La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 16 novembre



Incendie à Saint-Georges : un corps retrouvé lors des recherches

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’un corps a été retrouvé sans vie lors des recherches effectuées sur les lieux de l'incendie qui a touché une résidence de la 120e rue, ce vendredi soir. Les recherches continuent pour tenter de retrouver la seconde personne.



Lambton : Ghislain Breton déclaré inapte à exercer ses fonctions de maire pour un an

La Cour supérieure du Québec a déclaré Ghislain Breton, maire de la municipalité de Lambton depuis 2013, inapte à exercer ses fonctions pour une période d’un an.

Dimanche 17 novembre



Félix-Antoine Duval : un retour émouvant en Beauce pour le film « Bergers »

Ce samedi 16 novembre, l’acteur beauceron Félix-Antoine Duval était de retour à Saint-Georges pour la présentation du film Bergers. Ce long métrage, réalisé par Sophie Deraspe, met en lumière son interprétation du rôle principal, Mathyas, un publicitaire montréalais qui se réinvente berger dans les Alpes françaises.

Lundi 18 novembre



L'Amour est dans le pré: Anthony a été sélectionné parmi les cinq participants

Anthony, résident de Saint-Elzéar, est finalement l'un des cinq agriculteurs et agricultrices qui participeront à la treizième saison de l’Amour est dans le pré.



La Maison des jeunes Beauce-Sartigan enfin inaugurée!

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et toute son équipe ont procédé à l'inauguration officielle de leur siège social fraîchement rénové.



Parc éolien de la Haute-Chaudière: une trentaine de participants à la séance publique d’information

Une trentaine de personnes ont pris part à la séance publique d’information, organisée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui a eu lieu mercredi dernier à Frontenac, sur le projet de construction du Parc éolien de la Haute-Chaudière, dans la MRC du Granit.

Mardi 19 novembre



L'initiative « Un cadeau pour Noël » de retour pour sa 20e édition en Beauce

La Maison de la famille Beauce-Etchemins, Le Berceau, Le Havre l’Éclaircie et l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées La Chaudière célèbrent cette année la 20e édition de leur initiative « Un cadeau pour Noël ». Ce projet communautaire vise à illuminer les fêtes des enfants ayant eu recours à leurs services en leur offrant des cadeaux personnalisés.



Un montant de 70 000 $ amassé pour le travail de rang

Le premier souper-bénéfice Vins et Fromages organisé par la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en Chaudière-Appalaches a permis de recueillir 70 000 $ pour le service de travail de rang, ce vendredi 18 novembre, à Saint-Elzéar.



Poursuite de 821 000 $ déposée contre la Ville de Beauceville, son maire et un ex-employé

Une poursuite totalisant 821 400 $ a été déposée en Cour supérieure le 29 octobre dernier contre la Ville de Beauceville, son maire actuel, François Veilleux, et un ex-employé, Richard Longchamps, ancien directeur de l'urbanisme de la municipalité.



Trophée Roses des sables: Joëlle Pelchat a encore des étoiles dans les yeux

Joëlle Pelchat a encore des étoiles dans les yeux lorsqu’elle raconte son aventure au Maroc où elle a participé au Trophée Roses des sables, avec son amie Nadine Blanchette, en octobre dernier.

Mercredi 20 novembre



Balado: En tête-à-tête avec Yvon Thibodeau

Pour les résidentes et les résidents de Saint-Georges, vous l'avez sûrement aperçu un jour, avec sa tête maintenant blanche et son éternelle caméra accrochée au cou, en train de prendre des photos, de tout et de rien, que l'événement soit programmé ou fortuit.



Les enseignants de la Beauce réclament le maintien des services de francisation

Les enseignantes et enseignants en francisation du Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin à Saint-Georges manifestaient ce matin devant le bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.



Saint-René modernise son réseau routier grâce à un investissement de 3,9 M$

Les citoyens de Saint-René peuvent désormais profiter d’un réseau routier modernisé après des travaux majeurs réalisés grâce à un investissement de 3 914 544 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale.



Le Cardiothon mise sur une nouvelle expérience pour son édition 2025

Le Cardiothon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, événement de solidarité important dans la Beauce, sera de retour pour sa 12e édition le 15 mars prochain.



Une autre poursuite déposée contre la Ville de Beauceville

Après celle de la famille Poulin pour un lot invendu, une autre poursuite a été déposée en Cour supérieure contre la Ville de Beauceville, cette fois pour des vices cachés d'un terrain qu'elle a vendu dans son parc industriel.

Jeudi 21 novembre



Tomy Poulin lance une chanson festive pour le temps des fêtes

Alors que les fêtes approchent, Tomy Poulin, jeune auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Georges, dévoile son tout nouvel extrait intitulé Une autre gorgée.



Marco Rodrigue condamné à 15 ans de prison

Ce jeudi 21 novembre, le juge Louis Dionne a prononcé la peine de Marco Rodrigue au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Reconnu coupable de tentative de meurtre sur l’agente Catherine Giroux et de possession d’armes dans un but dangereux devant un jury le 7 novembre, Marco Rodrigue écope d’une peine de 15 ans d’emprisonnement, assortie de six mois concurrents pour le deuxième chef d’accusation.



Plus de 5 M$ à 23 municipalités de Beauce-Sud

Quelque 23 municipalités de Beauce-Sud recevront un montant de 5 035 943$ dès 2025, en vertu des nouvelles dispositions gouvernementales de versement de la taxe de vente du Québec.



Passionnée et déterminée, Amélya Levesque veut danser à l'international

Danseuse depuis l’âge de trois ans, Amélya Levesque rêve d’une carrière à l’international et n’a jamais eu de plan B.

Vendredi 22 novembre



Bianca Dupuis : un parcours atypique et inspirant à la tête d’Abritek

Lors du Souper des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce ce jeudi 21 novembre, Bianca Dupuis, directrice générale d’Abritek, a captivé l’audience avec une conférence inspirante sur son parcours professionnel.



Duvaltex est sorti de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers

Après onze mois de restructuration financière, l'entreprise beauceronne de textiles Duvaltex vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, sa sortie de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).



Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches présentent leurs mini-entreprises

Au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, les étudiants en technique de comptabilité et gestion vivent actuellement une expérience unique d'entreprenariat grâce au cours Démarrage d’entreprises. Ce dernier leur permet de créer et gérer des mini-entreprises pendant leur dernière année d’études.