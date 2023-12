Le monde politique: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives de l'actualité du monde politique.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre

JUILLET

Richard Lehoux prie Olymel de faire preuve de plus d'humanité

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, prie Olymel de respecter son engagement envers ses employés et de faire preuve de plus d’humanité.

AOÛT

Une année meurtrière sur les plans d'eau du Québec: le gouvernement appelé à agir

L'année a été particulièrement meurtrière sur les plans d'eau du Québec, où plus d'un tiers de toutes les noyades signalées au Canada en 2023 se sont produites.

Le fédéral cherche à inciter les villes à construire plus de logements

Du zonage local aux consultations communautaires, il existe de nombreuses façons pour les Villes de freiner la construction résidentielle, alors même que le Canada est confronté à une importante pénurie de logements.

SEPTEMBRE

L'ancien député de Beauce Yves Caron est décédé

L'ancien député fédéral de Beauce Yves Caron est décédé ce lundi 28 août au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Décès de l’ancien député de Beauce-Nord, Adrien Ouellette

L’ancien député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale, Adrien Ouellette, est décédé samedi dernier à l’âge de 83 ans.

Hôpital de Saint-Georges: 3,5 millions $ pour agrandir le service d'urgence

Le gouvernement du Québec a annoncé, ce mercredi 6 septembre, par l'intermédiaire du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, un financement de 3,5 millions $ pour l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges.

Samuel Poulin rend hommage à Clément Bédard

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rendu hommage aujourd’hui sur le parquet du Salon Bleu de l’Assemblée nationale du Québec, à Clément Bédard, fondateur des Pères nature.

«Au PC, on est capable de s'exprimer» — Le député Richard Lehoux

« Je suis content d'avoir entendu les membres du parti débattre en assemblée et de la place qu'ils leur a été donnée. Ça a été un bel exercice démocratique. Même si on ne partage pas tous les mêmes idées, ça a démontré qu'au Parti conservateur, on est capable de s'exprimer. »

Neuf nouveaux médecins de famille s'installeront en Beauce-Etchemin

Neuf nouveaux permis ont été émis pour autant de médecins de famille qui viendront s'installer en Beauce-Etchemin au cours de l'année 2024.

OCTOBRE

Scott reçoit 300 000 $ pour la préparation du réaménagement de son noyau urbain

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé un soutien financier de 300 000 $ à la Municipalité de Scott pour l’acquisition des connaissances nécessaires à la mise en place de projets de réaménagement résilient.

Visite du ministre Pierre Fitzgibbon en Beauce

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Saint-Jules le 17 octobre dans le cadre d’une activité de financement du Comité d’action local (CAL) CAQ Beauce-Nord.

Prix de l'essence: la marge de profit multiplié par 10 en Chaudière-Appalaches

Depuis 2018, les marges de profit des détaillants d'essence, sur le litre vendu dans le territoire de Chaudière-Appalaches, se sont multipliées par dix.

Un lien nord-sud additionnel est incontournable, disent les élus régionaux

Pour les maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce, la construction d'un lien routier additionnel, entre la rive sud et la rive nord, est «incontournable» pour répondre aux besoins des travailleurs et des entreprises de la Chaudière-Appalaches.

NOVEMBRE

Décès de l'ancien député Fabien Roy

L'homme politique beauceron, Fabien Roy, est décédé mardi au CHSLD de Beauceville, à l'âge de 95 ans.

Fabien Roy porté à son dernier repos

Plus de 300 personnes ont assisté ce matin, en l'église de Saint-Georges, aux funérailles de l'ancien député Fabien Roy, décédé le 31 octobre à l'âge de 95 ans.

Il faut s'attaquer à réduire la dette, dit Richard Lehoux

Les dépenses inconsidérées du gouvernement de Justin Trudeau mènent tout droit le Canada dans un gouffre d'endettement dont il deviendra de plus en plus difficile de sortir, comme en a fait foi la présentation de l'énoncé économique de mardi, présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, estime le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux.

Samuel Poulin fait un plaidoyer en faveur des médias locaux

Dans le cadre du Samedi des PME, une initiative de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a publié hier, sur sa page Facebook, un plaidoyer en faveur des médias locaux. Nous reproduisons ici l'intégrale de ce message.

DÉCEMBRE

Samuel Poulin dépose un projet de loi consacrant la «Journée nationale de l’érable»

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a déposé aujourd'hui au Salon Bleu de l’Assemblée nationale, le projet de loi numéro 498, déclarant chaque 3e dimanche du mois d’octobre, la Journée nationale de l’érable au Québec.

Samuel Poulin reconnu meilleur représentant de sa circonscription

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a été reconnu comme meilleur représentant de sa circonscription, parmi tous ceux qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec.