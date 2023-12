Le monde politique: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives de l'actualité du monde politique.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Nouvelle-Beauce: plus de 650 000$ pour des projets structurants en 2023 et 2024

La MRC de La Nouvelle-Beauce a récemment adopté sa Politique de soutien aux projets structurants 2023-2024 qui dispose d'une enveloppe de 663 428 $.

Le salaire minimum passera à 15,25 $ l'heure au Québec à compter du 1er mai

Le salaire minimum au Québec augmentera d'un dollar à compter du 1er mai, passant ainsi à 15,25 $ l'heure.

FÉVRIER

MRC Beauce-Centre: plus de 1,3 M$ pour l'innovation durable dans les entreprises

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé ce matin, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 312 590 $ avec la MRC de Beauce-Centre pour intégrer l'innovation durable au sein des entreprises.

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic: les expropriations déclenchées

L’expropriation des propriétaires de terrains nécessaires à la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic est déclenchée, a confirmé Ottawa lundi soir.

Une année à venir bien remplie pour le député de Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin prend son deuxième mandat et la prochaine année avec sérieux, ayant déjà plusieurs dossiers sur son bureau, dont certains étaient déjà bien en cours.

MARS

Investissement de 106 M$ pour la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé un investissement de 106 M$ pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

« Un budget collé sur les préoccupations des citoyens, mais prudent »

Le dernier budget provincial a été présenté hier à l’Assemblée nationale. Ce que l’on retient surtout c’est une baisse d’impôts annuelle importante pour 4,5 millions de Québécois.

Plus de 2,5 M$ pour des projets de coopération intermunicipale en Chaudière-Appalaches

Dans le cadre d'une tournée des régions la menant dans Chaudière-Appalaches, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, accompagnée du ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, a annoncé une somme de 2 649 997 $ pour soutenir 12 initiatives de coopération intermunicipale, dont six en Beauce.

AVRIL

Un investissement de plus de 1,7 M$ dans la MRC La Nouvelle-Beauce

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annonce au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, une entente de 1 742 082 $ avec la MRC de La Nouvelle-Beauce, afin de mettre en avant son histoire, son patrimoine et son savoir-faire.

Près de 150 emplois d'été pour des jeunes Beaucerons seront financés par le fédéral

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé que 80 organismes de la circonscription ont été approuvés pour obtenir un financement dans le cadre du programme Emploi d’été Canada en 2023.

L’abandon du projet de 3e lien Québec-Lévis génère colère et indignation

Nous retranscrivons ici l'entièreté d'une lettre ouverte écrite par l'Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) et la TREMCA, en réponse à l’abandon par le gouvernement du projet de 3e lien Québec-Lévis.

MAI

Le nouveau complexe sportif de Saint-Georges inauguré par le premier ministre

Le premier ministre, François Legault, accompagné du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a participé aujourd’hui à l’inauguration officielle du nouveau complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges.

Passage éclair de Pierre Poilièvre en Beauce

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a fait un saut de puce en Beauce ce matin en visitant la boulangerie Vachon de Sainte-Marie et ses employés, à l’occasion du centième anniversaire de l’entreprise.

Samuel Poulin se porte à la défense du rôle de député

Exaspéré de se faire traiter de «plantes vertes», de «député d'arrière-ban» et de «chair à quorum», le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se vide le coeur dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui dans le Journal de Québec.

Usimax reçoit un appui de 2 millions $ pour augmenter sa production

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, était en déplacement en Beauce, ce jeudi 25 mai au sein de l'entreprise Usimax, afin de confirmer l'appui financier du gouvernement du Québec.

La ministre Caroline Proulx annonce 2,5 M$ pour le tourisme en Chaudière-Appalaches

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé un soutien financier de 2,5 M$ pour appuyer le développement touristique de Chaudière-Appalaches.

JUIN

Prix de l'essence: Samuel Poulin demande une enquête du Commissaire de la concurrence

Dans une lettre envoyée aujourd'hui au Bureau de la concurrence, une institution fédérale, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande qu'un examen soit fait du prix de l’essence sur le territoire de Saint-Georges.

Fermeture de l’usine Olymel: comment chemine le dossier à Ottawa?

Le Comité permanent de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de la Chambre des communes, dont fait partie le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a rendu publiques vendredi dernier des lettres de recommandations adressées à plusieurs ministres du gouvernement canadien, concernant le dossier de la fermeture de l’usine Olymel de Vallée-Jonction, annoncée le 14 avril dernier.

Prolongement de l'A73: la consultation publique est ouverte

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ) a ouvert une consultation publique en ligne portant sur le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (A-73) à Saint-Georges.

Une 4e défaite pour Maxime Bernier

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a échoué dans sa quatrième tentative de se faire élire à la Chambre des communes sous les couleurs de ce parti qu'il a fondé en 2018.

Des investissements de 440 M$ pour réhabiliter le chemin de fer de Québec Central

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, ce mercredi 28 juin.