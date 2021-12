La vie municipale : juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Les municipalités de la Beauce ont vécu bien des évènements et de changements durant la dernière année malgré la situation actuelle. Plusieurs ont de nouveaux projets et ont reçu de l’aide pour se développer. Nous revenons sur les moments marquants de juillet à décembre.

JANVIER

Saint-Zacharie inaugure son nouveau Centre municipal des loisirs

Ce nouvel édifice abrite quatre chambres de joueurs aux couleurs des équipes de hockey canadiennes, avec des salles de bains communes, ainsi qu'une chambre d'arbitre. Il y a aussi la salle Desjardins à l'étage qui est un espace de réception pouvant accueillir 100 personnes et un casse-croûte.

« Notre jardin nourricier » : un projet pour les élèves et la population de Saint-Isidore

On y trouvera, entre autres, une serre conçue pour un usage à l’année, des potagers collectifs en polyculture, un poulailler, des jeux d’hébertisme, des sites de compostage, des sentiers et des lieux de détente.

Départ de trois directeurs à la MRC des Etchemins: pas de crise dit le préfet Couët

Ainsi, la directrice générale, Dominique Vien, quitte à la fin de l'été après plus de deux années de services au cours desquelles elle a amené l’organisation à un autre niveau.

AOÛT

Jeux du Québec 2025: le dossier avance bien à Saint-Georges

Le conseiller municipal Serge Thomassin a expliqué que les fiches techniques seraient envoyées le 25 août. Par la suite, les représentants des Jeux du Québec viendront à Saint-Georges les 16 et 17 septembre afin de vérifier les infrastructures actuelles et aborder ce qui devra être fait.

Le conseiller Sylvain Bolduc tire sa révérence

Le conseiller municipal du district 3 de la Ville de Beauceville, Sylvain Bolduc, ne sollicitera pas un autre mandat en vue du scrutin du 7 novembre prochain.

SEPTEMBRE

Inauguration du parc Excavation Jean-Marc Quirion et Fils et d’une sculpture d’art public

D’une hauteur de 10 pieds, l’oeuvre a été réalisée par les artistes Paul Duval et Philippe Pallafray. Intitulée Le cycle de la vie, elle célèbre les 60 ans du groupe Canam qui est un partenaire majeur pour la réalisation de cette sculpture en acier.

Beauceville: de l'excavation dans la rivière Chaudière

Il s'agit d'une première phase d'interventions, étalées sur cinq ans, pour mettre en œuvre des solutions pour atténuer les inondations, a laissé savoir le maire, François Veilleux, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Triple inauguration à Saint-Côme-Linière

La municipalité a inauguré son nouveau terrain de soccer synthétique, son sentier pédestre et une nouvelle sculpture.

Démantèlement de la voie ferrée pour réaliser une piste cyclable

La MRC de Beauce-Sartigan a octroyé le contrat de démantèlement de l’ancienne voie ferrée, entre la 74e Rue et la 90e Rue, à Saint-Georges au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise « C.F.G. Construction inc. » au montant de 309 104,08 $.

La SAAQ de Saint-Georges perd son mandataire

C’est en conseil de MRC que les maires ont convenu qu’il faudrait qu’un autre mandataire s’occupe du service.

Le garage Roy Automobiles sera démoli demain

Une autre page de l'histoire commerciale de Beauceville a été tournée avec la démolition du dernier édifice de ce qui a constitué les garages des concessionnaires automobiles de la famille Roy.

Un nouveau camion incendie pour la municipalité de Saint-Prosper

Reçu le 24 septembre, ce camion vise à remplacer l'ancien véhicule, un Ford CF-8000, en fin de vie datant de 1992. Ce dernier a d’ailleurs été gardé par la municipalité au sein de la division des travaux publics.

Changement de nom de la MRC Robert-Cliche: le préfet explique pourquoi

Les maires formant le conseil des élus de la MRC Robert-Cliche proposent de changer le nom de l'organisme en celui de Beauce-Centre, afin de refléter la situation géographique du territoire.

Un franc succès pour la parade des Fêtes du 150e de fondation

Le cortège comptait plus d'une cinquantaine de chars allégoriques et thématiques aussi variés les uns que les autres.

Un nouveau directeur général pour Saint-Joseph-de-Beauce

Mathieu Genest devient le nouveau directeur général de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Une caserne innovante et sécuritaire

Les nouveaux locaux du Service de sécurité incendie (SSI) de la ville de Saint-Georges, construits au coût de 9,5 millions de dollars, sont grandement équipés et sécuritaires.

Québec verse près de 5 M$ pour le raccordement du puits Coulombe

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a finalement pu annoncer que le projet de raccordement du puits Coulombe se fera grâce à l’aide du gouvernement du Québec d’un montant de 4 826 298 $.

Augmentation du salaire du maire de Beauceville: François Veilleux est blanchi par le CIME

Le Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes du Québec, Richard Villeneuve, conclut dans un avis que le versement, l'an dernier, d'une augmentation salariale au maire de Beauceville, François Veilleux, « ne permet pas de soutenir que des actes répréhensibles ont été commis » au sens de la Loi.

Saint-Georges: des citoyens se mobilisent pour maintenir la piste de ski de fond dans l'ouest

Cependant, certains citoyens ont su la nouvelle avant l'annonce officielle et ont organisé une pétition pour s'opposer à cette décision.

Un projet de stationnement incitatif et de terminus léger à Sainte-Marie

Les nouvelles infrastructures seront situées dans l’emprise de la bretelle nord de la sortie 95 de l’autoroute 73.

Le pont ferroviaire de Vallée-Jonction sera démantelé

La municipalité de Vallée-Jonction verra son paysage changer à partir de la mi-janvier avec le démantèlement du pont ferroviaire qui enjambe depuis des générations la rivière Chaudière.