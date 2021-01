Les arts beaucerons en 2020: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

2020 ne fut pas la plus belle des années... Mais certaines personnes, comme les artistes, ont heureusement continué leur travail de nous rappeler toute la beauté du monde. Ils avaient ainsi, un rôle essentiel. Voyez les nouvelles beauceronnes du monde de l'art visuel, l'art dramatique et de la danse en 2020.



JUILLET



Saint-Victor lance une exposition extérieure d’oeuvres artistiques locales

La Promenade Desjardins Valère-Paré à proximité du Bureau municipal se transforme en un trajet artistique qui met à l’honneur des oeuvres d’artistes professionnels et amateurs.



La Route de la Beauce mise à l'écran

Cette vidéo promotionnelle, présentée par Go-Van, Destination Beauce et Tourisme Chaudière-Appalaches, met en valeur la Route touristique de la Beauce de 140 km qui traverse la région en longeant la rivière Chaudière, de Saint-Gédéon, jusqu’à Saint-Lambert-de-Lauzon.



Saint-Philibert s'embellit par l'art et l'histoire

C’est la deuxième fois que la municipalité de Saint-Philibert dévoile une oeuvre d’art publique dans le cadre du projet Les Arts de la Rue. Michelle Giguère, une artiste de la région, a pu réaliser des sculptures métalliques inspirées par la période actuelle.



Exposition Sagacité au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau présente l’exposition Sagacité: l’aube de la série Duale d’Etienne Saint-Amant et Éric Dupont.

AOÛT



Inauguration de l’œuvre « Origine! » à Saint-Théophile

L’œuvre d’art, réalisée par les artistes Claude-Félix Pomerleau et Isabel Denommée, est située dans le parc en face du bureau municipal de Saint-Théophile.

SEPTEMBRE



Le monde de l'immobilier mis à la télévision par une Beauceronne de Vallée-Jonction

Après deux ans de travail, la comédienne Marie-Chantale Nadeau a pondu l'idée de la toute première série originale de la chaîne de télévision Noovo montrant le domaine de l'immobilier.



Un spectacle d'humour pour la rentrée des élèves de la Polyvalente Saint-François

L’équipe de la Polyvalente Saint-François a présenté un spectacle privé du duo humoristique Chauffé-Éclairé à l'occasion de la rentrée scolaire de ses élèves.

OCTOBRE

Concours photo de l'UPA : Danielle Robinson remporte le premier prix

Danielle Robinson a terminé en première place avec sa photo Tendrement prise à Saint-Joseph-de-Beauce.



Une murale historique pour Notre-Dame-des-Pins

On procède au dévoilement d'une murale historique, réalisée sur un pilier du pont Pierre-Bourque, à la halte du pont couvert Perrault, à Notre-Dame-des-Pins. La fresque, produite par l’artiste-peintre Alain Lapierre, illustre l’époque où la rivière Chaudière se traversait en bateau.



Couleur et joie pour les résidents du CHSLD du Séminaire

Pour améliorer l’environnement physique du CHSLD du Séminaire et pour agrémenter la vie des résidents, un projet de toiles accrochées au-dessus des lits des résidents a été possible grâce à l’implication de Doris Bergeron et de nombreux artistes.



Nouvelle exposition artistique au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

La municipalité de St-Éphrem présente une exposition d’œuvres d’art au Centre multifonctionnel de l'endroit avec deux artistes-peintres de la région: Johanne Maheux et Alain Lapierre.



Un Beaucevillois crée des sculptures de personnages de films d'horreur

Djordan Lemay de Beauceville est tatoueur depuis 13 ans et s’est découvert il y a quelques mois une passion pour la sculpture de personnage de films d’horreur.

NOVEMBRE



Saint-Lambert-de-Lauzon : Les gagnants du concours photo dévoilés

Au total, 83 photos prises par 37 personnes du 22 septembre au 8 novembre ont été reçues.

L'organisme Artistes et Artisans de Beauce crée « Ensemble pour l’art d’ici »

Ensemble pour l’art d’ici est une initiative d’Artistes et Artisans de Beauce visant à augmenter les lieux d’expositions pour les artistes beaucerons.



Décès de la sculpteure Jacinthe Lagueux

L'International de la sculpture de Saint-Georges et Beauce-Art perd une de ses plus importantes artisanes avec le décès de la sculpteure Jacinthe Lagueux, survenu le 11 novembre. Elle n'avait que 61 ans.

DÉCEMBRE

Tête-à-tête avec la comédienne Olivia Leclerc

L'actrice-comédienne Olivia Leclerc de Saint-Georges nous parle lors d'un entretien vidéo de son succès sur Tik-Tok auprès de ses 200 000 abonnés.



Noël dans ma cité : concours d'artistes jusqu'au 31 janvier

Les artistes ont jusqu'au 31 janvier prochain pour participer à la huitième édition du concours d'arts visuels « Noël dans ma cité » lancé par la Ville de Saint-Georges.