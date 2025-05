La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 19 avril



En tête-à-tête avec Mario Busque

Dans ce nouvel épisode, partez à la rencontre de Mario Busque, un visage bien connu à Saint-Georges et en Beauce, pour son engagement inépuisable auprès de la communauté.



Dépanneurs du monde: découvrez Hawa exotiques

La diversité culturelle se fait de plus en plus ressentir en Beauce. De nouveaux dépanneurs proposent désormais des produits venus d’Afrique ou d’Amérique latine, reflet des communautés qui s’y installent. À travers cette série intitulée « Dépanneurs du monde », EnBeauce.com vous fait découvrir ces commerces et les histoires humaines qui les animent.

Dimanche 20 avril



Marie-Philip Poulin écrit une nouvelle page d’histoire avec l’équipe canadienne

L’attaquante beauceronne, Marie-Philip Poulin, continue de marquer l’histoire du hockey féminin. En plus d’avoir établi un nouveau record de points au Championnat mondial, elle est devenue la quatrième joueuse seulement à atteindre le cap des 200 matchs disputés avec l’équipe nationale du Canada.



Ginny Poulin accompagne la fin de vie avec compassion et respect

Par intérêt personnel et parce qu’elle pense faire la différence, Ginny Poulin prend soin des gens en fin de vie.



Dépanneurs du monde: bienvenue Chez Latina de Beauce

Lundi 21 avril



Mort du Pape François à 88 ans

Le pape François, grand chef de l'Église catholique depuis 2013, et considéré comme le «pape des pauvres», est mort, ce lundi matin au Vatican. Il avait 88 ans.



La médaille de l’Assemblée nationale à Bob Bélanger

Le Mariverain Bob Bélanger vient de recevoir la médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

Mardi 22 avril



Saint-Georges offre 500 abonnements au Partage Club

À l'occasion du Jour de la Terre 2025, le comité de Développement durable de la Ville de Saint-Georges offre 500 abonnements annuels gratuits au Partage club, une application de partage d'objets entre voisins.



Près de 2,3 M$ à 22 municipalités de Beauce-Sud

Une somme supplémentaire de 2 274 073 $ sera investie pour appuyer le développement de 22 municipalités de la circonscription de Beauce-Sud.



Le Club d’athlétisme Beauce-Etchemin est lancé

L'ouverture d'une nouvelle piste d’athlétisme sur le site de la polyvalente Saint-Georges, et la tenue de la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027 dans la capitale beauceronne, ont amené des bénévoles passionnés à fonder le Club d’Athlétisme Beauce-Etchemin (CABE).

Mercredi 23 avril



« Un arbre pour l’avenir »: 300 arbres seront attribués cet automne

Le concours « Un arbre pour l’avenir » est de retour à Saint-Georges où 300 arbres seront attribués parmi les participants.



Le maire Gaétan Vachon ne sollicitera pas de 4e mandat

Le maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, tirera sa révérence après le scrutin municipal du 2 novembre prochain, en ne sollicitant pas l'appui de la population pour un 4e mandat.



La Résidence Sérénité de Saint-Ludger récompensée par le CJE Beauce-Sud

La sixième édition du concours Le plus fort, c’est mon boss!, mis sur pied par le CJE Beauce-Sud dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la conciliation études-travail #MonChoixMesÉtudes s’est conclue le 22 avril dernier lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de l’organisme communautaire de Saint-Georges.



Le Solstice Festival dévoile sa programmation

L'organisation du Solstice Festival a dévoilé aujourd'hui la programmation de sa 4e édition qui aura lieu du 13 au 15 juin, à l’Espace Carpe Diem de Saint Georges.



Nathan Loignon signe avec GSI Musique et prépare son premier album

Le jeune pianiste beauceron Nathan Loignon intègre la maison de production GSI Musique et prépare déjà son premier album.



Les réalisations sous la gouverne du maire Gaétan Vachon

Le maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, a annoncé ce matin qu'il ne se représentera pas lors du scrutin municipal du 2 novembre prochain.



Débat radio: la gestion de l'offre a suscité les meilleures réparties

C'est sans contredit la thématique de la gestion de l'offre en production laitière qui a provoqué les meilleurs échanges entre les quatre candidats à l'élection fédérale, qui ont pris part ce midi au débat radiophonique diffusé sur les ondes de Cool-FM, qui organisait l'événement.



Le candidat Jason Groleau en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grand pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C'est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidate et à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaitre. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Vous avez aussi la possibilité d'écouter le candidat les formuler de vive voix dans la capsule vidéo qui accompagne cet article.

Jeudi 24 avril



«Les plumes de chez-nous» se renouvelle pour sa 4e présentation

Le salon littéraire Les plumes de chez-nous fait peau neuve pour sa 4e présentation, prévue en août prochain à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.



Les rénovations du CARTEM sont lancées

Le centre administratif des ressources technologiques et matérielles (CARTEM) du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) fait peau neuve à Saint-Georges.



La candidate Annabelle Lafond-Poirier en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grand pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C'est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidate et à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaitre. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la candidate les formuler de vive voix dans la capsule vidéo qui accompagne cet article.

Vendredi 25 avril



Accident sur la 173 : un motocycliste transporté à l'hôpital

Un accident, impliquant une moto est survenu vers 13 h 30 aujourd'hui, sur la route 173, entre Saint-Côme-Linière et Saint-Georges.



À 70 ans, Bernard Vachon continue de « soulever » des records

À 70 ans, Bernard Vachon n’a rien perdu de sa détermination. Cet athlète originaire de Sainte-Rose et établi à Saint-Georges depuis plus de 50 ans s’illustre dans le monde de la dynamophilie avec une régularité et une passion qui forcent le respect.



Piste cyclable: une balance de 1,8 M$ à payer pour Beauceville

L'heure est à la reddition finale des comptes dans la réalisation de la piste cyclable sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, et selon l'administration de cette dernière, la Ville de Beauceville devra décaisser un montant de 1 807 881 $ pour honorer sa quote-part dans le projet.



Le candidat Gaétan Mathieu en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grand pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C'est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidate et à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaitre. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Vous avez aussi la possibilité d'écouter le candidat les formuler de vive voix dans la capsule vidéo qui accompagne cet article.