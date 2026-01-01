La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 10 janvier

Le premier bébé de l'année en Beauce est un garçon

Le premier bébé de l'année en Beauce s'appelle Dorian Eduardo Hernandez Duarte.

À Notre-Dame-des-Pins, un passionné ouvre sa collection automobile au public

À Notre-Dame-des-Pins, le propriétaire du garage Daniel Lessard, Christian Lessard, concrétise un projet mûri de longue date: ouvrir au public une partie de sa collection personnelle de voitures, aménagée dans un bâtiment entièrement rénové, dont les portes ouvertes ont eu lieu ce samedi 10 janvier.

Dimanche 11 janvier

Saint‑Frédéric: les festivités du 175e anniversaire sont lancées

La municipalité de Saint-Frédéric a officiellement lancé, ce samedi 10 janvier, les festivités entourant son 175e anniversaire, lors d’un événement rassembleur tenu à l’aéroport de la localité.

C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

La stigmatisation demeure un frein majeur à la recherche d’aide et d’information sur la maladie d'Alzheimer, alors que les scientifiques prédisent que le Canada comptera près d’un million de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs d’ici 2030.

Lundi 12 janvier

Fausse histoire de rôdeur: Dany Poirier devra passer 21 mois en prison

Dany Poirier a été condamné à 21 mois de prison après avoir mis en scène une fausse histoire d’agresseur à Saint-Georges entre septembre 2023 et août 2024.

Manquez-vous de temps?

Suite à ma chronique du 29 décembre dernier qui traitait du temps, à savoir qu’il paraissait long pour certains et qu’il passait vite pour d’autres, vous avez été nombreux à m’aborder lors de mes sorties pour partager des expériences concernant la gestion du temps.

Mardi 13 janvier

Plus de 30 logements abordables en construction à Saint-Honoré-de-Shenley

Un projet de 36 logements abordables destinés aux familles et aux personnes seules est en voie d’être complété à Saint-Honoré-de-Shenley. L’annonce a été faite ce mardi 13 janvier, alors que les travaux du complexe Saint-Honoré, situé au 450, rue Ennis, doivent se terminer en mars prochain.

Mario Roy se présente comme le candidat «plus blanc que blanc»

«Je suis le candidat qui peut laver plus blanc que blanc avec certitude. Et c'est exactement ce dont le Parti libéral du Québec a besoin aujourd'hui.»

(EN VIDÉO) Rester actif et positif: six retraités témoignent de leur bonheur

Rester positif, actif et vivre au jour le jour seraient les secrets pour une retraite heureuse selon six résidents dynamiques du Manoir du quartier à Saint-Georges.

Mercredi 14 janvier

François Legault quittera son poste de premier ministre du Québec

(Mise à jour à 11 h 50) Ondes de choc ce matin à l'Assemblée nationale, alors que François Legault a annoncé que «pour le bien de mon parti et, surtout, pour le bien du Québec, je vais quitter mon poste» de premier ministre.

«Faire de la politique est difficile et exigeant» — Samuel Poulin

EnBeauce.com reproduit les commentaires publiés sur la page Facebook du ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, suite à l'annonce de François Legault qui quittera son poste de premier ministre du Québec.

Gère-toi crisse! : une anti-conférence pragmatique de Joé Turgeon

Si ce titre provocateur a piqué votre curiosité, vous pourrez l'assouvir en venant entendre, le 4 février prochain à Saint-Georges, l'animateur Joé Turgeon partager sur la gestion de soi, du stress et des relations interpersonnelles.

Jeudi 15 janvier

Saint-Georges: les séances du conseil désormais en direct sur YouTube

À compter du 19 janvier, les séances du conseil de Ville de Saint-Georges seront diffusées en direct sur YouTube.

Saint-Prosper choisit Nashville en Beauce plutôt que les Jeux du Québec

À la suite d’une «analyse approfondie», le conseil municipal de Saint-Prosper a pris la décision de maintenir la tenue du Festival Nashville en Beauce, plutôt que d’accueillir la division baseball des Jeux du Québec à l'été 2027.

Gâteaux personnalisés : Catherine Roy vit enfin de son art culinaire

Passionnée des arts et de cuisine, Catherine Roy crée des gâteaux personnalisés depuis près de 20 ans.

Vendredi 16 janvier

Tragédie routière à Saint-Luc-de-Bellechasse: le conducteur dépassait le double de la limite permise d'alcool

Le conducteur, qui a entraîné dans la mort trois enfants, lors d'un accident de la route survenu le 2 août dernier à Saint-Luc-de-Bellechasse, présentait une alcoolémie de plus du double de la limite permise.

L'Amour est dans le pré: Ariane a un coup de coeur

Dans le deuxième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, Ariane a rencontré ses cinq prétendants et en a choisi trois pour rentrer avec elle à la ferme.

Une mesure qui plombe l'économie du Québec et des régions

Un nouveau sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) révèle que les entreprises affectées par les restrictions du Programme des travailleurs étrangers temporaires, ont perdu en moyenne plus d’un demi-million de dollars jusqu’à maintenant et s’attendent à en perdre plus de deux millions au cours des deux prochaines années.