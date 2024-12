Nos meilleurs photoreportages sportifs de l'année

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les photoreportages sportifs que nous avons réalisés tout au long de l'année 2024.



45e Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches: un événement rassembleur

La 45e édition des Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches s'est déroulée ce samedi à la polyvalente de Saint-Georges.



Les Condors continuent sur leur lancée

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches continuent sur leur incroyable en lancée en vainquant l'Everest de la Côte-du-Sud par la marque de 7 à 2.



Entraînement et bain de foule pour Éliot Grondin au Mont-Orignal

Éliot Grondin était l'invité de la station de ski du Mont-Orignal à Lac-Etchemin, ce samedi 17 février, où il a pu s'entraîner puis aller à la rencontre de ses fans.



Sculptures sur neige: les gagnants de l'édition 2024 sont connus

Le concours de sculptures sur neige de la Ville de Saint-Georges s'est terminé ce dimanche 18 février avec la remise des prix par le service des loisirs.



Les Beaucerons s'amusent à la Descente des Cabochons

Des amateurs de sport d'hiver se sont prêtés au jeu de la Descente des Cabochons organisé ce samedi au centre de ski de Saint-Georges.



Les pilotes investissent la montagne de Vallée-Jonction

Le Mountain Cross 2024 avait lieu au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction, ce dimanche 17 mars, dès 8 h. Plus d'une centaine de pilotes en quatre roues, VTT ou motocross ont ainsi pu faire parler leur technique sur la piste de ski.



David Dallaire présente la Coupe Grey aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Après avoir fait le tour des établissements du secondaire, David Dallaire était au Cégep Beauce-Appalaches, ce jeudi 18 avril, afin de donner une conférence sur sa victoire en Coupe Grey, mais aussi sur son parcours avec l'équipe des Condors.



David Dallaire et Jamyson Goudreau de retour à la Polyvalente de Saint-Georges

La Fondation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges avait invité les deux champions de la Beauce, David Dallaire et Jamyson Goudreau, ce mercredi 17 avril, pour un 5 à 7 autour de leurs trophées.



L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2024 avec deux belles courses

Spectateurs et pilotes étaient de retour à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 27 avril, pour les deux premiers rendez-vous de la saison 2024 : la Triple Couronne Féminine et l'Enduro des Érables 300.



Gala du Mérite Sportif Beauceron: Charline Bourque nommée athlète de l'année

Charline Bourque a été nommée athlète de l'année en remportant l'élitas d'or du 45e Gala du mérite sportif beauceron ce samedi soir à Saint-Georges.



Plusieurs centaines de coureurs à la troisième édition de Courir Saint-Gédéon

L'événement Courir Saint-Gédéon avait lieu ce samedi 18 mai, au départ de l'aréna Marcel Dutil de la municipalité. Parmi les centaines de coureurs, les âges allaient de 2 à 81 ans.



Plus de 500 enthousiastes à la Course colorée!

Petits et grands ont envahi le Parc des Sept-Chutes, ce matin à Saint-Georges, pour participer à la traditionnelle Course colorée, organisée par le personnel de l'école Dionne et l'école Les Sitelles, dans le but de favoriser l'activité physique intergénérationnelle.



Grand succès pour le premier Rallye Vallée de la Beauce

Organisé dans le cadre du Championnat des Rallyes de l’Est canadien et du Championnat du Québec, le rallye Vallée de la Beauce a attiré de nombreux spectateurs pour sa première édition.



Plus de 8000 $ remis à la Maison du Tournant

Le 2e Tournoi de Dek hockey mixte inversé, qui a eu lieu le 25 mai sur les surfaces du Dek hockey Saint-Georges, a permis d’amasser 8 197 $ pour La Maison du Tournant.



Les voitures antiques débarquent sur l'île Ronde de Beauceville

Plusieurs centaines de véhicules antiques et d'autres plus récents ont pris possession sur l'Île Ronde de Beauceville, ce dimanche 2 juin, dans le cadre du 14e Rassemblement de la Chaudière.



L’enthousiasme est là malgré la météo au Festival sportif de Sainte-Marie

La météo n'aura pas raison du Festival sportif de Sainte-Marie qui se tient dans la bonne humeur malgré la pluie.



Les 21 équipes du Tour de Beauce se sont élancées ce matin

Les 147 coureurs répartis en 21 équipes du 36e Tour de Beauce se sont élancés pour leur premier départ de la compétition, ce mercredi matin à Saint-Gédéon-de-Beauce.



Défi Beauceron de Saint-Prosper: plus de 1 600 participants à la ligne de départ

Dame Nature a manifesté ce matin toute sa collaboration au comité organisateur du Défi Beauceron de Saint-Prosper, avec un temps frais et couvert, mais sans pluie, pour la tenue de la 12e présentation de l'événement, avec plus de 1 600 participants.



Josh Burnett est couronné champion du Tour de Beauce

Le Néo-Zélandais Josh Burnett, de la formation MitoQ, est le nouveau champion du Tour de Beauce, qui s'est terminé aujourd'hui, après cinq jours de courses.



Carrosserie: les élèves du CIMIC présentent leur "dune buggy"

Les quinze élèves finissants du programme Carrosserie, en formule Duplex au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, ont dévoilé aujourd'hui leurs projets de fabrication d’un dune buggy.



Les Championnats canadiens de cyclisme se poursuivent en fin de semaine

Les Championnats canadiens de cyclisme se poursuivent cette fin de semaine à Saint-Georges pour les athlètes élites, juniors et paracyclistes.



Championnats canadiens de cyclisme: bilan des deux premiers jours

L’équipe du Québec de cyclisme sur route du côté de Saint-Georges dresse un bilan très positif concernant les deux premières journées des Championnats canadiens.



Saint-Georges: la Randonnée Jimmy Pelletier remet 4 000$ à l'APHC

La bonne humeur était au rendez-vous ce jeudi matin pour le départ de la 8e Randonnée Jimmy Pelletier qui se tenait pour la première fois à Saint-Georges.



Plus de 300 sportifs présents à la 4e édition du Triathlon Abénakis

Plusieurs centaines de sportifs étaient présents, ce samedi 29 juin, à Saint-Aurélie, dans le cadre de la 4e édition du Triathlon Abénakis. EnBeauce.com était sur la ligne d'arrivée pour réaliser quelques clichés.



Les « Beauté d'Acier » prennent d'assaut Saint-Georges

Chaque mardi depuis l'arrivée des beaux jours, les passionnées de voitures antiques et sportives se donnent rendez-vous devant le Canadian Tire de Saint-Georges, afin d'exposer leurs véhicules.



Un début de saison en force pour les Condors hockey

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont battu L'indigo de Granby ce dimanche après-midi à l'aréna de Beauceville par la marque de 8 à 3.



Retour en images sur le rendez-vous aérien du Club Aéronautique de Beauce

Le Club Aéronautique de Beauce (CAB) organisait ce samedi 14 septembre, un rendez-vous aérien, à l’aéroport de Ville St-Georges (CYSG), avec la présence de plus de 70 avions visiteurs.



Près de 300 participants à la Grande Marche Pierre Lavoie

La Grande Marche Pierre Lavoie, organisée pour une 5e année par le Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Beauceville, a connu encore une succès de participation, ce dimanche 20 octobre.