La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 29 juin

Pierre Paquet, l'un des fondateurs de CAMBI est décédé

Pierre Paquet, un des principaux bâtisseurs de CAMBI est décédé, ce vendredi 28 juin, comme l'a annoncé l'organisation sur ses réseaux sociaux.

Guillaume Couture réitère sa performance en finale des Chefs!

Lors de la finale de la saison 13 des Chefs, qui s'est déroulé le 10 juin, le cuisinier Guillaume Couture, originaire de Sainte-Marie, a une nouvelle fois accroché la seconde place après un parcours remarquable.

Dimanche 30 juin

Le Dairy Cream de notre enfance

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique de Sartigan.

Plus de 300 sportifs présents à la 4e édition du Triathlon Abénakis

Plusieurs centaines de sportifs étaient présents, ce samedi 29 juin, à Saint-Aurélie, dans le cadre de la 4e édition du Triathlon Abénakis. EnBeauce.com était sur la ligne d'arrivée pour réaliser quelques clichés.

« Viande d'Autrefois » : vers un élevage porcin écoresponsable en Beauce

Alors que la crise de la filière porcine au Québec représente un véritable enjeu pour les producteurs de la Beauce, Guillaume Gagné, propriétaire d’une ­fer­me à Saint-Frédéric, a décidé de reprendre son exploitation en main pour la faire évoluer.

Lundi 1er juillet

Le Domaine de la Beaucevilloise cessera d'être une RPA

À compter du 31 décembre prochain, le Domaine de la Beaucevilloise cessera ses activités comme résidence privée pour aînés (RPA) et deviendra un édifice à condos locatifs avec service de repas.

Mardi 2 juillet

Début des travaux de la traverse de la piste cyclable

Les travaux majeurs, entrepris à la fin du mois de mai, sur la piste cyclable au Parc des Rapides-du-Diable à Beauceville, tombent dans la 2e phase du chantier.

Escouade Canine : la femme du propriétaire relance un service animalier à Vallée-Jonction

La conjointe du propriétaire de l'Escouade Canine MRC, Mélanie Lecours, a démarré, le 19 juin dernier, une nouvelle entreprise de gestion animalière nommée Service Animalier Beauce Chaudière-Appalaches inc. à Vallée-Jonction.

Près de 12 000 $ remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

C’est dans le cadre d’un spectacle bénéfice que les Citoyens du Monde de l’École des Deux Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges ont remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) un don de 11 828 $ pour soutenir la cause de la santé des jeunes et des familles à l’Hôpital de Saint-Georges.

Énergie Rose a vécu une expérience exceptionnelle au Grand Défi Pierre Lavoie

L’équipe Énergie Rose a vécu une expérience « exceptionnelle » lors du Grand Défi Pierre Lavoie qui s’est tenu les 14, 15 et 16 juin dernier.

Mercredi 3 juillet

L'Escouade Canine MRC expulsée de ses locaux de Beauceville

La fermeture officielle de l'Escouade Canine MRC semble se concrétiser avec l'annonce de leur expulsion des bureaux de Beauceville, ce vendredi 28 juin, comme l'a annoncé le nouveau service animalier Passeport Animal Inc., sur ses réseaux sociaux.

Beauceville: le pavage de la route du Parc Industriel débutera prochainement

Les travaux de pavage de la route du Parc Industriel de Beauceville devraient être lancés dans les prochaines semaines, selon ce qui a été mentionné lors de la séance régulière du conseil municipal mardi soir.

Mathieu Maheux-Dumont condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'Alexandre Giroux

Pour le meurtre d’Alexandre Giroux, Mathieu Maheux-Dumont a écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Domaine de la Beaucevilloise: le propriétaire se montre rassurant mais réaliste

C'est devant une salle archi comble que le propriétaire et directeur général du Domaine de la Beaucevilloise, Éric Caron, a expliqué hier soir aux locataires de l'endroit, les conséquences de la décertification de l'établissement, qui cessera ses activités comme résidence privée pour aînés (RPA) pour devenir un édifice à condos locatifs avec service de repas.

Six projets d'infrastructures sportives retenus par Québec en Beauce-Sud

Le Gouvernement du Québec a annoncé, ce mercredi 3 juillet, une aide financière à six nouveaux projets d'infrastructures sportives dans la circonscription de Beauce-Sud, dans le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Saint-Simon-les-Mines s'en remettra à une consultation populaire

Les élus municipaux de Saint-Simon-les-Mines s'en remettront à une consultation avec les résidents de la localité, pour déterminer l'avenir du développement d'un lot forestier à haute valeur écologique, situé dans le rang Chaussegros.

Jeudi 4 juillet

Plus de 1,8 M$ investis dans huit projets sportifs de Beauce-Nord

Un montant total de 1 872 411$ a été investi pour soutenir la réalisation de huit projets dans Beauce-Nord grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - (PAFIRSPA).

Le Restaurant 1668 nominé pour le Prix restaurateur

Le Restaurant 1668 de Saint-Georges se trouve parmi les 15 restaurants en nomination pour l’édition 2024 du Prix restaurateur du programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu.

Marianne Felteau, de Scott, promue au poste de cadette adjudante-maitre

L’adjudante-maitre Marianne Felteau, âgée de 18 ans et provenant du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2898 Sainte-Marie, a récemment été promue au poste de cadette adjudante-maitre pour les cours d’introduction au tir de précision et d’instructeur de tir à la carabine à air comprimé au Centre d’entrainement des cadets de Valcartier lors de la parade de graduation du 28 juin dernier.

Vendredi 5 juillet

Un taux d'hébergement en nette hausse au Havre l'Éclaircie en 2023-2024

Havre l'Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, a dévoilé, ce jeudi 4 juillet, son bilan 2023-2024, où elle constate une nette augmentation du taux d'hébergement.

Cruauté animale : vers de nouvelles accusations contre Simon Bédard ?

Le propriétaire de l'Escouade Canine MRC, Simon Bédard, qui fait déjà face à trois accusations de cruauté animale, a fait une brève apparition en cour ce vendredi 5 juillet, représenté par son avocat Me Renald Beaudry.

Projet de stade de soccer : la Ville de Saint-Georges déçue de la décision du gouvernement

La Ville de Saint-Georges a fait savoir par voie de communiqué, ce vendredi 5 juillet, sa déception quant à la décision du gouvernement du Québec de ne pas soutenir financièrement leur projet de stade de soccer intérieur.

Plus de 350 visiteurs pour la 3e édition de Daisy Town

Malgré les averses, la 3e édition de Daisy Town a accueilli plus de 350 visiteurs au Ranch Longchamps à Saint-Éphrem durant la fin de semaine passée.

Apiculture : un métier entre passion et défis permanents

À l'évidence, le métier d'apiculteur et d'apicultrice n'est pas bien connu du grand public. EnBeauce.com est allé à la rencontre de Sophie Roy, fondatrice de la Miellerie de Sophie située à Notre-Dame-des-Pins afin de mieux comprendre les défis liés à ce secteur de l'agriculture.