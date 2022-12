Les sujets de société en 2022 - Partie 1

Voir la galerie de photos

Entre les bonnes et les mauvaises nouvelles de 2022, de nombreux sujets de société ont pris part à l'actualité. Au cours de cette année, EnBeauce.com a justement rencontré des personnes déterminées, passionnées et généreuses, qui sont des acteurs de notre société. Découvrez dans cette rétrospective, les rencontres marquantes.

(Vidéo) Vincent Gagné se bat contre les plantes envahissantes dans les lacs

Natif de Saint-Georges, Vincent Gagné a terminé ses études l'an dernier et est devenu tout récemment le tout premier lauréat du Prix du Jeune Professionnel du Invasive Species Centre.

Josée et Louis: trouver l'amour grâce au langage acadien

Pour célébrer la Saint-Valentin, l’équipe d’EnBeauce.com est partie à la recherche des témoignages qui sortent de l’ordinaire et qui montrent que rien ne peut empêcher deux êtres de s’aimer. Voici le récit de Josée et Louis. C’est grâce à leur intérêt commun sur les langues que leurs chemins se sont croisés en 2005.

Victor et Céline : main dans la main depuis 65 ans

Pour célébrer la Saint-Valentin, l’équipe d’EnBeauce.com est partie à la recherche des témoignages qui sortent de l’ordinaire et qui montrent que rien ne peut empêcher deux êtres de s’aimer. Voici le récit de Victor et Céline. L’histoire de ce couple, originaire de Lac-Drolet, nous a été racontée par leur fille aînée, Carole.

(Vidéo) La famille Blumstein entreprendra un périple de 8 000 km pour lutter contre les cancers pédiatriques

La famille Blumstein, de Saint-Georges, entreprendra en juillet prochain une traversée du Canada durant laquelle elle amassera des fonds pour la lutte aux cancers qui affectent les enfants.

Atteinte d'une maladie cardiaque, Alicia Pomerleau participera à Miss Canada

Cette jeune fille de 20 ans est née avec une malformation cardiaque appelée hypoplasie du cœur gauche. Après être passée au-dessus de trois chirurgies à cœur ouvert, plusieurs autres opérations et de nombreux rendez-vous médicaux, Alicia démontrera sa détermination et sa force pour tenter de remporter ce concours de personnalité.

(Vidéo) André Beaudoin pose un geste pour la vie

Pour venir en aide aux groupes de soutien en prévention du suicide dans la région, André Beaudoin a lancé un projet de collecte financière bien spécial.

(Vidéo) Un Beauceron en Ukraine: vivre la situation au jour le jour

« On dort pas bien la nuit », révèle tout de go Sylvain Longchamps, un Beauceron de Saint-Georges, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, lui qui réside dans l’ouest de l’Ukraine depuis 12 ans, alors que son pays d'adoption subit l'invasion russe depuis maintenant une semaine.

Guerre en Ukraine: inquiétude et impuissance pour Olga Ulanova

Inquiétude et impuissance sont certainement les termes qui expriment le mieux les émotions ressenties par Olga Ulanova, résidente de Saint-Georges, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Guerre en Ukraine: Sylvain Longchamps reste pour l'instant

Les attaques russes s'approchant du petit village de Gorodok, près de Lviv, qu'il habite dans l'Ouest de l'Ukraine, le Beauceron Sylvain Longchamps commence à penser qu'il pourrait devoir quitter le pays avec son épouse. Mais il reste pour l'instant.

Relais pour la vie: joignez-vous à l'Équipe Julia

Une équipe du nom de Team Julia a été formée afin d'amasser des fonds pour l'activité du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer qui aura lieu en juin prochain.

(Vidéo) Havre l'Éclaircie veut sensibiliser les milieux de travail

« Milieux de travail alliés contre la violence conjugale » est un nouveau programme mis en place par l'organisme Havre l'Éclaircie afin de sensibiliser les employeurs, employés et syndicats à la violence faite aux femmes et aux enfants.

Guerre en Ukraine : Olga Ulanova réunie avec sa mère

Un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la résidente de Saint-Georges, Olga Ulanova a pu prendre dans ses bras l’un des membres de sa famille, sa mère qui est arrivée au pays en tant que réfugiée de guerre.

(Vidéo) Entre pandémie et inflation, les demandes augmentent chez Moisson Beauce

Deux ans de pandémie plus tard et un taux d'inflation à 5 %, les demandes d'aides alimentaires ne cessent d'augmenter chez Moisson Beauce, une situation qui risque de perdurer, d'après la directrice générale de l'organisme, Marie Champagne.

(Vidéo) Défi têtes rasées Leucan: Audrey Morin veut dépasser son objectif de collecte

La pharmacienne Audrey Morin, qui participe ce dimanche 24 avril au Défi têtes rasées Leucan, aimerait bien dépasser l'objectif de collecte de fonds qu'elle s'est fixé au départ de l'aventure.

(Vidéo) Entrevue avec Juliette Lachance : un don qui sauve une vie

Juliette Lachance, âgée de 15 ans, de Saint-Joseph-de-Beauce est aujourd’hui une élève en Sport-étude volley-ball à l'école secondaire Veilleux qui pratique également le chant et le dessin. Elle n’en serait pas là si à l’âge de trois mois elle n’avait pas reçu un foie d’un donneur anonyme.

Laurence Gilbert: 100 années de générosité

Ce n'est pas une journée comme les autres aujourd’hui, puisque Laurence Gilbert, née le 11 mai 1922 à Saint-Joseph-de-Beauce, célèbre son 100e anniversaire.

Les soeurs Lachance récidivent avec une sixième levée de fonds

Les soeurs Audrey et Christina Lachance, d'East Broughton, participent pour une sixième année à la levée de fond annuelle pour soutenir la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches.

Un projet de reboisement voit le jour à Saint-Frédéric

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) et le manufacturier Mirage ont procédé aujourd’hui à la mise en terre symbolique de trois érables sur la Plantation «Mirage» pour l’adaptation aux changements climatiques.

Adolescents: moins de fumeurs, plus de vapoteurs

Il y a de moins en moins de fumeurs de cigarettes chez les adolescents, mais de plus en plus de vapoteurs, constate le personnel travaillant auprès des jeunes de 12 à 17 ans.

(Vidéo) Projet bonheur: remercier ceux qui rendent nos journées meilleures

Nancy Paquet et Andréanne Poulin, copropriétaires du Complexe 10e avenue à Saint-Georges, se sont associées à quelques entreprises pour offrir de petits cadeaux à des personnes qui mettent du soleil dans la vie de leurs clients.

(Vidéo) Parrainage jeunesse: le témoignage de Guy et Jérémy

Dans le but de souligner l'implication des bénévoles de l'organisme et les bienfaits de ces accompagnements, EnBeauce.com a rencontré deux binômes. Aujourd'hui, découvrez Guy Maheux, président de l'organisme et parrain de Jérémy depuis près de 10 ans.

(Vidéo) Parrainage jeunesse: le témoignage de Maëva et Zoé

Dans le but de souligner l'implication des bénévoles de l'organisme et les bienfaits de ces accompagnements, EnBeauce.com a rencontré deux binômes. Aujourd'hui, rencontrez Maëva 24 ans, et Zoé 7 ans, qui se sont rencontrées en janvier dernier.

Un bâtiment détruit, mais les souvenirs restent

Bien que cela n’ait pris que quelques jours pour détruire le célèbre bâtiment surnommé le « Moka » à Saint-Georges, les souvenirs eux restent dans la mémoire collective et rien ne pourra les faire disparaître.