La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 12 octobre

Se réunir pour honorer les petits anges

Près d'une cinquantaine de personnes se sont réunies sur l'Île Pozer à Saint-Georges, ce samedi matin, pour honorer « les petits anges ». Cette commémoration, organisée par Parents d'Anges Beauce-Etchemins, vise à souligner la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal qui a lieu le 15 octobre de chaque année.

Être famille d'accueil pour faire la différence dans la vie d'un enfant

En plus d’être famille d’accueil, Christian Loignon et Marie-Andrée Larochelle sont les fiers parents de Nathan et Daniel-Joshua.

Dimanche 13 octobre



La pisciculture du casting club au Parc Bélair

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique de Sartigan.

Divin: le nouveau concert de Noël de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce (SLB) présentera son nouveau concert de Noël, intitulé « Divin », le dimanche 8 décembre à 15h à l’église Saint-Georges.

Courte promenade au Miller Zoo en images

En reportage au Miller Zoo, notre journaliste a pu saisir quelques clichés auprès notamment des lémuriens, des tortues et des castors.

Rencontre avec Gabrielle Nadeau, soigneuse passionnée au Miller Zoo

Passionnée par les animaux depuis son plus jeune âge, Gabrielle Nadeau est aujourd’hui soigneuse auprès des animaux du Miller Zoo à Frampton.

Lundi 14 octobre

Les sorciers de la Beauce: une légende terrifiante d'ici

Dans son livre Les sorciers de la Beauce, extrait de la collection Les Légendes terrifiantes d'ici réalisée en collaboration avec plusieurs auteurs, Dominic Bellavance mélange le passé et le présent à travers une histoire de cartes enchantées.

La Série ACT LMS Québec sera de retour en 2025

Les responsables de la Série ACT LMS Québec en courses automobiles viennent d'annoncer son retour pour la saison 2025.

Harris ou Trump?

Éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil.

Mardi 15 octobre

Dévoilement d'une première sculpture du projet «Chef d’œuvreux»

C'est dimanche dernier, 13 octobre, que la MRC des Etchemins et la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford ont dévoilé la tout première œuvre du projet Chef d'œuvreux, une initiative qui vise à créer des passerelles entre l'art et l'entrepreneuriat.

Condors football: trois intronisations au Temple de la renommée

Avant le début du match-retrouvailles du samedi 12 octobre, l’organisation des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches a honoré l’héritage de ses bâtisseurs et de ses pionniers, lors d'une cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée.

Début du procès de Marco Rodrigue pour tentative de meurtre sur une policière

Plus de trois ans après son arrestation, le procès de Marco Rodrigue a finalement débuté ce mardi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Mercredi 16 octobre

Saint-Georges : Karine Veilleux devient la première femme nommée directrice générale

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 15 octobre, la nomination de Karine Veilleux au poste de directrice générale, une première dans l’histoire de la municipalité.

Près de 4M$ accordés pour un nouveau garage municipal à Saint-Robert-Bellarmin

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé qu’une somme de 3 934 200 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin pour la construction d’un garage municipal.

Don de 6 000 collations à Moisson Beauce

Le concessionnaire automobile Beauce Mitsubishi, de Saint-Georges, vient de faire un don de 6 000 collations aux enfants de la région, qui vivent en situation de sécurité alimentaire.

Tir sur une policière: témoignage d'un collègue et présentation de photos

Trois personnes ont témoigné lors de la deuxième journée du procès de Marco Rodrigue au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Jeudi 17 octobre

La Ville de Saint-Georges autorise des travaux pour 11,3 M$ en septembre

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mercredi 16 octobre, avoir accordé 140 permis de construction et de rénovation au cours du mois de septembre, pour une valeur totale de 11 384 082 $.

Changements climatiques: Chaudière-Appalaches se mobilise

Plus de 220 personnes ont participé aux deux rencontres du Forum Chaudière-Appalaches en transition: la santé à l’ère des changements climatiques, qui se sont tenues dernièrement à Sainte-Marie et à Montmagny.

Un souper-conférences acéricoles à ne pas manquer!

Deux conférenciers de prestige, avec un repas gastronomique quatre services aux parfums d’érable, et des kiosques d'exposants, sont au menu du Souper-conférences acéricoles du 9 novembre prochain, un événement organisé par la nouvelle Municipalité de Courcelles—Saint-Évariste.

La comète Tsuchinshan-ATLAS visible en Beauce jusqu'à la fin du mois

Depuis le 12 octobre, la comète Tsuchinshan-ATLAS est observable dans l’hémisphère nord, et les habitants de la Beauce peuvent en profiter pendant plusieurs semaines.

Vendredi 18 octobre



Près de 350 élèves du secondaire ont participé à une compétition de cross-country

Près de 350 élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont participé récemment à une compétition de cross-country, au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

Procès de Marco Rodrigue: la scène de crime détaillée par les experts

Les témoignages se poursuivent dans le cadre du procès de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce reporté à 2025

Artistes et Artisans de Beauce (AAB) a annoncé le report de la 38e édition du Salon des Artistes et Artisans de Beauce, initialement prévu du 15 au 17 novembre, en raison du conflit de travail entre les employés des services des loisirs et de l’entretien de la Ville de Saint-Georges.