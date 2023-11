La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 11 novembre

Plus que quelques semaines pour aider l'école des Deux-Rives

Le projet de terrain synthétique de l'école des Deux-Rives est toujours incertain malgré le dévouement des élèves et du personnel.

Coupe des bières du Canada: Frampton Brasse remporte cinq prix

La microbrasserie beauceronne Frampton Brasse a remporté pas moins de cinq prix lors de la Coupe des bières du Canada, qui a eu lieu à Niagara Falls le 25 octobre dernier.

Dimanche 12 novembre

Natation: Emile Bergeron nage vers le succès

Le Beauceron Emile Bergeron se trouvait parmi 30 nageurs de toutes les régions du Québec au premier camp d’entraînement au Stade olympique, qui avait lieu cette fin de semaine dans le but de former l’équipe qui représentera la province aux Jeux du Canada en 2025 à Terre-Neuve.

Le Jour du Souvenir à Saint-Georges vue par notre journaliste

Ce matin, caméra à la main, je me suis rendue à la cérémonie du Jour du Souvenir qui avait lieu près du Cénotaphe de la Place des Vétérans à Saint-Georges.

École Jésus-Marie de Beauceville: 50 ans d'éducation et d'histoire

Cette année, l'école Jésus-Marie (EJM) de Beauceville fête ses 50 années d'existence. À cette occasion, EnBeauce.com est allé à la rencontre de sa directrice, Nathalie Fortier.

Lundi 13 novembre

Samuel Poulin rend hommage à Fabien Roy à l’Assemblée nationale du Québec

C’est en présence des quatre enfants de Fabien Roy que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rendu hommage, jeudi dernier, au Salon Bleu de l’Assemblée nationale, à celui qui fut député de Beauce-Sud de 1970 à 1979 et député fédéral de Beauce à la Chambre des communes de 1979 à 1980.

Une manne record de 507 620 $ pour la Fondation Moisson Beauce

La communauté d’affaires de la région s'est mobilisée plus que jamais pour la cause de l’insécurité alimentaire, alors que le 23e Souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser la somme record de 507 620 $ au profit de la Fondation Moisson Beauce.

Cégep Beauce-Appalaches: le campus de Sainte-Marie met à l'honneur ses finissants

Le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, a organisé, le mercredi 8 novembre, sa traditionnelle cérémonie des finissants.

Mardi 14 novembre

Football: deux Beaucerons dans la victoire des Carabins

Parmi les joueurs des Carabins de l'Université de Montréal, qui ont remporté samedi la Coupe Dunsmore devant le Rouge et Or de l’Université Laval, on compte deux natifs de la Beauce.

Saint-Benjamin: l'école la Tourterelle inaugure ses nouveaux locaux

L'équipe de l'école la Tourterelle de Saint-Benjamin, accompagnée des équipes du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont officiellement inauguré leurs nouveaux locaux, ce lundi 13 novembre.

Coupe Canada de l'Est: deux victoires pour l'équipe de Jonathan Ferland

L'équipe LHJAAAQ - Saint-Louis entraînée par Jonathan Ferland et composée de huit Condors, a remporté ses deux premiers matchs lors de la Coupe Canada de l'Est.

Équipe Québec: la Beauceronne Rosalie Breton élue meilleure défenseure du tournoi

Lors du Championnat Canadien U18 féminin, trois joueuses représentaient la Beauce dans l'équipe Québec. Rosalie Breton, Victoria Veilleux et Ophélie Gilbert ont ainsi pu décrocher la médaille d'argent en s'inclinant en finale.

Mercredi 15 novembre

Des dons pour illuminer l'arbre de Noël de la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a lancé, ce mercredi 15 novembre, une nouvelle activité pour la période des fêtes. En effet, un arbre de Noël sera installé devant l'Hôpital de Saint-Georges pour faire briller l'espoir.

« Les 100 jours » de Chantal El Helou est maintenant disponible partout

Le livre Les 100 jours écrit par Chantal El Helou, une Libanaise établie en Beauce, est désormais disponible dans les librairies de la Beauce, ainsi qu'à Québec et Montréal.

Un programme de sport-études en hockey féminin s'installe à Saint-Georges

Un tout nouveau programme de sport-études en hockey féminin verra le jour à la polyvalente de Saint-Georges à l’automne 2024. Avec la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) en août dernier, les jeunes filles peuvent rêver encore plus grand désormais.

Jeudi 16 novembre

Grève: les écoles fermées pour trois jours

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a informé, ce mercredi 15 novembre, la fermeture des écoles et des centres de formation les 21, 22 et 23 novembre.

Alizée Poulin se plaît aux États-Unis

La joueuse de tennis Alizée Poulin se plaît beaucoup à la Gardner Webb University aux États-Unis où elle étudie la communication depuis le début de l'automne.

Mathieu Doyon-Boucher connaîtra sa sentence le 11 décembre

Reconnu coupable de contacts sexuels sur deux jeunes enfants, Mathieu Doyon-Boucher était de retour en cour ce jeudi pour l’audience sur la détermination de la peine qu’il connaîtra le 11 décembre prochain.

Le maire Morin préfèrerait une rénovation à une démolition

La maire de Saint-Georges préfèrerait que l'immeuble centenaire de la 2e avenue, à l'intersection de la 120e rue, soit rénové plutôt que démoli.

Coupe du monde: Eliot Grondin est prêt à courser

À l'approche de la première Coupe du monde de snowboard cross de la saison, le planchiste de Sainte-Marie, Eliot Grondin se dit prêt à courser et confiant.

Vendredi 17 novembre

Rencontre gourmande autour de l'ail noir à la Terre du 9

Cette semaine, je suis partie à la découverte de l'ail noir de Beauce. En temps que grande gourmande et grande fan de cuisine, j'aime manger local et me renseigner sur les cultures de nos producteurs locaux.

« Choisir ou subir » sa vie professionnelle, selon Sylvain Bernard

Sylvain Bernard, actionnaire majoritaire et directeur du capital humain du Groupe OSI, est un homme ambitieux avec un grand coeur.

La Polyvalente Saint-François au premier rang dans Chaudière-Appalaches

La Polyvalente Saint-François de Beauceville occupe le premier rang de meilleure école publique secondaire de Chaudière-Appalaches, ex-aequo avec l'École secondaire de Saint-Damien-de-Buckland.

Prix de reconnaissance à deux bénévoles de Chaudière-Appalaches

Deux bénévoles du territoire de la Chaudière-Appalaches ont été honorés pour leur engagement, lors de la 14e cérémonie des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, qui s'est déroulée hier au Salon rouge de l'Assemblée nationale du Québec, en présence de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Salle de spectacles à Saint-Georges: le projet est mort, dit le maire Morin

Le projet de construction d'une salle de spectacles à Saint-Georges est repoussé aux calendes grecques. « Et même un petit peu après », a déclaré sur un ton sarcastique le maire Claude Morin, en entretien cette semaine avec EnBeauce.com.

Artisanat et partage sont les deux mots clés des Cercles de fermières

Les Cercles de fermières sont des lieux de socialisation pour les femmes qui échangent leur savoir-faire artisanal, et ce, dès l'âge de 14 ans.