Les nouvelles sportives de juillet à décembre

Les Beauceronnes et les Beaucerons ont réalisé de nombreux exploits sportifs au cours des six derniers mois

Certains ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo, d'autres ont notamment remporté de prestigieux tournois. Ce soir, EnBeauce.com vous propose de vous replonger dans les moments forts du milieu sportif depuis le mois de juillet dernier.

JUILLET

Découvrez en images la course de canot présentée à Vallée-Jonction

(Galerie) Le 10 juillet a eu lieu la course de canot en C1, au départ de Vallée-Jonction, organisée par l’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ).

Motocross au Parc-X-Tring à Tring-Jonction

(Galerie) Le circuit de motocross de Tring-Jonction, Parc-X-Tring, accueille amateurs et professionnels durant chaque fin de semaine depuis 2007.

Découvrez en images la course de canot en binôme à Vallée-Jonction

(Galerie) L’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ) organisait le 11 juillet une seconde course au départ de Vallée-Jonction, cette fois en binôme (C2).

Alain Doyon: plus de 25 ans à la réalisation de Sports 30

(Entrevue vidéo) Voilà plus de 25 ans que le Beaucevillois Alain Doyon agit comme réalisateur au magazine d'information Sports 30 au Réseau des Sports.

Il n'y a rien comme la terre battue pour Yan Laflamme

(Entrevue vidéo) Pour le coureur automobile Yan Laflamme, rien ne surpasse une piste en terre battue, sur laquelle il doit assurer la maîtrise totale de son véhicule, s'il veut prétendre à la victoire.

La boxeuse Tammara Thibeault s'incline en quart-de-finale

Les Jeux olympiques de Tokyo se sont terminés aux petites heures du matin pour la boxeuse Tammara Thibeault qui s'est s'inclinée en quart-de-finale.

AOÛT

Une 2e place pour le nageur Philippe Lacasse

À sa toute première participation à un tel événement, le nageur Philippe Lacasse a terminé deuxième au 29e Marathon de la relève de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui a eu lieu le 30 juillet dernier.

Une médaille de bronze pour Lauriane Genest

La cycliste Lauriane Genest, de Saint-Damien-de-Buckland, a remporté, aux Jeux olympiques de Tokyo, une médaille de bronze en finale du keirin féminin en cyclisme sur piste, la toute première du Canada dans cette discipline.

Andrée-Anne Côté et son équipe obtiennent la 5e place

La Beauceronne Andrée-Anne Côté et ses sept coéquipières de l’équipe nationale canadienne de natation artistique ont obtenu la cinquième place lors de l'épreuve technique aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Un accueil triomphal à Yanni Gourde avec la Coupe Stanley

Le hockeyeur Yanni Gourde attendait depuis plus d'un an, en raison de la pandémie de COVID-19, pour venir présenter aux résidents de son village natal de Saint-Narcisse-de-Beaurivage la fameuse Coupe Stanley qu'il a remportée deux fois avec son équipe du Lighting de Tampa Bay.

SEPTEMBRE

Une belle victoire pour le match inaugural des Condors hockey

(Galerie) Le match inaugural des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches s'est terminé en beauté avec une victoire de 7 à 4 contre les Panthères de Saint-Jérôme, au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

Championnats canadiens sur route: Guillaume Boivin vainqueur des élites hommes

(Galerie) Les Championnats canadiens de cyclisme sur route se poursuivent à Saint-Georges où Guillaume Boivin (Israël Start-Up Nation), qui a participé à son premier Tour de France et à ses premiers Jeux olympiques, a remporté son troisième titre national et son deuxième titre élite, après l'avoir déjà remporté en 2015.

Rencontre avec la joueuse de tennis Alizée Poulin

(Entrevue vidéo) En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, la Beaucevilloise Alizée Poulin revient sur son parcours de joueuse de tennis.

OCTOBRE

Le Cool FM remporte la victoire pour son retour au Centre sportif Lacroix-Dutil

Le Cool FM renouait finalement avec l’action de saison régulière au Centre Sportif Lacroix-Dutil. Il y a près de 580 jours que les partisans n’avaient pas eu droit à un match de saison en Beauce et ils ont été gâtés avec une victoire de 3-1 aux dépens des 3L de Rivière-du-Loup.

NOVEMBRE

Football: Les Condors remportent le Bol d'or

C'est devant 1 075 spectateurs que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont remporté la finale de la division 3 du 45e Bol d'or en défaisant les Gaillards du Cégep de Jonquière par la marque de 36 à 14 à Thetford Mines.

La victoire des Condors en photos

(Galerie)Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont couronné une saison parfaite dans le division 3 du football collégial en remportant, à Thetford, le Bol d'or.

Jeux du Québec 2025: Saint-Georges et Trois-Rivières toujours en lice

Sports Québec vient d’annoncer que la première étape du processus de sélection du milieu hôte de la 59e Finale des Jeux du Québec à l’été 2025 est terminée et que les villes de Saint-Georges et de Trois-Rivières sont les milieux candidats toujours en lice.

DÉCEMBRE

Marie-Philip Poulin se retrouvera dans le jeu vidéo «NHL 22»

La hockeyeuse beaucevilloise, Marie-Philip Poulin, se retrouvera dans le jeu vidéo NHL 22 de la compagnie EA Sports.

Patinage longue piste: Laurent Dubreuil obtient un autre podium sur 500 mètres

Le Québécois Laurent Dubreuil a terminé au troisième rang de la deuxième épreuve sur 500 mètres tenue dans le cadre de l’étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary.

Une équipe de la Ligue nationale de hockey balle s’installe en Beauce

Les Cowboys de la Beauce, c’est ainsi que se nomme la toute nouvelle équipe de la Ligue Nationale Hockey Balle qui s’installe dans la région.