La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 9 novembre

La Librairie Sélect fête son 50e anniversaire bien entourée

Afin de souligner son 50e anniversaire, la Librairie Sélect organise des soirées de rencontre avec plus d'une trentaine d'auteurs de la région, chaque jeudi soir du 14 novembre au 19 décembre.

Le Festival des insectes bat son plein

Pour la 3e fois, le Festival des insectes est de passage à Saint-Georges, cette fin de semaine, pour permettre aux visiteurs de découvrir des milliers de bibittes, toutes aussi variées et colorées les unes que les autres.

Dimanche 10 novembre

Jour du Souvenir: plus de 225 personnes à la cérémonie

Plus de 225 personnes, dont au moins une centaine de civils, ont assisté cet avant-midi à la cérémonie de commémoration du Jour du Souvenir, qui s'est déroulée au cénotaphe du Parc Mathieu à Beauceville.

Éloi Thibodeau: 35 ans de créations grandeur nature

Éloi Thibodeau est sculpteur professionnel depuis 35 ans et de nombreux Québécois ont déjà pu admirer ses créations, notamment des dinosaures.

Lundi 11 novembre

Plusieurs prix remis lors de la 3e Nuit de l’intégration et du talent

Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui s'est tenue du 4 au 10 novembre, le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF) a organisé sa troisième édition de la Nuit de l’intégration et du talent, en collaboration avec les organismes Liaison Femmes immigrantes Chaudière-Appalaches, Lien-Partage et le Cercle des fermières de Sainte-Marie, le samedi 9 novembre, au Centre récréatif de Sainte-Marie.

Plus de 3M$ accordés à Composantes Lab-Co de Saint-Lambert-de-Lauzon

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Christine Fréchette, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé un investissement de 3 012 230 $ à l’entreprise Composantes Lab-Co de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Le Jour du souvenir à Saint-Georges en images

Ce lundi 11 novembre, la traditionnelle cérémonie du Jour du souvenir s'est tenue au monument militaire de la Place des Vétérans de Saint-Georges.

La Guadeloupe: 29 nouvelles places en CPE inaugurées aux P'tits Griffons

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle de l’agrandissement de l’installation Les P’tits Griffons à La Guadeloupe.

La Beauce face aux nouvelles mesures d’immigration : un impact économique redouté

Les récentes annonces du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Québec sur les restrictions concernant les travailleurs étrangers temporaires et les programmes d’immigration suscitent des préoccupations majeures dans la région de la Beauce.

Mardi 12 novembre

Une nouvelle succursale de la SQDC s'installe à Sainte-Marie

Une nouvelle succursale de la Société Québécoise du Cannabis (SQDC) ouvrira ses portes dès le 25 novembre au 1035 boulevard Vachon à Sainte-Marie, à côté du Casse-Croûte Mary Rockets.

La Polyvalente de Saint-Georges inaugure sa nouvelle piste d’athlétisme et ses plateaux sportifs

La polyvalente de Saint-Georges a officiellement inauguré sa nouvelle piste d’athlétisme et ses installations sportives, ce mardi 12 novembre. avec la présence du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que les acteurs majeurs du projet.

Un message du souvenir transmis par un jeune amputé

En déposant ce lundi une couronne lors de la cérémonie commémorative du Jour du Souvenir qui a eu lieu à Saint-Georges, Zachary Genesse, a transmis le message du Souvenir de l’Association des Amputés de guerre.

Le film «Bergers» à l'affiche en Beauce dès vendredi en présence de Félix-Antoine Duval

C'est à compter de vendredi que le film Bergers, qui met en vedette principale le Beaucevillois Félix-Antoine Duval, sort en salle.

Mercredi 13 novembre

Balado: En tête-à-tête avec Andréanne Poulin et Nancy Paquet

Andréanne Poulin et Nancy Paquet sont deux coiffeuses passionnées à la tête du Complexe Signature, anciennement Complexe 10e avenue, à Saint-Georges.

Tir sur une policière : la procureure requiert jusqu’à 18 ans de prison pour Marco Rodrigue

Ce mercredi 13 novembre, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, les parties ont présenté leurs arguments sur la peine à imposer à Marco Rodrigue, reconnu coupable de tentative de meurtre sur l’agente Catherine Giroux.

Le Prix Hommage Guy-Corneau remis à l'organisme Partage au Masculin

C'est l’organisme Partage au Masculin, qui œuvre dans la région de Chaudière-Appalaches, qui reçoit cette année le Prix Hommage Guy-Corneau, décerné par le groupement Hommes Québec.

Restauration du presbytère: Québec verse une nouvelle somme de 400 000$

En conférence de presse ce matin, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé l’octroi d’une somme de 400 000 $ pour mener à bien la phase 3 de restauration du presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce.

Rencontre avec Carol Poulin, peintre et restaurateur de tableaux

Né à Beauceville en 1947, Carol Poulin s’est intéressé à la peinture dès la fin de son adolescence et y a consacré sa vie.

Jeudi 14 novembre

Jean Champagne a reçu son prix d'excellence en philanthropie

Le Beaucevillois Jean Champagne a reçu le Prix Bénévole par excellence en philanthropie, dans le cadre d'une cérémonie qui a lieu hier soir à Montréal.

Place Royale à Beauceville: c'est parti!

Les premiers coups de pelle ont été donnés pour la construction de la Place Royale à Beauceville.

Saint-Jules : un différend autour de la dangerosité d’un chien dégénère

Depuis plusieurs mois, un conflit oppose la municipalité de Saint-Jules et une résidente, Rebecca Samson-Bourassa, au sujet de la gestion de ses chiens, particulièrement de l’un d’entre eux, Calway.

Vendredi 15 novembre

Saint-Joseph-de-Beauce inaugure les nouvelles installation de l'hôtel de ville

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a ouvert les portes de son hôtel de ville, fraîchement rénové, ce jeudi 14 novembre.

Ordre du mérite georgien: une cérémonie riche en émotions

L’émotion était au rendez-vous ce jeudi soir alors que cinq citoyens recevaient l’Ordre du mérite georgien, la plus haute distinction attribuée par la Ville de Saint-Georges.

Décès de Nathaniel Doyon: le coroner conclut à une noyade accidentelle

Le coroner Me Donald Nicole a publié son rapport concernant le décès de Nathaniel Doyon, retrouvé dans un ruisseau à Saint-Georges le 27 octobre 2023.

Se mettre dans la peau d'une personne avec un handicap visuel

Une activité spéciale était organisée ce vendredi à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) sur une initiative de Pierre-Olivier Doyon.

Un an depuis la perte du meneur des Cowboys fringuants, Karl Tremblay

Il y un an, « le follow et les lumières » se sont fermés pour Karl Tremblay, iconique chanteur du groupe Les Cowboys fringuants, qui a marqué le Québec, la francophonie et plusieurs générations.

Incendie majeur à Saint-Georges : le chef des pompiers fait le point

L'important incendie qui a ravagé une maison, située à l'intersection de la 8e avenue et de la 120e rue, est désormais sous contrôle après le travail des pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges.