La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 15 mars



En tête-à-tête avec Thomas Thibodeau et Ève-Marie Nadeau

Dans cet épisode, rencontrez Thomas Thibodeau et Ève-Marie Nadeau qui ont co-réalisés le documentaire « Jusqu'à la faim » dans lequel ils abordent les troubles alimentaires.

Découvrez l'historique du Cercle de fermières de Saint-Georges Ouest

Le Cercle de fermières de Saint-Georges Ouest, fondé le 25 novembre 1917, représente plus d'un siècle de savoir-faire et créations.

Dimanche 16 mars

Nicole Lachance reconnue Bénévole émérite par le Cercle de Fermières

Nicole Lachance a été reconnue Bénévole émérite, pour l'année 2024-2025, par le Cercle de Fermières Saint-Georges #33.

Le Séminaire Saint-Georges

Chronique de Pierre Morin, de la Sociét historique de Sartigan.

Cégeps en spectacle: Maxime Roy accède à la finale nationale

Le danseur Maxime Roy représentera Chaudière-Appalaches lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle, qui se tiendra le 26 avril prochain à Valleyfield.

Cardiothon: 311 500$ amassés pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Organisé au Complexe multisport de Saint-Georges, le 12e Cardiothon a permis d’amasser 311 500$ pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

Gérante à La mignonne Beauceronne, Zoé Doyon prouve que l’âge n’est pas un frein

À seulement 15 ans, Zoé Doyon est une employée sur qui on peut compter et ça, Jennyfer St-Cyr l’a bien remarqué.

Lundi 17 mars

Beauceville se réveille les pieds dans l'eau

Les inondations sont très importantes à Beauceville alors que le niveau de la rivière Chaudière continue de monter, atteignant désormais le seuil des inondations majeures, selon le système de surveillance du COBARIC.

L'embâcle perdure sur la Chaudière à Beauceville

Au moment de publier cet article, l'embâcle avait toujours prise sur au moins trois kilomètres de la rivière Chaudière à Beauceville.

Samuel Poulin nommé adjoint parlementaire à l'économie et à l'énergie

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, vient d'être nommé adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Près de 550 visiteurs à la Foire de l'emploi Beauce-Etchemins

Près de 550 chercheurs d’emploi ont fréquenté la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, qui s'est déroulée vendredi dernier au Carrefour Saint-Georges.

Épreuve uniforme de français: le Cégep Beauce-Appalaches obtient le 2e rang

Le Cégep Beauce-Appalaches s’est classé au deuxième rang des collèges publics francophones du Québec, à la dernière épreuve uniforme de français (EUF), affichant un taux de réussite remarquable de 92,7 %.

Choses étranges (2)

Dans ma première chronique de 2025, j’avais partagé avec vous l’observation de choses étranges survenues dans les semaines précédentes. Quelques semaines plus tard, je me permets de partager à nouveau avec vous d’autres choses étranges que j’ai pu observer récemment.

Mardi 18 mars

Les piliers du nouveau pont ferroviaire de Vallée-Jonction sont en place

Les piliers du point ferroviaire qui enjambera la rivière Chaudière à Vallée-Jonction sont désormais installés.

Les Jabs Cheerleading obtiennent leur laissez-passer pour la Floride

Les athlètes des Jabs Cheerleading de Saint-Joseph-de-Beauce se sont démarquées lors d'une compétition provinciale qui a eu lieu les 15 et 16 mars à l'Expo citée de Québec.

La Boulangerie St-Méthode au cœur d’une controverse sur son identité québécoise

Une simple erreur peut avoir de grandes répercussions. C’est ce qu’a constaté la Boulangerie St-Méthode, située à Adstock, ce lundi 17 mars, après la publication d’un article erroné dans La Presse concernant la propriété de l’entreprise.

Décès de l'instigatrice de la Maison Catherine de Longpré

En hommage à Cyprienne Morin Morissette, instigatrice et cofondatrice de la Maison Catherine de Longpré, décédée le 15 mars à l'âge de 98 ans, EnBeauce.com reproduit de larges extraits d'une entrevue réalisée il y a près de 15 ans par Yvon Thibodeau, alors journaliste pour une publication locale. Dans ce récit il rappelle que, outre son dévouement au centre de soins palliatifs établi à Saint-Georges, la dame s'est impliquée auprès de divers et nombreux organismes de la région, en plus d'en mettre plusieurs sur pied.

Mercredi 19 mars

Une médaille de reconnaissance pour la Fondation Vincent-Bourque

La co-fondatrice et directrice de la Fondation Vincent-Bourque, Isabelle Lessard, a reçu récemment la Médaille du Couronnement du Roi Charles III, en reconnaissance de sa contribution aux initiatives d’intervention, à la recherche et au soutien dans la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

Beauceville reprend vie avec prudence

Les activités courantes ont repris à peu près normalement aujourd'hui dans la ville de Beauceville, à la suite des inondations de la rivière Chaudière, qui ont débuté dimanche soir, mais la situation demeure sérieuse.

Un siècle d’histoire raconté par François Cliche, gardien du Moulin Cliche

François Cliche représente la quatrième génération à faire tourner la Scierie-menuiserie Alphonse Cliche de Vallée-Jonction.

François Cliche présente les machines ancestrales du Moulin Cliche de Vallée-Jonction

Attaché à son patrimoine familial, François Cliche s’est formé seul et opère désormais les machines ancestrales de la Scierie-menuiserie Alphonse Cliche de Vallée-Jonction.

Jeudi 20 mars





La FADOQ en tournée régionale du printemps

Les grands dirigeants de la FADOQ des régions de Québec et Chaudière- Appalaches ont entrepris leur tournée de rassemblement de secteur, pour le territoire de la Beauce-Etchemin.

Beauce Carnaval revient à Saint-Georges le 24 avril

L'événement Beauce Carnaval ouvrira sa saison 2025 à Saint-Georges, et ce, dès le 24 avril prochain.

Saint-Georges: le Centre d'escalade devrait ouvrir cet été

Le projet Topo Escalade à Saint-Georges avance rondement et devrait finalement ouvrir ses portes cet été si tout va bien.

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction : le lieu incontournable du stock-car en Beauc

Depuis 34 ans, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction fait vibrer la Beauce au rythme du stock-car. De ses débuts sur terre battue en 1990 à sa modernisation en piste asphaltée en 2005, le circuit n’a cessé d’évoluer pour devenir l’un des plus prestigieux au Canada.

Pédagogie par la nature: l'approche écoresponsable de l'Univert jardin

L’installation Univert Jardin à Beauceville offre un service de pédagogie par la nature permettant ainsi aux enfants d’apprendre dans en milieu naturel.

Vendredi 21 mars

La MRC Beauce-Centre réclame la mise en place de stationnements incitatifs

La MRC Beauce-Centre souhaite que des stationnement incitatifs soient aménagés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, à chacun des deux accès à l'Autoroute Robert-Cliche, qui se trouvent sur son territoire.

Dernière heure: le député Richard Lehoux quitte la vie politique

Coup de théâtre sur la scène politique régionale alors que le député de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, qu'il ne se représente pas en vue des élections fédérales qui seront déclenchées dimanche.

Lendemain de veille, Marc Dupré et Matt Lang aux Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités Western de Saint-Victor ont réalisé le dévoilement officiel de leur 46e édition qui aura lieu du 21 au 27 juillet prochains, lors d'une soirée de lancement, ce jeudi 20 mars à Saint-Victor.

Après le retrait de Lehoux, Maxime Bernier se dit prêt à affronter « n’importe quel poteau conservateur »

Quelques heures après l’annonce du député de Beauce, Richard Lehoux, de ne pas se représenter aux prochaines élections fédérales, son adversaire politique, Maxime Bernier, a réagi avec virulence.

L'école D'Youville-Lambert acquiert de nouveaux instruments de musique

L'école D'Youville-Lambert, à Saint-Joseph-de-Beauce, a reçu un don de 2 600 $ de la part de la Fondation Bob Bissonnette.

Un entrepreneur de la Beauce reconnu par le magazine Forbes

L’entrepreneur beauceron Marc-André Paré, bien connu dans la région pour son accompagnement personnalisé des organisations en gestion des ressources humaines, a récemment eu l’honneur d’être présenté dans un article du prestigieux magazine Forbes, section francophone.