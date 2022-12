Le monde des sports et loisirs: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives du monde des sports et loisirs.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Olivier Nadeau se joint aux Olympiques de Gatineau

Le hockeyeur Olivier Nadeau, de Lac-Etchemin, quitte les Cataractes de Shawinigan pour prendre la direction de l’Outaouais où il portera les couleurs des Olympiques de Gatineau.

Trente-huit athlètes beaucerons iront aux Jeux du Québec

Dans la MRC de Beauce-Sartigan on compte 19 athlètes. La MRC de La Nouvelle-Beauce en compte 11 et Robert-Cliche en a huit.

Jonathan Ferland devient le nouvel entraîneur-chef des Condors hockey

Jonathan Ferland a été nommé entraîneur-chef de l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches de la LHJAAAQ. Celui-ci prendra la relève de Pier-Alexandre Poulin.

La coupe de la LHJABF détruite lors d'un party

Des joueurs de l'équipe de hockey Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem ont célébré en grand leur titre de champions 2022 de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac... en détruisant la coupe qu'ils ont remportée!

Alizée Poulin gagne le Championnat québécois des moins de 18 ans

La joueuse de tennis de Beauceville, Alizée Poulin a à nouveau triomphé, et cette fois au Championnat québécois des moins de 18 ans qui se déroulait du 9 au 16 juillet.

La boxeuse Tammara Thibeault aux Jeux du Commonwealth

Elle en sera à sa deuxième participation à cet évènement d’envergure qui rassemble les meilleurs athlètes des pays membres du Commonwealth.

AOÛT

Jeux du Commonwealth: Tammara Thibeault remporte la médaille d'or

Neuf médailles pour la Beauce en jiu-jitsu brésilien

Onze athlètes du Centre d’arts martiaux Kaizen de Saint-Georges sont revenus avec neuf médailles au cou, dont trois en or, d'une compétition de jiu-jitsu brésilien qui s'est tenue à Hawkesbury (Ontario) samedi dernier.

Championnats québécois de cyclisme sur route: un record de participation

« C'est un record de participation alors qu'on avait prévu en accueillir environ 200 », a indiqué Francis Rancourt, directeur général de la Corporation du Grand prix cycliste de Beauce.

L'équipe des Texans libère Antony Auclair

Le natif de Notre-Dame-des-Pins, Antony Auclair a été libéré par son équipe Les Texans.

SEPTEMBRE

Hockey féminin: encore l'or pour le Canada!

Les Canadiennes, avec en tête la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin, ont remporté cet après-midi, pour une une deuxième année consécutive, le Championnat du monde de hockey féminin, qui s'est clos au Danemark.

Chloé Grondin devient la première championne de la triple couronne féminine

À seulement 15 ans, la jeune pilote Chloé Grondin en a sous le capot! La fin de semaine passée, elle a remporté deux titres, celui de vice-championne en Nascar sport compact amateur et celui de championne de la triple couronne féminine.

Une murale des anciens Condors inaugurée au Centre sportif Lacroix-Dutil

L'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a inauguré samedi soir la murale des anciens Condors depuis 1968 à aujourd’hui, installée dans l'aréna de Saint-Georges.

Alain Drouin: plus de 50 ans d'arbitrage

Alain Drouin est un arbitre sportif passionné depuis plus de 50 ans et c’est pour cette raison que l’association Baseball Beauce-Centre lui a rendu un hommage il y a quelques jours.

OCTOBRE

Une Georgienne à la Coupe du Monde de rugby

Sabrina Poulin, originaire de Saint-Georges, sera en Nouvelle-Zélande dès cette fin de semaine pour la Coupe du Monde de rugby qui se déroule du 8 octobre au 12 novembre.

Une toute nouvelle surface multisports inaugurée à Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor a procédé à l’inauguration de sa nouvelle surface multisports d'une valeur d'environ 250 000 $.

Les Condors rugby féminin sont championnes RSEQ

L’équipe de rugby féminine des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a remporté la finale du championnat 17-12 contre leurs adversaires de Sherbrooke ce dimanche 23 octobre.

NOVEMBRE

Antony Auclair se joint aux Titans du Tennessee

Le Beauceron Antony Auclair poursuivra sa carrière de joueur de football professionnel avec les Titans du Tennessee de la NFL (National Football League).

Les Condors gagnent le Bol d'Or pour une deuxième année

C'est sous la neige et le froid, à Thetford Mines, que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches sont parvenus à obtenir pour une deuxième année le convoité Bol d'Or de la finale de la division 3 contre les Gaillards du Cégep de Jonquière.

Le trophée du Bol d'or détruit par les Condors!

Au retour de leur victoire de samedi à Thetford Mines, des joueurs de l'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont détruit le trophée qu'ils venaient de remporter.

Tennis: Alizée Poulin évoluera avec une université américaine dès l'automne prochain

La joueuse de tennis Alizée Poulin prendra la route de la Caroline du Nord, dès l’automne prochain, pour aller y évoluer en NCAA Division 1 du circuit américain.

Cinq médailles pour des patineuses de Saint-Georges

Cinq athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Georges ont remporté des médailles lors de compétitions qui se sont tenues dernièrement.

Destruction du Bol d'or: tous les joueurs sont sanctionnés

Tous les joueurs de l'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, sans exception, sont sanctionnés par leur établissement scolaire, à la suite de la destruction du trophée du Bol d’or, survenue le 19 novembre, après la victoire de la formation beauceronne.

DÉCEMBRE

Une début de saison avec du bronze pour Éliot Grondin

Le Beauceron Eliot Grondin a décroché la médaille de bronze aujourd'hui, à la grande finale de la Coupe du monde de snowboard cross, disputée à Les Deux Alpes en France.

Beauce-Sartigan: sept municipalités investissent dans des équipements de loisirs

Saint-Benoît-Labre, La Guadeloupe, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Martin, Saint-Théophile et Saint-Honoré-de-Shenley rendent ces nouveaux services accessibles à tous.

Condors football: Une amende de 10 000$ et pas de participation au Bol d'or, sanctionne le RSEQ

Le conseil d'administration du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse ce matin, des sanctions très sévères à l'endroit des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) en lien avec la destruction du Bol d’or, après que l'équipe ait remporté le trophée lors de la finale du 19 novembre dernier.

Deux Beaucerons se classent pour les Jeux du Québec

Les deux athlètes, qui font partie du programme Sport-Études en gymnastique, seront de la délégation Chaudière-Appalaches aux Jeux du Québec qui se tiendront à Rivière-du-Loup du 3 au 7 mars 2023.