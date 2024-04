La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 20 avril

Le Complexe multisport de St-Georges reçoit le Prix du public

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a dévoilé les projets lauréats de ses Prix d’excellence en architecture 2024 et le Complexe multisport de Saint-Georges a ainsi reçu le Prix du public.

« C'est toujours un moment difficile de dire qu'on arrête. » - François Talbot

« C'est toujours un moment difficile de dire qu'on arrête », a confié l'arbitre François Talbot à EnBeauce.com, lors d'une entrevue vidéo enregistrée à l'occasion de son départ.

Dimanche 21 avril

Éclipse solaire: vos souvenirs de ce moment historique!

Suite à l'éclipse totale du Soleil survenu le 8 avril, EnBeauce.com a fait appel à ses lecteurs pour partager des images de cet événement exceptionnel.

Les Jabs Cheerleading en route pour les Championnats du monde

Les ahtlètes de la formation Ultimate Knockout des Jabs Cheerleading de Saint-Joseph s'envolent cette semaine afin de participer aux Championnats du monde de cheerleading, qui seront disputés du 26 au 28 avril à Orlando, en Floride.

Remise de médailles: 29 pompiers honorés en Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a rendu hommage aux pompiers de son territoire qui cumulent plus de 20 ans de service, lors d’une soirée de remise de médailles tenue jeudi 18 avril à Sainte-Marguerite.

Histoire de bulles: une croissance effervescente

Lorsqu’Éric Savard a offert un atelier de fabrication de savon à Kim Rioux, il ne savait pas encore que cela transformerait leur avenir professionnel.

Lundi 22 avril

L'entreprise BID Group reçoit un prestigieux prix en automatisation industrielle

L'entreprise d'équipements et d'installations de production pour la transformation du bois, BID Group, vient de recevoir le prestigieux prix Partenaire OEM de l'année, remis par Rockwell Automation.

Des produits menstruels gratuits sur les trois campus

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, une offre gratuite des produits d'hygiène menstruelle sur l'ensemble de ses trois campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Sarah Bonneville : une jeune directrice prête à relancer l'Escouade Canine

Le lundi 15 avril dernier, l'Escouade Canine MRC a annoncé la nomination de Sarah Bonneville en tant que directrice générale. Âgée de seulement 25 ans, cette jeune diplômée d'une maîtrise en gestion de projet se dit prête à relever les défis qui l'attendent.

Ouverture de l'enquête préliminaire dans l'affaire Rodrigue

L’enquête préliminaire dans le dossier de Marco Rodrigue a commencé ce lundi 22 avril au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Mardi 23 avril

L'entreprise duBreton se tourne vers l'Ontario pour s'approvisionner

Afin d’assurer et de maintenir un approvisionnement croissant de porcs certifiés biologiques, le producteur et transformateur de porc biologique, duBreton, vient d'annoncer la signature d’une entente avec un producteur de l’Ontario.

Saint-Georges : plusieurs investissements et initiatives en faveur de l'urbanisme et des loisirs

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 22 avril, plusieurs sujets ont été abordés à la table des élus, avec notamment, l’adjudication de plusieurs contrats et investissements dans certaines infrastructures.

Judo : Charline Bourque décroche la médaille d'argent au Brésil

La jeune judoka de la région, Charline Bourque, participait aux championnats panaméricains qui se déroulaient à Rio de Janeiro, au Brésil, du 18 au 21 avril.

La SAQ remet 14 000 $ à Moisson Beauce

La Société des alcools du Québec (SAQ) remettra un montant de 14 000 $ à l'organisme Moisson Beauce.

La MRC Beauce-Sartigan accorde près de 100 000 $ à l'Exposition agricole

Lors du dernier conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan, ces derniers ont accordé un soutien financier de 98 675 $ à l'Exposition agricole de Beauce.

La date du procès de Marco Rodrigue sera établie ce jeudi

Suite à la seconde journée consacrée à l’enquête préliminaire dans le dossier de Marco Rodrigue, la date du procès sera fixée jeudi.

Mercredi 24 avril

La ressource «Aire ouverte» dresse un premier bilan positif

Dix-huit mois après son ouverture officielle, la ressource Aire ouverte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, située à Saint-Georges, peut affirmer que les services offerts aux jeunes de 12 à 25 ans répondent aux besoins exprimés et aux problématiques qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne.

Le Shenléen Thomas Gosselin lauréat d'un prix de l'Université Laval

Thomas Gosselin, un natif de Saint-Honoré-de-Shenley, compte parmi les lauréats des prix qui ont été remis jeudi dernier, dans le cadre du 34e Gala de la vie étudiante de l'Université Laval.

La Société des alcools du Québec en grève pour deux jours

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) à Saint-Georges, Beauceville et La Guadeloupe sont affectées par une grève depuis ce mercredi 24 avril, qui durera deux jours.

Un Georgien arrêté pour possession et trafic de stupéfiants

Éric Giroux, 25 ans, de Saint-Georges a été arrêté pour possession et trafic de stupéfiants le 13 avril.

Judo: Charline Bourque et l'équipe canadienne remportent une médaille d'argent

Les championnats panaméricains de judo se terminent avec une deuxième médaille d'argent pour Charline Bourque (-70kg).

Jeudi 25 avril

Métis Couture se taille une place sur l’équipe du Québec

Métis Couture s'est taillé une place dans l'équipe de judo du Québec après avoir remporté un triplé d'or au Championnat de l'Est du Canada.

Beauceville gardera son aréna accessible tout l'été

La glace de l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville sera accessible tout l'été, afin de répondre aux besoins de la communauté régionale.

Trois médailles pour les élèves du Centre d'arts martiaux Kaizen

Les élèves du Centre d'arts martiaux Kaizen à Saint-Georges sont revenus de l'ADCC CANADA OPEN 2024 - Édition Montréal, une prestigieuse compétition de grappling, avec trois médailles.

Communauté d’affaires de Beauceville: peu de participants à la consultation publique

Alors que les trois cafés-citoyens tenus depuis le début de l'année ont connu un fort succès de participation populaire, il en a été autrement pour la consultation publique de la Ville de Beauceville auprès de sa communauté commerciale et industrielle.

Vendredi 26 avril

À la découverte de la cuisine tunisienne sans quitter la Beauce

En fin de semaine dernière, je suis partie à la découverte du nouveau restaurant beauceron « Chez Kais et Latifa ».

Gala de l'entreprise beauceronne: voici les nominés

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) vient de rendre publique la liste des entreprises et personnes en nomination pour l'obtention des prix Jarret, qui seront remis lors du Gala de l'entreprise beauceronne en mai prochain.

Nouvel édifice de Promutuel: le chantier est en marche

Les travaux de construction d'un nouvel édifice, qui accueillera le courtier en assurances Promutuel, sont entrepris dans le centre-ville de Saint-Georges.

