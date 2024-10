La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 19 octobre

Compétition de cross-country au primaire: près de 950 élèves ont participé

Près de 950 élèves de la 3e à la 6e année du primaire des écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), se sont regroupés sur le terrain Grande-Allée (soccer) et au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte Marie-de-Beauce pour participer à une compétition de cross-country, qui s'est déroulée le samedi 28 septembre dernier.

Ouverture officielle de Chocolats Favoris à Saint-Georges

La chocolaterie-glacerie-confiserie Chocolats Favoris a inauguré aujourd'hui un nouveau comptoir au 14725, du boulevard Lacroix à Saint-Georges, qui comprendra un service au volant (en opération dès décembre), ce qui constitue une première pour la bannière.



Boutique et resto «mielleux» à Notre-Dame-des-Pins

Un nouvel établissement a ouvert ses portes aujourd'hui à Notre-Dame-des-Pins, qui fait double emploi d'un produit alimentaire bien apprécié: le miel.

Dimanche 20 octobre



Près de 300 participants à la Grande Marche Pierre Lavoie

La Grande Marche Pierre Lavoie, organisée pour une 5e année par le Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Beauceville, a connu encore une succès de participation, ce dimanche 20 octobre.



Nancy Vachon, une accro de la fête de l'Halloween

C'est jours-ci, il n'y a pas un pouce carré du terrain de la résidence de Nancy Vachon qui ne soit couvert d'un objet, bidule, colifichet ou effigie aux couleurs de l'Halloween.

Lundi 21 octobre

Antony Auclair présente sa BD sur l’intimidation aux jeunes de Notre-Dame-des-Pins

L’ancien joueur de football professionnel, Antony Auclair, était de retour en Beauce, plus précisément chez lui, à Notre-Dame-des-Pins, afin de lancer son nouveau livre Les Aventures d’Antony, qu’il a réalisé avec l’équipe de Sport’Aide, ce lundi 21 octobre.



Kaïn en concert à Saint-Georges: retour en images

Suite à l'entrevue de notre journaliste avec Éric Maheu, le bassiste du groupe de rock québécois Kaïn, EnBeauce.com a été invité à leur concert.

Mardi 22 octobre



Québec songe à abolir le changement d'heure

Une vaste consultation publique en ligne a été lancée ce mardi, par le gouvernement de François Legault, concernant l'abolition du changement d'heure au Québec.



Galerie photo : la « comète du siècle » dans la lentille de nos lecteurs

La comète C/2023 A3 - Tsuchinshan ATLAS a émerveillé les yeux de nombreux passionnés d'astronomie, tant son observation a été impressionnante.



Beauceville met fin au contrat avec le CITAM

La Ville de Beauceville ne renouvelle pas son contrat de services avec le centre d’impartition et de traitement des appels municipaux, mieux connu sous l'acronyme de CITAM.



Le Prix Marie-Victorin à l'astrophysicien René Doyon

L'astrophysicien renommé, spécialiste des exoplanètes, René Doyon, recevra le 29 octobre le Prix Marie-Victorin (Sciences naturelles et génie) dans le cadre de la remise des Prix du Québec 2024.

Mercredi 23 octobre

Balado: En tête-à-tête avec Louise Boucher

Elle avoue d'entrée de jeu sortir véritablement de sa zone de confort, en ayant accepté de participer à cet entretien balado.



Maxime Bernier se représentera-t-il en Beauce?

Alors que le gouvernement minoritaire du premier ministre canadien, Justin Trudeau, pourrait tomber dans les prochaines semaines et provoquer des élections fédérales anticipées, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, n'a toujours pas décidé s'il se présentera dans son ancien comté de Beauce.



Beauce Auto Lincoln vous invite à découvrir son univers ce jeudi

Ce jeudi 24 octobre, de 16 h à 21 h, Beauce Auto Ford Lincoln à Beauceville vous ouvre ses portes pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de l’exploration. Cet événement est une occasion unique de découvrir l’élégance et l’innovation de la gamme Lincoln, en toute liberté.



Consentement présumé du don d'organes: le Québec n'est pas rendu-là, dit Luc Provençal

Le président de la Commission de la santé et des services sociaux estime qu'il n'y a pas encore un niveau assez élevé «d'acceptabilité sociale» au Québec pour instaurer la présomption du consentement au don d'organes ou de tissus.

Jeudi 24 octobre



Conduite dangereuse à Saint-Georges: un Montréalais écope de 2727 $ d'amendes

Un conducteur âgé de 25 ans, originaire de Montréal, a reçu un constat d’infraction pour avoir conduit un véhicule a une vitesse supérieure à celle permise, et pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie.



Voie de contournement : les organisations locales demandent un nouveau BAPE

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC), la Fédération de l’UPA-Estrie (UPA-Estrie) et le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) se sont réjouis, ce jeudi 24 octobre, du dépôt à l’Assemblée nationale d’une pétition demandant un nouveau Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic.



Visite en Beauce de la présidente d'Investissement Québec

La présidente-directrice générale d’Investissement Québec, Bicha Ngo, était de passage en Beauce aujourd'hui, dans le cadre d’une tournée régionale.



Sarcome d'Ewing: une mère de famille en quête de traitements aux États-Unis

Jessika Morin Drouin, 33 ans, a un Sarcome d’Ewing stade 4, une forme rare de cancer qui s’attaque aux os et aux tissus mous.

Vendredi 25 octobre



Soirée des Sommets: le Groupe Camnor reconnu comme «Entreprise de l'année»

Le Groupe Camnor, dont le siège social est à Beauceville, a été reconnu comme Entreprise de l'année dans le cadre de la 25e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.



Le Service de la sécurité incendie accueille huit jeunes «Pompiers d’un jour»

Huit élèves de l’école des Deux-Rives de Saint Georges et de l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins ont eu l’occasion de devenir pompiers d’un jour et d’explorer les diverses facettes de ce métier, ce jeudi 24 octobre.



Postes Canada : un mandat de grève approuvé à 95 % par le syndicat

Les discussions entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se sont intensifiées, ce vendredi 25 octobre, avec un mandat de grève récemment accordé au syndicat par plus de 95 % des travailleurs.



Un agriculteur réclame la sauvegarde d'une de ses terres grugée par la Rivière-des-Plante

Un producteur laitier de Beauceville réclame une autorisation d'intervention urgente pour sauver une parcelle de terre agricole, littéralement grugée par la Rivière-des-Plante.