donald Nicole questionne «la qualité de la prise en charge et la qualité des soins prodigués» par l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges à l'endroit d'une patiente qui est décédée trois jours après sa visite dans ce service.

Tarifs douaniers : « Aucun prix n’est trop élevé pour défendre le Canada », dit Justin Trudeau

Les États-Unis ont officiellement imposé, ce mardi 4 mars, des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada. En réponse, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole à 11 h pour annoncer les mesures que son gouvernement mettra en place afin de protéger l’économie canadienne et défendre les intérêts des entreprises et des travailleurs.

«On ne va pas se laisser faire. C'est le temps de se retrousser les manches» — François Legault

«On ne va pas se laisser faire. On peut pas se laisser intimider. Et c'est le temps de se retrousser les manches ensemble.»

Samuel Poulin met en garde contre «l'une des pires tempêtes économiques» en Beauce

Alors que les tarifs douaniers de 25 % sur les importations canadiennes sont désormais en vigueur aux États-Unis, les répercussions se font déjà sentir en Beauce, une région où 65 % des entreprises exportent chez nos voisins du sud. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se dit préoccupé par les conséquences économiques à court et long terme.

La SAQ dit au revoir aux produits américains

Suite à l'annonce du président américain Donald Trump concernant les nouveaux tarifs douaniers de 25 %, la Société des alcools du Québec (SAQ) a commencé à retirer l'entièreté des produits américains de ses tablettes.

Portrait de femme: Colette Bourque-Veilleux

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui, rencontre avec Colette Bourque-Veilleux.

Mercredi 5 mars

Décès d'Alexe St-Hilaire: les suivis «ont été réalisés», dit le CISSS de Chaudière-Appalaches

Même si le rapport du coroner, concernant le décès d'Alex St-Hilaire, survenu en mars 2024, après une visite à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges, n'émet pas de recommandation au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, «les suivis auxquels l'établissement s'était engagé à faire (pour rectifier la situation) ont été réalisés.»

La 7e Semaine de l’Érable célébrée du 14 au 23 mars

Quelque vingt restaurants de la Beauce sont inscrits cette année à la 7e Semaine de l’Érable qui sera célébrée du 14 au 23 mars.

Championnat de dynamophilie: très bonnes performances des quatre athlètes de la Beauce

Les quatre athlètes du club Cardio Gym de Saint-Georges, qui ont participé au Championnat canadien de dynamophilie tenu du 23 février au 2 mars à Moose Jaw, en Saskatchewan, ont connu de très bonnes performances.

« Nos joueurs sont unis et motivés », dit Jonathan Ferland avant les séries des Condors

Alors que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches s’apprêtent à disputer leur dernier match de saison régulière ce jeudi 6 mars, l’entraîneur-chef Jonathan Ferland dresse un bilan positif de la saison et se tourne déjà vers les séries éliminatoires avec ambition.

Portrait de femme : Charline Bourque

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui, rencontre avec Charline Bourque.

Jeudi 6 mars

Maison délabrée à Beauceville: bientôt un nouveau propriétaire!

La Ville de Beauceville vient d'accepter une vente finale pour la maison délabrée, qui se trouve au 526 du boulevard Renault.

Benoît Bélanger honoré pour son rôle clé lors de l’éclipse totale du 8 avril 2024

Le Club d’astronomie amateur de Saint-Georges a tenu une rencontre spéciale ce mercredi 5 mars au CIMIC, marquée par la venue de Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec.

Tarifs douaniers : la ministre de l’Emploi en Beauce pour rassurer travailleurs et entreprises

Trois jours après l’entrée en vigueur des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, la ministre de l’Emploi du Québec, Kateri Champagne Jourdain, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, étaient à Saint-Georges ce jeudi 6 mars, pour réitérer leur soutien aux entreprises et aux travailleurs touchés par cette nouvelle réalité économique.

Portrait de femme: Caroline Nadeau

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui, rencontre avec Caroline Nadeau.

Vendredi 7 mars

Isa Morin et Guy Dussault partent en tournée

Isa Morin et Guy Dussault présentent leur nouveau spectacle acoustique, mettant à l’honneur des classiques intemporels du country et de la pop.

L'Amour est dans le pré: Anthony heureux de retrouver Marie-Andrée

Dans le neuvième épisode, de L’Amour est dans le pré, Anthony a rendu visite à Marie-Andrée où la complicité s’est rapidement réinstallée.

Portrait de femme: Kathy Poulin

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui rencontre avec Kathy Poulin.