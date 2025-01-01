La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 30 août

Une Beauceronne se lance dans l’aventure Masterchef Québec

« Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la cuisine », s’est remémoré Nathalie Robitaille, une résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon qui a participé à la saison 3 de Masterchef Québec.

Dimanche 31 août

L'épicerie Poulin et Frères Inc., fermée en 2016

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Les passionnés d’aéromodélisme se donnent rendez-vous au Funfly

La bonne humeur était au beau fixe à l’occasion du Funfly annuel du Club d'aéromodélisme Les Phoenix cette fin de semaine.

Près de 600 participants au Festival Drone Fan Québec

Près de 600 personnes ont participé au Festival Drone Fan Québec qui s’est tenu ce samedi à Saint-Georges.

Le Beaucevillois DeBlank sort son premier titre: Red eyes

Frederick Leblanc, alias DeBlank, natif de Beauceville, vient de sortir son premier titre Red eyes qu’il a lui-même réalisé.

Lundi 1er septembre

Arrestation à Saint-Joseph pour agression armée : la SQ craint d’autres victimes

La Sûreté du Québec a arrêté, ce dimanche 31 août, un homme dans la vingtaine de Saint-Joseph en lien avec des événements survenus durant une fin de semaine de festivités dans la municipalité.

Les cadets de Chaudière-Appalaches font leur rentrée

Le Programme des cadets amorce sa rentrée en Chaudière-Appalaches, alors que les corps et escadrons de la région accueillent à la fois leurs anciens et de nouveaux membres pour la saison automnale.

Quand les parents font honte à leurs enfants

Dans l’évolution normale des choses, les parents espèrent que leurs enfants ne leur feront pas honte un de ces jours. C’est normal. Mais, de ce temps-ci, principalement dans le merveilleux monde du sport, ce sont des parents qui font honte à leurs enfants. Notez que j’ai écrit des et non les parents car, heureusement, jusqu’à présent, c’est une minorité de parents qui font honte à leurs enfants. Mais, même une minorité, c’est déjà trop.

Mardi 2 septembre

Vol qualifié dans un bar de Scott

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête afin de retrouver la personne qui a perpétré un vol qualifié, cette nuit, dans un établissement licencié de Scott.

Troisième lien Québec-Lévis: évaluation des impacts sur l'environnementLa ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé le dépôt de l'avis de projet pour la construction d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis, auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Cyclisme sur route : David Drouin champion québécois chez les seniors

Le cycliste beauceron David Drouin, originaire de Saint-Prosper, s’est illustré, samedi 23 août dernier, en décrochant le titre de champion québécois chez les seniors lors des Championnats québécois de cyclisme sur route élites, disputés à Massueville.

Saint-Philibert : important incendie dans l'entreprise Fernand Bégin

Un incendie majeur est actuellement en cours au sein de l'entreprise Pièces d'Autos Fernand Bégin Inc., situé au 416 Fernand Bégin à Saint-Philibert.

Saint-Philibert : l'incendie majeur vue du ciel

Une vidéo captée par drone permet de mesurer l’ampleur de l’incendie majeur qui ravage actuellement les installations de l’entreprise Pièces d’Autos Fernand Bégin Inc., à Saint-Philibert.

Mercredi 3 septembre

Près de 30 pompiers mobilisés pour l'incendie de Saint-Philibert

L'incendie qui a détruit plusieurs véhicules dans le parc de l'entreprise Pièces d’Autos Fernand Bégin Inc. à Saint-Philibert, a mobilisé près de 30 pompiers des services de sécurité incendie (SSI) de Saint-Prosper, Saint-Georges, Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie et Saint-Côme-Linière, ce mardi 2 septembre.

Marie-Claude Grégoire nommée directrice de bureau de Jason Groleau

À compter du 6 octobre prochain, Marie-Claude Grégoire occupera le poste de directrice des bureaux du député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

Où seront installées les sculptures de Paule Veilleux?

La Ville de Beauceville n'a toujours pas déterminé à quel endroit et à quel moment elle installera les quatre sculptures, acquises voilà plusieurs années, de l'artiste de renommée internationale, Paule Veilleux.

Incendie chez Fernand Bégin : plus de 1 000 véhicules touchés

L'entreprise Pièces d’Autos Fernand Bégin Inc. a réagi, ce mercredi 3 septembre, suite au violent incendie qui s'est déclaré dans leurs installations de Saint-Philibert. Selon elle, plus de 1 000 véhicules en fin de vie, entreposés dans la zone touchée, ont été détruits par les flammes.

Neuf Beaucerons porteront les couleurs des Chevaliers de Lévis

L’équipe de hockey Midget AAA Les Chevaliers de Lévis a présenté ses vingt joueurs pour la saison 2025-2026. Mentionnons qu’à la suite d’un camp de sélection relevé, un total de neuf Beaucerons a été sélectionné.

Un modèle d’agriculture solidaire et de soutien alimentaire sans pareil au Québec

Un des projets les plus novateurs et orignaux du Québec, en matière d'agriculture sociale, de participation communautaire et de récupération du patrimoine bâti, connaît son aboutissement aujourd'hui en Beauce. En effet, l'organisme à but non lucratif, Cultiver pour partager a officiellement inauguré, devant un parterre d'environ 200 invités, le Complexe maraîcher philanthropique, un lieu qui deviendra sans doute emblématique, aménagé dans l’ancienne église du petit village de Saint‑Alfred.

Jeudi 4 septembre

Un premier album pour le groupe Roamhaven

Un jeune groupe musical de la région, Roamhaven, lance son tout premier album éponyme, qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, à compter du 5 septembre. La formation a vu le jour en 2022 et compte des musiciens de la Beauce et de Bellechasse: Guillaume Couture (batterie), Albert Lacasse (voix et guitare), Ulysse Paradis-Leclerc (basse), et Clovis Veilleux (guitare solo).

Le Domaine du Couvent inauguré à Vallée-Jonction

C'est aujourd'hui qu'a été inauguré le Domaine du Couvent à Vallée-Jonction, une installation de 20 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie, qui sont résidents de la localité.

Un moteur digne de la NASA, conçu par des étudiants québécois

Trois jeunes Beaucerons viennent de signer une page d’histoire dans le domaine de l’ingénierie spatiale étudiante. Avec l’équipe Sirius de l’Université de Sherbrooke, Matis Poulin, William et Samuel Simard ont contribué à la conception de PYROS 1, le tout premier moteur à propulsion liquide avec refroidissement régénératif jamais conçu par une équipe universitaire au Canada.

Vendredi 5 septembre

Ordre du Mérite georgien: une soirée d'émotions et de surprises pour le maire Morin

Chaque année, la cérémonie de l’Ordre du Mérite georgien est un moment empreint d’émotion. Mais celle du jeudi 4 septembre, tenue à l’hôtel Georgesville, avait une signification toute particulière pour le maire Claude Morin.

Michel Garneau honoré par les Dragons : « Une petite fierté »

Un moment de football et d’émotion a marqué l’ouverture locale de la saison des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, ce vendredi 5 septembre. Michel Garneau, figure emblématique du football en Beauce, y a été nommé capitaine honoraire pour la saison 2025, bouclant ainsi un parcours de plus de 30 ans consacré au sport, à la jeunesse et à l’engagement.

Toby Lafrance entame sa première saison à la barre des Condors hockey

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches amorcent leur saison régulière ce dimanche 7 septembre sur la route contre le Prime de Laval. Il s’agira d’un premier match officiel pour leur nouvel entraîneur-chef, Toby Lafrance, qui arrive avec un parcours riche, une vision claire, et une envie marquée de bâtir un groupe soudé.