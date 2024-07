La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 13 juillet

Les policiers et policières approuvent l’entente de principe à 70%

Les 5 800 membres de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) ont approuvé l’entente de principe intervenue avec leur employeur à 70%. Le taux de participation a été de 89%.

Un «Party PFK» transformé en événement caritatif à Saint-Honoré-de-Shenley

Un « Party PFK » entre amis est devenu un événement réunissant jusqu’à 227 personnes à Saint-Honoré-de-Shenley et a permis de remettre 1 700$ à une famille en difficulté.

Promenade aux passerelles

Entre deux pluies, notre journaliste a réalisé une série de photographies aux passerelles à Saint-Georges.

Dimanche 14 juillet

Balado: En tête-à-tête avec Nady Larchet

Nady Larchet est une artiste visuelle, spécialisée dans les arts médiatiques, électroniques et sonores.

Le garagiste Oram Poulin du boulevard Lacroix

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Dekhockey: de jeunes Beaucerons reviennent des United World Games en Autriche

Deux vedettes locales étaient au Championnat junior organisé par DekHockey Saint-Georges ce dimanche, Axelle-Cléa Poulin et Mikael Dupuis.

Lundi 15 juillet

Lancement des travaux de la route 275 à Saint-Benjamin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, accompagné de la mairesse de Saint-Benjamin, Céline Veilleux, ont lancé officiellement, ce lundi 15 juillet, les travaux de réfection la route 275, qui partiront de l'entrée du village jusqu'à Morisset-Station.

Pomerleau et Canam entreprennent la démantèlement du toit du stade olympique

Le consortium beauceron Pomerleau/Groupe Canam, vient d'entreprendre le démantèlement de la toiture du Stade olympique de Montréal.

Saint-Elzéar inaugure les nouvelles installations du Mont Cosmos

La Municipalité de Saint-Elzéar avait lancé, ce vendredi 12 juillet, un appel à la population afin de présenter les nouvelles installations du Mont Cosmos. Au total, près de 207 000 $ ont été investis afin de proposer de meilleurs aménagements pour les familles.

Mardi 16 juillet

Championnats québécois d'enduro : deux jeunes athlètes beaucerons décrochent un podiu

William Doucet et Alexanne Savard, respectivement originaires de Saint-Lambert-de-Lauzon et Saint-Gédéon-de-Beauce participaient, ce dimanche 14 juillet, aux championnats québécois d'enduro, qui se déroulaient au Mont Sutton.

Nouveau feu de circulation sur le boulevard Dionne à Saint-Georges

Lors de la séance du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 15 juillet, les conseillers ont adopté une résolution pour installer un nouveau feu de circulation à l'intersection de la 32e rue et du boulevard Dionne.

Ville de Beauceville: l'achat officiel de l'usine Duvaltex sera conclu demain

C'est demain matin que la Ville de Beauceville deviendra officiellement propriétaire de l'usine textile de Duvaltex, pour en faire son complexe municipal qui comprendra, entre autres, l'hôtel de ville, la caserne des pompiers et la bibliothèque municipale.

Alex Labbé remporte la course la plus longue de la saison

Alex Labbé, figure bien connue du monde du stock-car au Québec, a réalisé une performance exceptionnelle samedi dernier, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, en remportant la course la plus longue de la saison 2024 en ACT LMS Québec XPN World.

Quarante ans de vie municipale pour Paul Morin

Le Beaucevillois Paul Morin a consacré toute sa carrière professionnelle au service de la localité qui l'a vu naître, et voilà maintenant 40 ans que dure son aventure municipale.

Mercredi 17 juillet

Saint-Georges: 9,2 M$ de permis de construction émis en juin

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 148 permis de construction et rénovation au cours du mois de juin, pour une valeur de 9 202 847$. Ces projets permettront notamment l’addition de 26 unités de logement.

La MRC Beauce-Sartigan lance un appel à projets pour développer son tourisme

La MRC Beauce-Sartigan a lancé, ce mercredi 17 juillet, un appel à projets afin de soutenir les événements touristiques d'envergures. Le but est de pouvoir accompagner des projets touristiques en acquérant de nouveaux équipements.

C'est officiel, Beauceville a acheté l'usine Duvaltex pour 3,5 M$

Comme annoncé au conseil de ville ce lundi soir, la Ville de Beauceville a officiellement fait l’acquisition de l’édifice du 662, 9e Avenue appartenant à l’entreprise Duvaltex.

De plus en plus d'appels au 811

Les appels aux services de consultation téléphonique du 811 ont augmenté au cours des dernières années.

Xavier Veilleux : un talent prometteur repêché par les Islanders de New-York

Xavier Veilleux, originaire de L’Ancienne-Lorette, a été récemment repêché par les Islanders de New York lors de la Draft LNH 2024, qui s'est déroulée les 28 et 29 juin derniers à Las Vegas.

Jeudi 18 juillet

Parrainage Jeunesse présente la 4e édition de la «Journée P»

Parrainage Jeunesse invite toute la population à une fête familiale organisée au verger Les Roy de la Pomme, dans le cadre de la Journée québécoise du parrainage civique, le 28 septembre prochain.

Frampton confirme son contrat avec l'entreprise de gestion animalière de Vallée-Jonction

Comme annoncé la semaine dernière par EnBeauce.com, la Municipalité de Frampton a officialisé, ce mercredi 17 juillet, son choix de confier sa gestion animalière à l’entreprise S.A.B. Chaudière-Appalaches, dirigée par la conjointe de Simon Bédard.

Le club de hockey Cool FM entamera sa saison à l'aréna de Beauceville

Le club de hockey Cool FM sera bel et bien actif pour sa prochaine saison dans la Ligue nord-américaine de hockey et disputera ses matchs locaux à l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Bleuets: une cueillette précoce cette année

Les amateurs de bleuets, qui aiment cueillir le petit fruit au champ, peuvent d'ores et déjà s'adonner à la pratique puisque la saison a débuté plus rapidement cette année.

Vendredi 19 juillet

Jeff Cantin à la présidence de la CCINB

À l'issue de son Assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée mercredi, la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), l'organisme a procédé à la nomination d'un nouveau président à la tête du conseil d'administration, en la personne de Jeff Cantin.

Déjà un succès pour le Festival d'été de Saint-Georges

Le Festival d'été de Saint-Georges est déjà bien entamé et tout va bon train. La météo et les festivaliers sont au rendez-vous depuis mercredi pour cet événement très attendu qui souligne le début des vacances d'été pour plusieurs.

Édition record pour le Tournoi de golf-bénéfice annuel du Crépuscule

Le 23e Tournoi de golf-bénéfice annuel du Crépuscule marquera l'histoire de l'organisme non seulement pour son nombre de participants, mais également pour les bénéfices records nets de 200 000 $ qu’elle aura permis d’amasser.

« Je ne manque pas de choses à faire dans ma journée et j’adore ça! »

La Scottoise Marianne Felteau, âgée de 18 ans, est passionnée par le tir et c’est justement ce qui a fait d’elle une cadette aussi investie.