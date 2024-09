La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 21 septembre



Véloroute de Dorchester: encore des travaux avant sa complétion

À la séance du 17 septembre, le conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat à Excavations Lapointe et Fils inc. pour la construction de la traverse de la route Sainte-Thérèse et le secteur de la Ferme Laverdière, de la Véloroute de Dorchester, sur le territoire de Sainte-Hénédine.



Le bureau du député de Beauce-Nord placardé d'autocollants de la CSN

Des militants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont placardé la façade du bureau du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, d'autocollants de la campagne nationale que mène le groupement contre le privé en santé.

Dimanche 22 septembre



Émile Soulières, 16 ans, lance un appel à la mobilisation pour mettre fin au conflit à Saint-Georges

Émile Soulières, jeune nageur du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), a récemment lancé un appel au rassemblement, le 23 septembre, afin d’organiser une manifestation en faveur d’un règlement du conflit entre les salariés des loisirs et la Ville de Saint-Georges.



Un 9e roman pour l’auteur Raymond Beaudet

L’auteur mariverain Raymond Beaudet vient de faire paraitre son neuvième roman, celui-ci à saveur historique.



Piste cyclable, quand tu nous tiens...

Il a été amplement question de la piste cyclable mercredi soir, à la séance du conseil des maires de la MRC Beauce-Centre, la première à se tenir dans les bureaux fraîchement rénovés de l'organisme.

Lundi 23 septembre



Grève à Saint-Georges: «Le dialogue doit reprendre», dit Samuel Poulin

Alors que le conflit de travail entre la Ville de Saint-Georges et ses employés au service des loisirs s'éternise, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande aux partis de reprendre les négociations.



Je me demande pourquoi

Durant ma pause estivale et au cours des dernières semaines, je me suis livré à certaines observations qui m’ont amené à me poser des questions.

Mardi 24 septembre



Conflit des loisirs à Saint-Georges: la population lasse réclame l'arbitrage

Une soixantaine de personnes ont participé à la manifestation, qui se tenait ce lundi soir, en faveur d’un règlement du conflit entre les salariés des loisirs et la Ville de Saint-Georges.



Maisonnettes de la 1re avenue: pas de démolition en vue

Les maisonnettes, sises aux 11225 et 11235 de la première avenue à Saint-Georges, ne seraient pas démolies pour faire place à du stationnement.



Courcelles-Saint-Évariste: budget et service d'incendie sont les dossiers prioritaires du nouveau conseil

Les élus du nouveau conseil de la Municipalité de Courcelles-Saint-Évariste vont s'attaquer prioritairement à la préparation d'un budget pour l'année 2025, ainsi qu'à la création d'une régie pour le service d'incendie.



Incendie: les résidents ne pourront pas réintégrer leur logement rapidement

L'édifice résidentiel qui a été endommagé par un incendie ce mardi après-midi à Saint-Georges n'est pas une perte totale, mais de nombreux travaux seront nécessaires avant que les locataires puissent retrouver leur logement.



Anastasia: la Beauce en toile de fond d’un court-métrage sur le deuil

Anastasia est un court-métrage indépendant, réalisé par Timur Aslaev et produit par Guillaume Chabot, qui a été entièrement tourné à Beauceville en 2022.

Mercredi 25 septembre



Balado : En tête-à-tête avec Frédéric Morin

EnBeauce.com est allé cette fois-ci rencontrer le directeur du Service de Sécurité Incendie de la Ville de Saint-Georges, Frédéric Morin, pour ce nouvel épisode de notre balado.



À quand un nouveau service animalier à Saint-Georges?

La Ville de Saint-Georges a été interrogée par une citoyenne concernant la situation avec les animaux domestiques, lors de la séance du conseil municipal de ce lundi soir.



Raphaël Lessard est champion de la Série Act LMS Québec 2024

Raphaël Lessard a ajouté une victoire à son impressionnant palmarès tout en s’assurant le titre de Champion 2024 lors du Duroking 150 qui avait lieu à l'Autodrome Montmagny en fin de semaine passée.

Saviez-vous qu'il y a quatre zones neutres accessibles en Beauce?

Les zones neutres sont des endroits sécuritaires pour faire des échanges. Saviez-vous qu'il y en a quatre en Beauce?



La Maison Gilles-Carle fermée définitivement

Un an après la suspension «temporaire» des services, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a pris la décision de fermer «définitivement» la Maison Gilles-Carle, située à Saint-René.



Le Groupement forestier de Beauce Inc. est né

C'est maintenant chose faite, le Groupement forestier Beauce-Sud et celui de Chaudière ne forment plus qu'une seule entité, qui opérera dorénavant sous le nom de Groupement forestier de Beauce Inc.

Jeudi 26 septembre



L'ancien maire de Saint-Victor, Roland Giguère, est décédé

À l'âge de 80 ans, Roland Giguère est décédé le 19 septembre. Il a été le maire de Saint-Victor de 2005 à 2013.



Près de 40 000 $ pour la protection du Lac des Abénaquis

Le gouvernement du Québec appuie de nouveau la protection du lac des Abénaquis, à Sainte-Aurélie, par une contribution financière de 39 850 $.



Trois interpellations pour conduite avec les capacités affaiblies le même jour

Trois personnes ont été interpellées pour conduite avec les capacités affaiblies dans la nuit du 21 septembre en Beauce-Etchemin.



La population est invitée à la soirée retrouvailles des Pissenlits

Une soirée de retrouvailles des Pissenlits est organisée au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) ce samedi et tout le monde est invité à en profiter.

Vendredi 27 septembre



Grève à la Ville de Saint-Georges: les parties convoquées à une rencontre le 3 octobre

Les représentants de la Ville de Saint-Georges, et ceux du syndicat des employés du Service des loisirs et de la culture qui sont présentement en grève, ont été convoqués par le conciliateur en chef du ministère du Travail à une séance de négociation le 3 octobre.



Un nouveau conseil d’administration au Club Toastmasters

C'est Nathalie Paquet qui assurera la présidence du conseil d'administration du Club Toastmasters de Saint-Georges, pour la nouvelle saison d'activités de l'organisme.



Décès d'un homme à Saint-Lambert-de-Lauzon: pas d'accusation portée contre la SQ

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sur l'événement survenu à Saint-Lambert-de-Lauzon le 23 novembre 2023, entourant le décès d'un homme.



Des échanges culturels pour mettre en pratique les langues apprises

Cette session, les étudiants et les étudiantes du profil Langues (Programme Arts, lettres et communication) du Cégep Beauce-Appalaches, ont l’opportunité de vivre une expérience unique d'apprentissage riche et diversifié, tant sur le plan linguistique que culturel.