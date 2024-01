La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine dans la région. C'est pourquoi EnBeauce.com vous propose de voir ou revoir les principaux articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 13 janvier

Don des Fermières à l'ABBS

Le Cercle de Fermières L'Assomption No 38 de Saint-Georges, vient de remettre un montant de 300 $ à l'Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS), comme soutien à une oeuvre communautaire locale.

Joshua Roy rappelé par les Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal ont annoncé, ce vendredi 12 janvier, le rappel de Joshua Roy du Rocket de Laval.

Keven Cloutier, un capitaine hors du commun

Keven Cloutier, le capitaine du Cool FM de Saint-Georges a établi, le 6 janvier dernier, un nouveau record dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) en dépassant la barre des 1 000 points.

Dimanche 14 janvier

La station service Supertest de Laurent Gagnon

Chronique de Pierre Morin de la Société Historique Sartigan.

LNH: un premier match dans l'élite pour Joshua Roy

Le joueur des Canadiens de Montréal, Joshua Roy, a participé ce samedi 13 janvier, à son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) contre les Oilers d'Edmonton. Un match qui s'est soldé par une défaite 2 à 1 en prolongation.

Marie-Philip Poulin et Montréal s'inclinent pour la première à domicile

Après avoir fait un tour du chapeau contre New York le 11 janvier, Marie-Philip Poulin et ses coéquipières de Montréal effectuaient leur premier match à domicile ce samedi 13 janvier contre Boston.

Lundi 15 janvier

Championnat mondial M18 : Rosalie Breton et l'équipe Canada repartent avec le bronze

Les Canadiennes étaient en demi-finale ce dimanche 14 janvier contre la Finlande pour le compte du Championnat mondial de hockey féminin M18. L'équipe l'a emporté 8 à 1 pour accrocher une médaille de bronze.

Judo: une nouvelle médaille d'or pour Charline Bourque

Charline Bourque a remporté la médaille d'or aux Championnats nationaux élite présentés ce samedi à Edmonton.

Une deuxième fin pour l'aventure politique du Parti 51

Le chef du Parti 51, Hans Mercier, vient d'annoncer sur sa page Facebook personnelle, la dissolution de sa formation politique.

Tout finit par se savoir

Chronique hebdomadaire de l'éditorialiste Pier Dutil.

Mardi 16 janvier

La boutique Vickie remet 10 000$ au Relais pour la vie

En hommage à Mélanie Lachance, également connue sous le nom de Fée Orange, la boutique Vickie a remis 10 000$ au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

Des jaseurs boréaux à travers la lentille de Mario Doyon

Passionné d'ornithologie, le photographe Mario Doyon a capturé des images d'un banc de Jaseurs boréaux qui se trouvent en ce moment à Saint-Georges.

Permis de construction en 2023: une année record pour Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a autorisé 1511 permis de construction et rénovation au cours de l’année 2023 pour la somme record de 140 640 982 $, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

Safari Condo: la passion du camping transmise de père en fille

Dominique Nadeau a fêté son tout premier anniversaire dans un Volkswagen Westfalia. Depuis, la passion du camping transmise par son père ne l'a jamais quitté.

Mercredi 17 janvier

CPE de 78 places à Beauceville: le projet pourra finalement aller de l'avant

Annoncé en mars 2022 mais toujours pas entrepris, le projet de construction d'un centre de la petite enfance de 78 places à Beauceville pourra finalement aller de l'avant.

Le Salon des vins et spiritueux remet plus de 24 000$ à des organismes d'ici

Le 12e Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges a permis d'amasser 24 150$ pour des organismes locaux, grâce à 900 billets vendus.

Jean-Roch Veilleux entend terminer son mandat comme maire de Saint-Alfred

La centaine de citoyens de Saint-Alfred qui ont réclamé la démission de leur maire, Jean-Roch Veilleux, hier soir lors de la houleuse séance du conseil municipal de la localité, devront attendre qu'il termine son mandat avant de partir.

Coups de feu à Saint-Georges : une libération et une détention pour les deux individus arrêtés

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec avait procédé, ce mardi 16 janvier, à l'arrestation de deux hommes dans le cadre des coups de feu entendus dans la 129e rue à Saint-Georges, en novembre dernier.

Dumbbell Pépin : des haltères beaucerons sur la scène internationale

La pandémie de Covid-19 a été un moment difficile pour les entreprises du Québec. Néanmoins, certains en ont profité pour mettre ce temps libre à profit, pour créer et innover. C'est le cas de David Pépin, fondateur des haltères Dumbbell Pépin.

Jeudi 18 janvier

Le Domaine à l'Héritage: pas de réouverture en 2024

Les nouveaux propriétaires du Domaine à l’Héritage, de Saint-Séverin, ne rouvriront pas le lieu de villégiature en 2024.

Joshua Roy marque son premier but dans la LNH

Après avoir disputé son premier match avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue Nationale de Hockey, le 13 janvier, Joshua Roy a ouvert son compteur de but ce mercredi 17 janvier contre les Devils du New Jersey.

Le groupe vocal Les Troubadours recherche ses anciens choristes

Cette année marque le 60e anniversaire de fondation du groupe vocal Les Troubadours, de Sainte-Marie-de-Beauce, et pour l'occasion, la présidente du conseil d'administration de la troupe, Josée Lachance, lance un appel aux anciens choristes.

«Réalisons Beauceville autrement»: on veut entendre la population, dit Serge Vallée

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée.

Vendredi 19 janvier

Les procédures judiciaires contre Marco Rodrigue se poursuivent

Les procédures contre Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, se poursuivent au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

La Coalition des Victimes Collatérales indignée après les études de Transports Canada

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) sur le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, a indiqué, ce jeudi 18 janvier, toute son indignation après les résultats de l'étude hydrogéologique menée par Transports Canada.

Ascension du Kilimandjaro: « C’était beaucoup plus dur que ce à quoi je m’attendais. »

« C’était beaucoup plus dur que ce à quoi je m’attendais », a confié Shawn Parent qui revient tout juste d’une excursion sur le Kilimandjaro accompagné de son père, Claude.