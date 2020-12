Les sports de janvier à juin

Voir la galerie de photos

JANVIER

Raphaël Lessard entame sa saison 2020 à la piste Daytona

Le coureur automobile beauceron a entamé sa saison 2020 par une course sur la piste de Daytona International Raceway, une première dans sa carrière.

Cinq patineuses du CPA de Sainte-Marie reçoivent une médaille

Les patineuses du CPA de Sainte-Marie ont remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze à la compétition des finales régionales Star/Michel Proulx 2020 à l’aréna Marcel Bédard de Beauport.

Judo Beauce LESVA revient avec 6 médailles provinciales

L’équipe a présenté 10 athlètes à la Coupe Gadbois de Montréal les 18 et 19 janvier. Six d'entre eux sont montés sur le podium. La Coupe Gadbois fait partie du circuit provincial de judo.

Clara Génier, étoile montante du hockey féminin

Clara Génier est gardienne de but et avait été sélectionnée pour l’automne 2020 par la meilleure équipe collégiale, les Titans du Cégep Limoilou à Québec.

Deux premières places pour les Jabs à Montréal

Les équipes de cheerleading les Jabs de niveau 1, 2, 3 et 4 ont terminé au 2e rang, au 4e rang et les Jabs du niveau 3 et 4 sont reparties avec la 1re place.

Marie-Philip Poulin se démarque au Match des étoiles de la LNH

La joueuse beaucevilloise, Marie-Philip Poulin a été sélectionnée parmi les dix représentantes canadiennes lors du Match des étoiles de la LNH à Saint-Louis aux États-Unis.

Éliot Grondin deuxième à la Coupe du monde en Colombie-Britannique

Le planchiste a participé aux qualifications pour le Coupe du monde à Big White Resort, Kelowna en Colombie-Britannique.

Les troupes de danse des Lynx premières à Montréal

Les troupes de danse Études-Sport des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville se sont illustrées à Montréal. Les deux équipes de Beauceville ont rapporté la bannière de la première position dans leur catégorie.

Deux patineuses du CPA Saint-Georges se distinguent

Sarah-Michèle Morin et Oksana Breton, deux patineuses du Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Georges ont remporté chacune une médaille à la compétition Finale régionale Star/Michel Proulx 2020.

Huit médailles pour le Club de Taekwondo de Sainte-Marie

Neuf élèves du Club de Taekwondo de Sainte-Marie ont remporté un total de sept médailles à la finale régionale des Jeux du Québec 2020. Tous les médaillés d’or sont classés espoirs pour les Jeux du Québec 2021.

FÉVRIER

Un autre podium pour Éliot Grondin

Aujourd’hui, le Beauceron Éliot s’est qualifié troisième à la deuxième course Nord-Américaine (Noram) qui avait lieu encore une fois à Big White en Colombie-Britannique. Il a remporté toutes les manches de la 8e de finale à la semi finale, ce qui l'a mené en grande finale où il a terminé 4e derrière quatre Américains de l’équipe Nationale USA. Rappelons que jeudi, il a remporté sa première médaille d’argent en Coupe du monde de snowboard cross.

Les Baroudeurs de Beauce-Centre Atome C de nouveau champions

Les Baroudeurs de Beauce-Centre Atome C ont été couronnés grands champions au Tournoi international Atome de Lévis.

Plusieurs victoires pour les Jabs dont trois médailles d'argent et une d'or à Québec

Le 1er et 2 février se tenait au Cégep de Limoilou à Québec, le championnat des étoiles de cheerleading. Les équipes de niveau 1 à 3 ont terminé 2e et celle de niveau 4 a été nommé grand champion.

Le Turmel de Lac-Mégantic, grand gagnant du Tournoi provincial midget A de Saint-Gédéon

Le 29e Tournoi provincial midget A de Saint-Gédéon tenait sa première fin de semaine d'activités, du 7 au 9 février, à l’aréna Marcel-Dutil. Le Turmel de Lac-Mégantic est ressorti grand gagnant de l'événement.

Une pluie de médailles pour le Club de Judo de Saint-Georges

Les judokas du Club de Judo de Saint-Georges se sont démarqués depuis le début de l’année. Lors des sélections régionales pour les Jeux du Québec à Beauport le 26 janvier dernier, sur les 35 athlètes beaucerons, 25 ont grimpé sur le podium. L’équipe de compétition LESVA a récolté cinq médailles durant la coupe provinciale à Jonquière, en fin de semaine dernière.

Le prix Étoile montante 2020 remise à Raphaël Lessard

Quelques jours avant de participer à sa toute première course de la saison à Daytona Beach, le jeune pilote automobile Raphaël Lessard a été nommé Étoile montante 2020 par la Canadian Motosport Hall of Fame.

Deux équipes de la Beauce championnes au Tournoi Atome de Beauceville

La première fin de semaine du 46e Tournoi provincial Atome de Beauceville, qui mettait aux prises 16 équipes, s'est terminée par le couronnement de deux formations de la Beauce dans les deux niveaux en compétition.

Alizée Poulin se qualifie pour le championnat canadien

Alizée Poulin de Beauceville a participé au championnat québécois 14 ans qui avait lieu au Saguenay du 21 au 23 février. L’athlète de Tennis Beauce qui est dans le programme sport-études de la Polyvalente Veilleux a terminé en 3e position.

MARS

Trois troupes de Dan-Zaa participeront au championnat national

D'abord, No Limitz Junior est devenu le 4e meilleur groupe dans la catégorie « Grand groupe et plus ». L’équipe a également reçu la mention Platnum et un prix spécial remis par les juges pour leur numéro rafraîchissant, leur synchronisme et la chimie que les danseuses ont montré sur scène.

Le Club de Taekwondo de Sainte-Marie remporte 25 médailles

Les 25 élèves du Club de Taekwondo de Sainte-Marie sont tous repartis avec une médaille lors du Challenge Beauceron qui s'est tenu au Centre Caztel le 7 mars alors que 150 athlètes provenant de 16 clubs d’un peu partout au Québec ont participé à la compétition.

19 podiums pour le Club de Judo de Saint-Georges

Les judokas du Club de Judo St-Georges représentaient la Beauce à deux endroits simultanément, soit au championnat régional de la capitale nationale et au camp préparatoire pour le championnat provincial à Jonquière.

Éliot Grondin termine dans le top 8 de la Coupe du monde

L'athlète beauceron termine la saison dans le top 8 au cumulatif de la Coupe du Monde avec une 7e position en manquant la grande finale de la saison, un bon classement à seulement 18 ans, ce qui présage bien pour les saisons à venir.

AVRIL

La Beauceronne Marie-Philip Poulin considérée comme la meilleure hockeyeuse au monde

La Beauceronne Marie-Philip Poulin a été choisie comme la meilleure hockeyeuse du monde. La Ligue nationale de hockey (LNH) a demandé à ses joueurs de voter pour ce titre. Ce sont 496 membres de l’Association des joueurs de la LNH qui ont participé au sondage.

Adam Auclair jouera pour le Rouge et Noir d’Ottawa

Le demi-défensif de 24 ans, originaire de Notre-Dame-des-Pins, a été choisi en 6e dans la première ronde pour jouer avec l'équipe du Rouge et Noir d'Ottawa. Il est le premier joueur d'une équipe universitaire québécoise à être sélectionné.

MAI

On a couru 530 km durant le Grand défi Pierre Lavoie à la Polyvalente Bélanger

Le but était de parcourir 270 km sur une période de 30 heures, en continu et en relais. Malgré la neige, les forts vents et la température plutôt froide, les participants ont fait bien plus de kilomètres que ce qu’il avait été demander. C’est un total de 530 km qui a été couru.

Une bourse de 4 000 $ pour la nageuse artistique Andrée-Anne Côté

La Georgienne André-Anne Côté a reçu une bourse de 4 000 $ dans le cadre de la 16e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

JUIN

Pier-Olivier Roy s’en va chez les Tigres de Victoriaville

Le défenseur Pier-Olivier Roy s'en va chez les Tigres de Victoriaville alors qu'il a été choisi en 7e place de la première ronde de repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui s’est déroulé de façon virtuelle les 5 et 6 juin.

Des bourses pour les athlètes Juliette Grenier et Éliot Grondin

Deux athlètes mariverains ont reçu des bourses académiques remises par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). La patineuse de vitesse sur longue piste, Juliette Grenier et le planchiste de snowboard cross, Éliot Grondin.