La revue de la semaine

C'était jour de visite, hier, des nouveaux locaux du groupe d'entraide Le Murmure, maintenant installé à Place Beauceville. En effet, depuis le début du mois de septembre, l'organisme occupe l'espace autrefois comblé par le comptoir de la Caisse Desjardins et ses guichets automatiques. Le Murmure cherchait depuis plus d'un an à se relocaliser ...