La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 26 octobre

Près de 300 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri à Saint-Georges

Près de 300 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri qui s'est tenue le vendredi 18 octobre dans la cour arrière du Bercail, à Saint-Georges.

Art&Carte: des cadeaux qui font toute la différence pour Allison Howard

La Beaucevilloise Allison Howard a fondé récemment Art&Carte afin de créer des « cadeaux qui font toute la différence ».

Dimanche 27 octobre

Vallée-Jonction: la construction du pont ferroviaire va bon train

Les travaux de construction du pont ferroviaire qui enjambera la rivière Chaudière vont bon train à Vallée-Jonction.

La Grange hantée: une aventure familiale qui fait frissonner

Adeptes d’Halloween, Marie-Andrée Buteau et sa famille sont les propriétaires de la Grange hantée de Saint-Benjamin.

Hugo Didier: la céramique comme engagement social et artistique

Grâce à la céramique, Hugo Didier sensibilise les gens et amène son propre regard sur la société.

Lundi 28 octobre

Feu de résidence à Saint-Georges

La résidence du 2305, 10e avenue à Saint-Georges a été la proie des flammes ce lundi matin.

Jean Champagne recevra un prix d'excellence en philanthropie

Le Beaucevillois Jean Champagne recevra le Prix Bénévole par excellence en philanthropie, dans le cadre d'une cérémonie qui aura lieu le 13 novembre prochain à Montréal.

Aide alimentaire: la demande reste forte dans la région, signale Moisson Beauce

Le quart des ménages qui bénéficient de dépannage alimentaire, sur le territoire desservi par Moisson Beauce, ont un emploi comme principale source de revenus.

Mardi 29 octobre

Maryse Lessard à la présidence de Moisson Beauce

La banque alimentaire Moisson Beauce vient de choisir Maryse Lessard pour assurer la présidence de son conseil d'administration.

Nathan Loignon se produira en finale de Quel talent!

Nathan Loignon, jeune pianiste prodige, a été sélectionné pour faire partie des quatre candidats à la grande finale de l'émission Quel talent!.

Autoroute 73: un appel d'offres publié pour faire avancer le projet

Un appel d’offres a été lancé le 23 octobre pour réaliser des travaux de déboisement en prévision de sondages géotechniques, dans le cadre du projet de prolongement de l’autoroute 73 à Saint-Georges.

Le Camping Aventure Mégantic choisi «Camping de l’année»

Situé à Frontenac, le Camping Aventure Mégantic s’est mérité les grands honneurs en recevant le prix Camping de l’année – Lussier 2024, la distinction la plus prestigieuse de l’industrie du camping au Québec.

Des projets pour les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches

Plus de 15 projets et quelque 49 actions ont été mis de l'avant en 2023 pour améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des résidents du territoire de Chaudière-Appalaches.

Mercredi 30 octobre

La Féérie de Noël revient pour une 19e année

Des centaines de spectateurs assisteront aux six représentations de la populaire Féérie de Noël, qui revient au cœur du site patrimonial de Cumberland Mills, du 13 au 15 décembre prochains.

Vingt-neuf places de nouveaux médecins disponibles pour Chaudière-Appalaches

Pour l'année 2025, les plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) ouvrent la place pour accueillir 29 nouveaux médecins sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Marie-Philip Poulin et La Victoire disputeront un match à Québec en janvier

Les Beaucerons seront heureux d'apprendre qu'ils n'auront pas à parcourir le chemin jusqu'à Montréal pour voir la grande joueuse de hockey, Marie-Philip Poulin, en action. En effet, le 19 janvier prochain, son équipe, La Victoire de Montréal, jouera une partie hors-site au Centre Vidéotron de Québec.

Vallée Auto St-Georges deviendra Beauce Volkswagen dans un nouveau bâtiment

Les travaux de construction de la nouvelle concession automobile de Vallée Auto St-Georges ont officiellement débuté ce mercredi, avec la cérémonie de la première pelletée de terre.

À travers Métal Duquet, Peggy Duquet fait rayonner le savoir-faire beauceron

Créée en 1986 à Saint-Côme-Linière, l’entreprise familiale Métal Duquet a récemment décroché un contrat historique, en s’associant à Pomerleau, pour le projet du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

Jeudi 31 octobre

Les travailleurs des loisirs de Saint-Georges mettent fin à la grève

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN ont voté à 91 % en faveur de l’hypothèse de règlement proposée le 25 octobre par la conciliatrice du ministère du Travail.

Redécouvrez nos reportages spéciaux pour célébrer Halloween

C'est Halloween! Et pour l'occasion, EnBeauce.com vous propose de voir ou revoir des reportages réalisés avec des amateurs de frayeur dans la région.

Inondations dévastatrices en Espagne: le témoignage d’un Beauceron installé à Valence

Installé avec sa famille depuis plusieurs années à Valence, en Espagne, le Beauceron Guy Bolduc a partagé ses impressions suite aux inondations majeures qui ont touché la péninsule ibérique ce mercredi 30 octobre. Si la ville de Valence a été relativement épargnée, les villages environnants, eux, ont subi des dommages considérables.

Les Mini-Entrepôts Saint-Benoît: accessibles et sécuritaires

Les entreprises qui offrent de l'entreposage libre-service, sécuritaire et facile d’accès, sont plutôt rares dans la région.

Ève-Marie Veilleux redonne vie à Halloween

Résidente de Saint-Georges, Ève-Marie Veilleux adore célébrer Halloween depuis son plus jeune âge. « C’était ma fête préférée quand j’étais jeune », a-t-elle mentionné en entrevue avec EnBeauce.com.

Vendredi 1er novembre

Saint-Côme-Linière: un feu criminel détruit la salle paroissiale

Un feu, allumé intentionnellement dans un bac de recyclage, s'est propagé à la salle paroissiale de Saint-Côme-Linière, qui a été complètement détruite par les flammes.

La colère des femmes gronde dans le réseau de la santé et des services sociaux

La colère des femmes gronde dans le réseau de la santé et des services sociaux avertissent des représentantes syndicales du personnel administratif.

Le Solstice Festival tiendra sa deuxième édition hivernale à Vallée-Jonction

Le Solstice Festival tiendra sa deuxième édition hivernale les 20 et 21 décembre prochains au Club Ski Beauce à Vallée-Jonction.

Le député Richard Lehoux est fin prêt à faire campagne

Peu importe le moment du déclenchement des élections, le député fédéral de Beauce est fin prêt à faire campagne.