La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 6 juillet

Beauceville sous la flotte

Un débordement du réseau pluvial, en cours depuis environ 8 h ce matin sur la route 108 à Beauceville, amène la fermeture de l'avenue Lambert dans le secteur, soit tout juste à l'entrée du pont Fortin.

(Vidéo) La rivière des Plante fait des dommages

Le chantier pour remplacer un petit pont enjambant la rivière des Plante sur la route 173 à Beauceville, a subi des dommages en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région.

(Photos et vidéo) Pluies diluviennes: Beauceville en mode rétablissement

Les résidents de Beauceville se remettent tranquillement de la trombe d'eau qui s'est abattue sur la localité, et qui a causé de nombreux dommages.

Dimanche 7 juillet

(Photos et vidéo) Quelques images des dégâts causés par les pluies intenses du 6 juillet

Comme dit l'expression, EnBeauce.com a fait «le tour du proprio» ce matin pour constater quelques-uns des nombreux dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues hier (6 juillet) sur Beauceville.

Nouveau développement multilogements à Beauceville

Les Immeubles GNC de La Guadeloupe entreprendront, dès cette année, la première phase de construction d'édifices à logements, dans le secteur de la route Fraser à Beauceville.

(Entrevue vidéo) Apiculture : un métier entre passion et défis permanents

À l'évidence, le métier d'apiculteur et d'apicultrice n'est pas bien connu du grand public. EnBeauce.com est allé à la rencontre de Sophie Roy, fondatrice de la Miellerie de Sophie située à Notre-Dame-des-Pins afin de mieux comprendre les défis liés à ce secteur de l'agriculture.

Lundi 8 juillet

Beauceville fait le point sur les dommages après les pluies abondantes

La Ville de Beauceville a subi de nombreux dommages sur son réseau routier après les pluies abondantes de la matinée du 6 juillet. Désormais, les habitants sont invités à partager les dégâts qu'ils ont endurés afin de répertorier l'ensemble des détériorations.

Stade de soccer à Saint-Georges : l'Ascalon déçu, mais pas abattu

Le mercredi 3 juillet, le gouvernement du Québec dévoilait la liste des projets d'infrastructures sportives retenues sur le territoire de la Beauce. Malgré de nombreux projets validés, celui du stade de soccer intérieur de la Ville de Saint-Georges n'a pas été choisi, pour le plus grand regret du club de soccer local, l'Ascalon.

Mardi 9 juillet

Passeport Animal lance une cagnotte pour ouvrir plus rapidement

Alors que l'Escouade Canine MRC est désormais fermée, le nouveau service animalier Passeport Animal, qui s'est récemment installé dans les anciens locaux de l'Escouade à Beauceville, a lancé une cagnotte afin de pouvoir ouvrir plus rapidement.

Le Municipalité de Ste-Clothilde-de-Beauce souhaite rouvrir le Mont Morne

Alors que la Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Beauce avait annoncé la fermeture du Mont Morne, ce lundi 1er juillet, cette dernière a indiqué, par voie de communiqué, vouloir rouvrir l'accès le plus rapidement possible.

Conclusions de la CNESST concernant le décès de l'homme écrasé par un arbre

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a publié aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l’accident ayant coûté la vie à un travailleur de l’entreprise Ferme Noël Maheux et fils inc., le 8 décembre 2023, au 737, rang Saint-Étienne Sud, à Sainte-Marie-de-Beauce.

(Entrevue vidéo) Philippe Pallafray: un pilier du Symposium international de la sculpture

Invité à la troisième édition et soutien technique pendant cinq ans, l'artiste Philippe Pallafray accorde une importance spéciale au Symposium international de la sculpture de Saint-Georges.

Mercredi 10 juillet

Québec annonce la construction de quatre centres de la petite enfance en Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec a annoncé la création de 276 nouvelles places en centres de la petite enfance (CPE) sur le territoire de Beauce-Nord, dont 60 places pour les poupons, ce mardi 9 juillet.

Blues en Ville: la deuxième édition est annulée

La deuxième édition du Blues en Ville, qui devait avoir lieu le 3 août prochain à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, vient d'être annulée.

C'est parti pour le stationnement incitatif Cameron

Les administrateurs de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de la Ville de Sainte-Marie ont procédé ce matin à l’inauguration du stationnement incitatif sur la route Cameron à Sainte-Marie, dans l’emprise de la bretelle nord de l’autoroute 73.

Plusieurs municipalités confient leur gestion animalière à la conjointe du propriétaire de l'Escouade Canine

Cinq municipalités de Nouvelle-Beauce (Sainte-Marie, Saints Anges, Sainte-Marguerite, Saint-Lambert-de-Lauzon et Frampton) ont choisi, durant les dernières semaines, d'octroyer un contrat à la nouvelle entreprise Service Animalier Beauce Chaudière-Appalaches inc., fondée par Mélanie Lecours, conjointe du propriétaire de l'Escouade Canine MRC, Simon Bédard.

Jeudi 11 juillet

Balado: En tête-à-tête avec Suzanne Giroux

L'oeuvre vidéographique immersive Magnificat, qui est projetée cet été sur le portail de l'église Saint-Georges, est la résultante de plus de vingt ans de démarche artistique pour sa créatrice qui a adopté le médium de mapping vidéo pour peindre dans la projection ses tableaux monumentaux.

(Photos) Beauceville sous la boue... en 1988!

Les pluies diluviennes, qui se sont abattues sur Beauceville samedi dernier, ne sont pas les seules qui ont provoqué des dommages au fil des ans, comme en témoignent les photos prises par Rolland Bouffard, en août 1988, et qu'il vient de partager à EnBeauce.com.

(Vidéo) Steeven Vachon témoigne des services du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Dans cette entrevue vidéo, Steeven Vachon témoigne pourquoi il fait affaire avec le Groupement forestier Beauce-Sud Inc. (GFBS) pour s'occuper de son lot forestier de 100 acres qu'il possède à Saint-Martin-de-Beauce.

Vendredi 12 juillet

Louis-David Bourque à la tête de la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Le conseil d’administration de la Fondation Santé Beauce-Etchemin compte un nouveau président en la personne de Louis-David Bourque, qui a été confirmé dans ses fonctions lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est tenue ce jeudi.

Nathan Chatigny : un jeune footballeur de 16 ans à la conquête des États-Unis

Âgé de seulement 16 ans, Nathan Chatigny, jeune joueur de football originaire de Saint-Georges, a choisi de tenter l’aventure aux États-Unis afin de pouvoir continuer son secondaire tout en poursuivant son développement dans le football.