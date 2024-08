La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 24 août

Une coop de santé en voie de création pour le Sud de la Beauce

Un groupe de citoyens provenant de Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie, vient d'entreprendre une première démarche administrative afin d’obtenir une accréditation pour la création d'une coopérative de santé et de solidarité pour le Sud de la Beauce.

Dimanche 25 août

Balado: En tête-à-tête avec Gilles Bernier (2 de 2)

Même s'il est natif de Montréal, ce grand communicateur est devenu le parfait gentleman, fier et frondeur, représentatif de la Beauce, région qui l'a accueilli voilà plus de 70 ans.

La Légion royale dispose enfin d'un local permanent

Plus d’une quarantaine de Légionnaires faisant partie de la Filiale La Beauce de la Légion royale canadienne, accompagnés de quelques parents et amis, se sont réunis au local du club Moose de la 21e rue à Saint-Georges en ce dimanche 25 août, afin de participer à leur épluchette de blé d’Inde.

Laurence Béliveau crée Poupilou pour accompagner les enfants partout

Souffrant d’un trouble d’anxiété généralisée, Laurence Béliveau s’est inspirée de son expérience personnelle et de ses observations pour donner naissance à Poupilou.

Lundi 26 août

Festifilm de la Beauce revient pour sa 18e édition avec une riche programmation

Le Festifilm de la Beauce est de retour pour sa 18e édition, du 6 au 8 septembre, dans la Municipalité de Saint-Séverin.

Promutuel Assurance remet 400 000$ au Cégep Beauce-Appalaches

Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches a remis un chèque de 400 000$ au Cégep Beauce-Appalaches, devenant à nouveau un partenaire majeur de l'établissement collégial.

Plus de 50 kiosques à l'Expo forestière et acéricole de Beauce

Les producteurs de bois et de sirop ont rendez-vous à l’Expo forestière et acéricole de Beauce, qui se tiendra sur les terrains et à l’intérieur de la Polyvalente de Saint-Georges, le dimanche 8 septembre.

Cyclisme sur route : Louis-Albert Jolin décroche l’or en tricycle

Louis-Albert Jolin, habitant de Sainte-Claire, était en compétition, ce vendredi 23 août, lors des Championnats Québécois de cyclisme sur route élites, qui se déroulaient en Montérégie.

Mardi 27 août

Marco R. lancera son tout premier album en carrière

L'auteur-compositeur-interprète Marco R. lancera son tout premier album en carrière, lors d'un spectacle qu'il livrera le 7 septembre au Cabaret des Amants de la scène de Saint-Georges.

Plus de 2 000 étudiants font leur rentrée au Cégep Beauce-Appalaches

En cette rentrée 2024, le Cégep Beauce-Appalaches franchit un nouveau cap historique avec plus de 2 072 étudiantes et étudiants inscrits, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’an dernier.

Beauce Art: souvenirs de la septième édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Mercredi 28 août

Ouvre ton coeur à l'espoir reçoit 2 616$ grâce à un lave-o-thon

Mélanie Lamontagne a remis un chèque de 2 616$ à Ouvre ton coeur à l'espoir, après avoir organisé un lave-o-thon au profit de l'organisme.

Saints-Anges : un homme perd la vie percuté par un tracteur

Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé dans une ferme du 4e rang à Saints-Anges, ce mardi 27 août, percuté par un tracteur alors qu'il travaillait.

Les Condors football se préparent à retourner sur le terrain

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches s’entraînent depuis le 11 août dernier pour leur nouvelle saison qui commence ce dimanche 1er septembre à domicile, face au Cégep de Valleyfield.

Fin de parcours pour Normand Lapointe après 35 ans de service

Après 35 ans d'aventure chez Autobus Lapointe ltée, Normand Lapointe a finalement pris sa retraite en cédant l’entreprise familiale à sa fille Catherine et son gendre Janic.

Jeudi 29 août

La Ville de Saint-Georges inaugure le nouveau tronçon de la piste cyclable

La Ville de Saint-Georges a inauguré le nouveau tronçon de la piste cyclable situé à l'arrière de l'usine de filtration, ce mercredi 28 août, avec les principaux acteurs du projet.

Accident mortel dans une carrière à Lambton : un camionneur perd la vie

Les policiers de la MRC du Granit ont été demandés, ce mercredi 28 août, dans le 4e rang à Lambton pour un homme ayant eu un accident avec son camion de travail. Malheureusement, le conducteur est décédé des suites de ses blessures.

Un nouveau CPE a ouvert ses portes à Saint-Jules

Un nouveau centre de la petite enfance (CPE) Calou a ouvert ses portes ce lundi 26 août à Saint-Jules.

La Beauce est un modèle, selon la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire

La ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, s’est rendue en Beauce, ce mercredi 28 août, pour découvrir certaines installations qui œuvrent pour la sécurité alimentaire.

« Un groupe jeune et plein d’énergie » pour la nouvelle saison des Condors hockey

Alors que les Condors hockey amorcent leur troisième match de préparation contre le Titan de Princeville, ce jeudi 29 août, EnBeauce.com est allé à la rencontre de l'entraîneur-chef, Jonathan Ferland, pour faire un point avant la reprise de la saison.

Vendredi 30 août

La population est invitée aux Portes ouvertes de Moisson Beauce

Dans le cadre de son 30e anniversaire, Moisson Beauce invite la population à une journée portes ouvertes le samedi 7 septembre prochain, de 10 h à 15 h au 3750, 10e Avenue à Saint-Georges Ouest.

Café du Mille-Lieux: financement réussi et début des travaux

Le CJE Beauce-Sud a annoncé que son projet de Café du Mille-Lieux a atteint ses premiers et principaux objectifs de financement et que les travaux de conception ont débuté.

Sensibiliser les citoyens aux surdoses: « ça concerne tout le monde »

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses était à l’honneur ce vendredi à l’Accueil inconditionnel.

