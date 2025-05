La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 10 mai



En tête-à-tête avec Claude Poulin

Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir le parcours exceptionnel de Claude Poulin, qui a récemment pris sa retraite après 43 années de carrière dans le monde municipal, dont les dix dernières comme directeur général de la Ville de Saint-Georges.



Dans les coulisses du Manoir Taylor (1/2) : un voyage dans le passé au rez-de-chaussée

EnBeauce.com est allé à la rencontre de James Hunter, propriétaire du Manoir Taylor situé dans le secteur de Cumberland, tout près de Saint-Georges. Véritable trésor patrimonial, le bâtiment construit en 1918 est aujourd’hui une auberge où l’histoire se vit autant qu’elle se visite.

Dimanche 11 mai



Emmy Fecteau couronnée d’or au Gala du Mérite sportif beauceron

L’hockeyeuse de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau, a reçu le prestigieux Élitas d’or lors de la 46e édition du Gala du Mérite sportif beauceron, tenue ce samedi 10 mai au Centre Caztel de Sainte-Marie.



Autodrome Chaudière : la saison de stock-car est lancée à Vallée-Jonction

La saison 2025 a officiellement démarré à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce dimanche 11 mai, avec la présentation de l’événement Langis Caron 150.



Dans les chambres du Manoir Taylor (2/2) : mémoire de famille et héritage vivant

EnBeauce.com est allé à la rencontre de James Hunter, propriétaire du Manoir Taylor situé dans le secteur de Cumberland, tout près de Saint-Georges. Véritable trésor patrimonial, le bâtiment construit en 1918 est aujourd’hui une auberge où l’histoire se vit autant qu’elle se visite.

Lundi 12 mai



Ouverture de deux nouveaux écocentres

Deux nouveaux écocentres ont été officiellement ouverts, vendredi, sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, pour offrir une solution concrète en gestion des matières résiduelles.



Près de 200 nageurs au premier Défi de l'érable

Quelque 178 nageurs et nageuses, provenant de neuf clubs de la région de Québec et de Chaudières-Appalaches, ont pris part au tout premier Défi de l'érable, qui s'est tenu le 5 mai, à la piscine du Complexe multisports de Saint-Georges.



Samuel Poulin annonce 44 000$ pour le Festival d’été de Saint-Georges

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a confirmé un appui financier de 44 000$ du gouvernement du Québec à la programmation du Festival d’été de Saint-Georges 2025.

Mardi 13 mai



La Polyvalente de Saint-Georges a 50 ans!

Près de 150 personnes ont participé à l'événement spécial organisé pour le 50e anniversaire de la Polyvalente de Saint-Georges, ce vendredi 9 mai.



Un citoyen de Chaudière-Appalaches honoré pour son sauvetage exceptionnel

En raison d'un sauvetage exceptionnel, un citoyen de Chaudière-Appalaches, Danny Prévost, a reçu une Citation d'honneur, des mains du premier ministre du Québec, François Legault, et ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière, tenue à l'École nationale de police du Québec.



La Maison de répit Gilles-Carle en fonction dès cet automne

Fermée en septembre dernier, la Maison de répit Gilles-Carle reprendra du service à compter de l'automne prochain, cette fois, à partir de Saint-Georges.



Visite en Beauce du ministre délégué à l’Économie

Le ministre délégué à l’Économie et à l'Innovation, Christopher Skeete, a passé la journée de jeudi dernier dans Beauce-Nord, pour rencontrer et échanger avec divers intervenants du milieu des affaires et du développement économique.



La Ferme Gagnonval tourne la page après 40 ans de production laitière

Après quatre décennies consacrées à l’élevage laitier, Marc et Daniel Gagnon s’apprêtent à fermer les portes de la Ferme Gagnonval Inc., située à Sainte-Hénédine.

Mercredi 14 mai



Marie-Philip Poulin finaliste au titre d'Attaquante de l'année

Pour une deuxième année consécutive, Marie-Philip Poulin se trouve parmi les trois finalistes au titre d'Attaquante de l'année 2025 de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).



Magalie Plourde nommée directrice générale adjointe de la Ville de Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a procédé à la nomination de Me Magalie Plourde à titre de directrice générale adjointe, lors du conseil de ville de ce lundi 13 mai.



Négociations suspendues à Postes Canada : vers une grève dès le 22 mai?

Les négociations entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont été temporairement suspendues, ce mardi 13 mai, à moins de deux semaines de l’échéance du 22 mai, date à laquelle les conventions collectives actuellement en vigueur prendront fin.



Un laboratoire énergétique en développement au CIMIC

Un projet de laboratoire énergétique est en cours de planification et de développement au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), à Saint-Georges.

Jeudi 15 mai



Éliot Grondin nommé athlète de l'année à Québec

Le planchiste Éliot Grondin, originaire de Sainte-Marie en Beauce, a reçu un double honneur ce mercredi 14 mai à Québec, lors de la 52e édition du Gala de l’Athlète organisé par la Soirée reconnaissance sportive.



Deux activités majeures de plantation à Beauceville

La Ville de Beauceville entreprend le volet environnemental de son plan de revitalisation, avec deux activités de plantation urbaine, qui seront pilotées par la coopérative de solidarité Arbre-Évolution, en collaboration avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement.

Vendredi 16 mai



De nouvelles installations sportives inaugurées à l'École Jésus-Marie

Près d'une centaine de personnes, comprenant des invités, des donateurs et des dignitaires, ont assisté, hier, à l’inauguration officielle des nouvelles installations sportives de l'École Jésus-Marie de Beauceville.



Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux reposent en l'église Saint-Georges

Les portes de l'église Saint-Georges étaient toutes grandes ouvertes, hier à 15 h, pour accueillir les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux.



Frédéric Vallières se présente à la mairie de Scott

Après 16 années comme conseiller municipal, Frédéric Vallières tentera d'obtenir le poste de maire de la Municipalité de Scott, dans le cadre des élections du 2 novembre prochain.



Le Groupe Matra célèbre ses 25 ans en affaires

Cette année marque le 25e anniversaire du Groupe Matra, une entreprise familiale de fabrication de composants de portes et de fenêtres en pin.