Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de février.

Samedi 15 février

Un siècle de savoir-faire: retour sur les débuts des Fermières de Saint-Georges

Le thème de cette année pour les Fermières du Québec est Fière de notre Histoire, pour l'occasion Cercle de Fermières Saint-Georges #33 raconte les prémices de son histoire.

La formation universitaire hors campus est sur une lancée en Chaudière-Appalaches

Le nombre de personnes formées hors campus en Chaudière-Appalaches par l’Université du Québec à Rimouski a connu un important essor au cours des dernières années.

Vingt-cinq sculptures de neige à Saint-Georges

Plusieurs Beaucerons ont travaillé fort durant la fin de semaine pour réaliser des sculptures sur neige dans la cour arrière du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

Dimanche 16 février

La MRC Beauce-Centre lance l’appel de projets du Fonds culturel 2025

Les organismes culturels et les municipalités de Beauce-Centre ont une nouvelle opportunité de concrétiser leurs idées. En effet, la MRC a annoncé, ce lundi 17 février, le lancement de son appel de projets du Fonds culturel 2025, avec une enveloppe budgétaire de 20 000 $ destinée à soutenir des initiatives culturelles sur le territoire.

Lundi 17 février

Plus de 500 000 $ pour aider les entreprises de Chaudière-Appalaches à diversifier leurs marchés

Le gouvernement du Québec investit 510 000 $ pour soutenir les entreprises de Chaudière-Appalaches dans leurs démarches d’exportation. L’annonce a été faite ce lundi 17 février par Bernard Drainville, ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, et Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie.

Quatre athlètes beaucerons au championnat canadien de dynamophilie

Quatre athlètes de la Beauce participeront au championnat canadien de dynamophilie, qui se déroulera la semaine prochaine à Moose Jaw, en Saskatchewan.

Mardi 18 février

Quand la culture populaire s’invite sur les toiles d’Anick Bilodeau

Anick Bilodeau peint depuis quinze ans. Artiste autodidacte, elle puise son inspiration dans l’univers des comics et des jeux vidéo.

Mercredi 19 février

Le CAUCA déploie avec succès le 9-1-1 de prochaine génération

Le Centre d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA), installé à Saint-Georges, vient d'effectuer avec succès le déploiement du 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG), pour les 580 municipalités clientes qu'il dessert.

Jeudi 20 février

Un ostéodensitomètre à l’Hôpital de Saint-Georges pour améliorer la santé osseuse

L’Hôpital de Saint-Georges est désormais équipé d’un ostéodensitomètre, un appareil spécialisé dans la mesure de la densité minérale osseuse. Ce nouvel appareil permet un diagnostic précis de l’ostéoporose, une maladie des os caractérisée par une détérioration du tissu osseux.

Vendredi 21 février

Médaille du couronnement du Roi Charles III: vingt-neuf récipiendaires en Beauce

Le député de Beauce, Richard Lehoux, a procédé hier soir à la remise de la Médaille du couronnement du Roi Charles III à 29 citoyennes et citoyens de la région pour leur engagement exceptionnel envers la communauté et leur contribution remarquable à la Beauce.

Les frères Donald et Alain Lefebvre reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale du Québe

Les frères Donald et Alain Lefebvre, fondateurs de Jyga Technologies à Saint-Lambert-de-Lauzon, ont reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec le 17 février, des mains de Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Parc éolien de la Haute-Chaudière: 35 mémoires déposés au BAPE

Un total de 35 mémoires et six commentaires par écrit ont été déposés auprès du BAPE (Bureau d'audience publique en environnement), à l'issue de la consultation ciblée sur le projet de parc éolien de la Haute-Chaudière, qui a pris fin le 17 février.

Samedi 22 février

Un premier souper spaghetti pour soutenir les enfants à Saint-Georges

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges innove cette année en organisant son tout premier souper spaghetti afin de récolter des fonds pour les enfants de la région. L’événement se tiendra le samedi 29 mars 2025, de 17 h à 19 h, à la cafétéria de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.

Dimanche 23 février

Deux spectacles célestes marqueront le ciel québécois en mars

Le mois de mars 2025 s’annonce mémorable pour les passionnés d’astronomie au Québec, avec deux éclipses captivantes à l’horizon.

Les élèves de la Polyvalente Saint-François brillent sous les projecteurs

La Polyvalente Saint-François a vibré au rythme de la musique et des arts lors de son spectacle de variétés annuel, « PSF en spectacle », présenté le jeudi 20 février.

Lundi 24 février

Don de 125 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) vient de recevoir une contribution majeure de 125 000 $ de la part de BMO Banque de Montréal.

Premier bilan de la cellule économique Beauce-USA

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a publié aujourd’hui un premier bilan des rencontres et des actions de la cellule économique Beauce-USA (États-Unis).

Beauceville: Patrick Mathieu se présente à la mairie

La rumeur circulait déjà depuis plusieurs mois que le conseiller municipal, Patrick Mathieu, allait faire le saut pour se présenter à la mairie de la Ville de Beauceville contre l'actuel détenteur du poste, François Veilleux.

Réseau routier: Québec verse 3,2 M$ dans Beauce-Nord

C'est la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui est venue annoncer de vive voix des aides financières pour le maintien et l'amélioration du réseau de trois municipalités de Beauce-Nord.

Mardi 25 février

Le groupe citoyen «Saint-Georges sans fluor» n'en démord pas

Martin Doyon, porte-parole du groupe citoyen Saint-Georges sans fluor s’est présenté à nouveau devant le conseil municipal ce lundi 24 février pour soutenir sa cause.

Récolte de 18 médailles à la Coupe du Québec junior

La délégation du Club de natation régional de Beauce (CNRB) est revenue avec 18 médailles, à la suite de sa participation à la Coupe du Québec junior de natation, disputée à Blainville du 14 au 16 février.

Les producteurs acéricoles multiplient les moyens de pression

Les Producteurs et productrices acéricoles de la section régionale Appalaches–Beauce–Lotbinière (PPABL) ont multiplié les moyens de pression dans les derniers jours, afin de faire débloquer les autorisations d’entailles en forêt publique.

Mercredi 26 février

Fabien Giguère tire sa révérence à la direction générale

Le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère, quittera ses fonctions le 27 juin prochain pour entamer sa retraite.

Un nouvel album en préparation pour Michel «Claude» Roy

Michel Claude Roy prépare une suite à son album Les carnets anciens, lancé en 2023, qui contiendra six nouvelles chansons.

Traversée illégale: la frontière beauceronne reste difficile à franchir

La Beauce bénéficie d’une frontière sauvage qui protège naturellement le Québec des traversées illégales vers et depuis les États-Unis.

Jeudi 27 février

Piste cyclable: l'appel d'offres lancé pour la traverse de la rivière Calway

C'est cette semaine que se termine l'appel d'offres lancé auprès d'entrepreneurs, par le ministère des Transport et de la Mobilité durable, pour la construction de la traverse de la rivière Calway, afin de compléter la piste cyclable dans Beauce-Centre.

Vendredi 28 février

Une bourse à l'étudiante-athlète Kym Poulin

L'étudiante-athlète Kym Poulin, de Saint-Georges, vient de recevoir une bourse de 1 500 $, remise par la Fondation Aléo, dans le cadre de son programme Accès Nouvelle Génération.