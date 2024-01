Les gens de chez-nous de janvier à avril

Voir la galerie de photos

Voici la première de trois rétrospectives d'entrevues avec des gens de chez-nous qui se sont démarqués durant l'année.

Celle-ci couvre les mois de janvier à avril.

JANVIER

L'histoire de Julie-Pier Lessard sera racontée dans un documentaire

Le combat de Julie-Pier Lessard contre l'anorexie va être présenté dans un documentaire qui sera diffusé sur Vimeo cette année.

Un geste héroïque guidé par l'adrénaline

Claudia Parent, 24 ans, a seulement écouté son instinct lorsqu’elle a vu deux voitures tomber dans la rivière Chaudière, le soir du 30 décembre dernier.

Par amour, elle fait don de son rein à son conjoint

Atteint d'une insuffisance rénale terminale, Vincent Boulay doit se faire greffer un rein pour ne pas passer le restant de ses jours à faire de la dialyse. Par amour, sa conjointe Mélanie Dupont, va lui offrir le sien.

L'architecture c'est notre histoire, estime Sophie Quirion

Native de Saint-Georges, Sophie Quirion est une étudiante en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal, spécialisée dans l'histoire de l'architecture québécoise.

Myriam Parent présente l'OBSL « Une greffe pour ma vie »

Myriam Parent, résidente de Saint-Georges, fait partie des trois fondateurs de l'organisation à but non lucratif « Une greffe pour ma vie ».

La découverte de Sébastien Rodrigue nominée par Québec Science

Sébastien Rodrigue et son équipe ont découvert une solution pour contrer la résistance aux antibiotiques et elle a été sélectionnée dans le Top 10 des découvertes de Québec Science.

FÉVRIER

Un documentaire sur le deuil créé par deux élèves du secondaire

Thomas Thibodeau et Alysson Patry sont deux jeunes talentueux élèves de la Polyvalente Saint-François inscrits au Programme d’étude international (PEI). Malgré leur jeune âge, ils ont décidé d’aborder sous forme de documentaire un sujet tabou et sensible dans notre société : le deuil.

Elle lui fait don de son rein, il se sent revivre

Quelques semaines sont passées depuis que Vincent Boulay et Mélanie Dupont, un couple de Scott, ont été opérés pour une greffe de rein. C'était le 20 janvier dernier à l'Hôtel-Dieu de Québec.

Amoureux à l’adolescence, ils se retrouvent 20 ans plus tard

En cette journée de Saint-Valentin, EnBeauce.com vous partage la belle histoire d’amour qui unit Jessica Bérubé, 41 ans, et son conjoint Mathieu Drouin, 43 ans, un couple de Saint-René.

« Dans l'intervention, il faut faire équipe », dit Isabelle Gilbert

Suite aux derniers chiffres publiés concernant les violences enregistrées dans les écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), la directrice générale adjointe de l'organisation, Isabelle Gilbert, a accepté d'accorder une entrevue à EnBeauce.com pour faire le point sur la situation.

Claudie Mercier se sent choyée de pouvoir vivre de sa passion

Passionnée par son métier, la Beaucevilloise Claudie Mercier est une créatrice de contenu reconnue et récemment primée, qui se démarque par son authenticité.

Documentaire sur le deuil : plus de 500 personnes touchées

Thomas Thibodeau et Alysson Patry, en cinquième secondaire de la Polyvalente Saint-François, ont de quoi être fiers, car avec la présentation de leur documentaire sur le deuil le 16 février, ils sont parvenus à toucher plus de 500 personnes.

Thomas Morin-Cabana à l'ascencion du mont Kilimandjaro

Thomas Morin-Cabana, 25 ans, originaire de Saint-Georges, est sur le point d'accomplir un nouveau projet, soit celui de gravir le Kilimandjaro avec trois partenaires.

Sylvain Veilleux est prêt à raccrocher son casque

Après 35 ans au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, dont 16 au poste de directeur, Sylvain Veilleux déposera son casque le 31 mai prochain.

La zoopédagogie selon Érika Boucher

Depuis plus d'un an, Érika Boucher exerce le beau métier de zoopédagogue par lequel elle aide les gens à mieux se concentrer, à s'épanouir ou tout simplement à se divertir, et ce, grâce à ses animaux.

Le sort s'acharne sur la famille Parent

Il semble que le sort ait choisi de s'acharner sur la famille Parent, qui cumule les drames depuis près d’un an.

MARS

Une maison bâtie pour nourrir

À l'occasion de la 14e Maison Moisson Beauce, trois intervenants principaux ont livré des témoignages sur leurs implications et leurs motivations à faire partie de ce projet année après année.

Chloé Doyon encourage les artistes d'ici à s'inscrire au Festival international de la chanson de Granby

Chloé Doyon invite les artistes beaucerons à participer au 55e Festival international de la chanson de Granby, dont les inscriptions se terminent ce jeudi 16 mars, à 16 h.

Philippe Le Meur et ses étudiants cuisinent 2 000 repas pour Moisson Beauce

Philippe Le Meur est enseignant au Centre de formation des Bâtisseurs à Saint-Joseph-de-Beauce et, avec ses étudiants, il participe depuis quatre ans aux Cuisines Solidaires-Éditions Relève.

Un éducateur ou un dresseur

Établissons d’abord la différence entre le travail d’un éducateur canin et le dressage de chiens.

Denis Veilleux est l'heureux propriétaire d'une autoneige Bombardier de 1947

Depuis maintenant 30 ans, Denis Veilleux vie son rêve d’enfant grâce à l’achat de son autoneige en 1993.

Sylvie Gagnon relève le Défi têtes rasées Leucan avec fierté

Élevée par des parents toujours prêts à aider les autres, Sylvie Gagnon a suivi son cœur en s’engageant parmi les 10 Audacieuses du Défi têtes rasées de Leucan.

AVRIL

« La musique ça me permet de prendre soin » - Julie Lamarre

Julie Lamarre est musicothérapeute à la Maison Catherine de Longpré et c'est, selon ses mots, un « privilège » pour celle qui est passionnée par la musique et la relation d'aide depuis toujours.

Thomas n’aimerait pas être neurotypique

Pour souligner le Mois de sensibilisation à l'autisme, EnBeauce.com a rencontré Thomas Bolduc, un jeune homme de 18 ans qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Deux policiers racontent le transport de dons d'organes

La Sûreté du Québec travaille en collaboration avec l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus (ACDO) pour laquelle elle fait du transport.

Jonathan Ferland: des Canadiens aux Condors

Jonathan Ferland est l'actuel entraîneur des Condors du Cègep Beauce-Appalaches. Avant de se lancer dans cette aventure, le Beauceron a eu une belle carrière professionnelle en tant que joueur. Rencontre.

Il est temps de passer à autre chose, de se réconcilier avec la vie

Médecin de famille œuvrant en santé mentale et en dépendance depuis bientôt 20 ans, Marie-Ève Morin soulève les impacts néfastes de la pandémie et encourage les gens à bien s’entourer et à s’occuper.

Une Beauceronne au Championnat du monde de massage

Annie Deblois, originaire de Saint-Honoré, sera au Championnat du monde de massage à Copenhague du 30 juin au 2 juillet prochain. Elle deviendra ainsi la première Québécoise à participer à ce tournoi.

Marjorie Roy: une Beauceronne inspirée par les oies

Marjorie Roy est une artiste photographe née à Saint-Isidore. Elle expose actuellement ses oeuvres Entre Ciel et Terre, dans la nouvelle Galerie de la Passerelle à l'Hôtel Capitole de Québec. Rencontre avec la native de Nouvelle-Beauce.

Suivre la règle des 100 jours pour passer au travers des épreuves de la vie

Chantal El Helou a quitté le Liban pour s'installer en Beauce avec sa famille il y a à peine un an. Pour surmonter ce changement, elle a suivi la règle des 100 jours.

Christine Duquette profite de chaque jour depuis qu'elle a un nouveau foie

Christine Duquette est une résidente de Saint-Côme-Linière âgée de 43 ans qui a subi deux greffes de foie. Depuis, elle profite de chaque jour que la vie lui offre.